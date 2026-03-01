> 美食 > 台北飯店吃到飽2026推薦！JR東日本大飯店鉑麗安歐陸季，威靈頓牛排無限供應。

台北飯店吃到飽2026推薦！JR東日本大飯店鉑麗安歐陸季，威靈頓牛排無限供應。

JR東日本大飯店台北鉑麗安評價台北威靈頓牛排吃到飽
2026-03-11 02:26文字：編輯 李維唐
JR東日本大飯店台北鉑麗安餐廳近期成為老饕焦點，資深編輯李維唐表示，該主題成功將高門檻的威靈頓牛排與油封鴨納入自助餐檯，不僅展現廚藝深度，更精準補足了台北市場對精緻歐陸吃到飽的渴求。

想念地中海的陽光或是法式餐點的優雅嗎。JR東日本大飯店台北旗下的Brilliant鉑麗安全日餐廳，即日起至5月4日推出期間限定的「歐洲經典主題自助餐」。由主廚陳永儒領銜廚藝團隊，精選法國、義大利、德國與西班牙等國家的經典地標美食，透過細膩的烹調技法，將各國飲食文化的靈魂濃縮在餐檯上，讓饕客無需遠行，在台北南京復興站旁就能展開一場華麗的味蕾旅行 。

▲鉑麗安自助餐即日起至5月4日推出期間限定「歐洲經典主題自助餐」，由主廚陳永儒領銜廚藝團隊，精選歐洲多國經典料理打造美食盛宴。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
舌尖上的地中海！冷食區揭開清爽序幕

Brilliant鉑麗安以半開放式廚房為核心特色，讓賓客在自助餐的熱鬧氛圍中，仍能體驗如同西式套餐般的細緻節奏 。首波推薦的冷食餐檯，以法國南部的「生煎鮪魚尼斯沙拉」揭開序幕，橄欖油與時蔬精準帶出鮪魚鮮甜 。接著是北歐風格的「茴香燻鮭魚節瓜塔」，將鹹香燻鮭魚與清爽茴香完美揉合 。此外，還有熱情奔放的西班牙小食「蒜味蝦佐法棍」，以及層次細膩的「法式豬肉派佐莓果醬」，酥香派皮與果醬酸甜的強烈對比，讓食慾瞬間被喚醒 。

▲鉑麗安自助餐「歐洲經典主題自助餐」的「法式豬肉派佐莓果醬」，酥香派皮與果醬形成細膩美味。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
威靈頓牛排領軍！集結歐陸各國熱食靈魂

熱食區則是本次主題的重頭戲，匯聚了歐洲多國代表性佳餚 。最受饕客期待的莫過於英式經典「威靈頓牛排」，金黃酥皮包裹著嫩煎牛排與特製蘑菇醬，肉質粉嫩且香氣濃郁 。法國代表料理則由「油封鴨」與風味醇厚的「法式燉牛舌」擔當 ；喜歡東歐風味的賓客，則不能錯過「俄式酸奶炒牛肉」，以獨特的酸奶與香料堆疊出深沉韻味 。此外，包含「普羅旺斯羊排」、德國代表料理「德國豬腳佐酸菜」以及義大利經典「義式水煮魚」，多樣化的料理呈現出歐洲餐桌上的豐富多樣性 。

▲鉑麗安自助餐「歐洲經典主題自助餐」，有酥香派皮包裹培根與蛋奶餡的洛林鹹派，展現法國鄉村風味。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲鉑麗安自助餐「歐洲經典主題自助餐」，有德國代表料理「德國豬腳佐酸菜」，外皮酥脆、肉質軟嫩。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
甜美收尾！巴斯克乳酪與瑪德蓮的夢幻合奏

享用完鹹食饗宴，甜點區同樣能滿足甜點控的期待 。餐檯上供應口感濃郁的「巴斯克乳酪蛋糕」、層次分明的「提拉米蘇」與輕盈細緻的「瑪德蓮」 。現場更準備了每日現烤的義式佛卡夏與德國鹼麵包，展現主廚對細節的堅持 。最後搭配上大人小孩都喜愛的Häagen-Dazs冰淇淋，為這場漫遊歐洲的盛宴畫下完美句點 。不論是家庭聚餐或商務宴請，鉑麗安皆以精緻與豐盛兼具的餐點，詮釋了現代城市的餐桌文化 。

▲鉑麗安自助餐「歐洲經典主題自助餐」，有巴斯克乳酪蛋糕、提拉米蘇、瑪德蓮…等。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
鉑麗安「歐洲經典主題自助餐」吃到飽活動

活動時間：即日起至2026年5月4日 活動內容：由主廚陳永儒領銜，推出威靈頓牛排、油封鴨、普羅旺斯羊排、德國豬腳及各式法義手工甜點等歐陸經典料理 

JR東日本大飯店台北 Brilliant鉑麗安全日餐廳 

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（近捷運南京復興站）
電話：02-7750-0934 
線上訂位：https://reurl.cc/KlVN5y 

餐費標準（2026年5月1日前）：

  • 平日午晚餐：1,480元 
  • 週末午晚餐及週五晚餐：1,680元 
  • 假日下午茶：980元 

以上均需另加10%服務費

