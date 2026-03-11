> 美食 > 台北肥前屋鰻魚飯回來了！新菜單最貴漲100元，發號碼牌時間要知道。

台北肥前屋鰻魚飯回來了！新菜單最貴漲100元，發號碼牌時間要知道。

台北美食中山區美食鰻魚飯肥前屋
2026-03-11 10:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:肥前屋；部落客 小貝與小貝婆的幸福生活、莊兔子
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台北中山區老字號鰻魚飯「肥前屋」回歸！試營運每日限量發放號碼牌，最新菜單與漲幅資訊全攻略。

消失近一年的中山區條通傳奇鰻魚飯「肥前屋」正式回歸！擁有 50 年歷史的鰻魚飯老店「肥前屋」，在 2025 年短暫歇業後造成不少台北老饕直呼可惜。終於在今日原地復活、重新試營運，現場祭出號碼牌限量制，每日兩時段限額供應，讓老客人與新朋友紛紛準備衝一波朝聖。

▲中山區條通傳奇鰻魚飯「肥前屋」於3/11強勢回歸。(圖片來源：部落客 小貝與小貝婆的幸福生活)
▲中山區條通傳奇鰻魚飯「肥前屋」於3/11強勢回歸。(圖片來源：部落客 小貝與小貝婆的幸福生活)
▲台北肥前屋鰻魚飯回歸試營運，每日兩時段領取號碼牌。 (圖片來源：部落客 小貝與小貝婆的幸福生活)
▲台北肥前屋鰻魚飯回歸試營運，每日兩時段領取號碼牌。 (圖片來源：部落客 小貝與小貝婆的幸福生活)

肥前屋鰻魚飯回歸！領取號碼牌攻略必看

走進林森北路的小巷弄，熟悉的炭烤香氣再度飄散，代表台北老靈魂的「肥前屋」終於重新點火。這間創立於 1970 年的老字號鰻魚飯名店，是許多人認識鰻魚飯的首選，更是條通地區最具代表性的必吃美食。在經歷數個月的休息後，肥前屋於今日回歸試營運。為了因應重新開張後的人潮，在試營運期間改採號碼牌制度，於每天中午11：15與傍晚17：15準時發放，各時段限量 100 張，這意味著近期想要回味肥前屋鰻魚飯的饕客必須提早卡位。每張號碼牌限點一份大鰻重或兩份小鰻重，且每日兩時段共僅提供 200 份蒲燒鰻魚飯。

▲創立於 1970 年的老字號鰻魚飯名店「肥前屋」，是被譽為台北四大鰻魚飯之一。 (圖片來源：部落客 莊兔子)
▲創立於 1970 年的老字號鰻魚飯名店「肥前屋」，是被譽為台北四大鰻魚飯之一。 (圖片來源：部落客 莊兔子)

肥前屋新菜單價格漲價

隨著物價波動，肥前屋這次回歸也伴隨著價格微調，最受歡迎的小份鰻重調漲至 300 元，大份則變為 580 元，比起之前菜單大份漲價100元。而熱門的豬排定食與烤鰻肝也都有小幅度調整。即便價格變動，那份堅持傳統流程的職人精神依然是核心魅力。試營運期間僅提供部分限定菜單且店內只收現金，建議大家出發前先確認錢包，避免排隊入座後產生不便，才能輕鬆在復古氛圍中享受用餐時光。

▲台北鰻魚飯老字號「肥前屋」回歸新菜單漲價，大份鰻魚飯漲100元。
▲台北鰻魚飯老字號「肥前屋」回歸新菜單漲價，大份鰻魚飯漲100元。



台北鰻魚飯 肥前屋 店家資訊

電話： 02-21001638 、0965-162-788
地址：臺北市中山區中山北路一段121巷13號
營業時間：11:30-14:30；17:30-20:30；每週二公休
注意事項：恕不提供訂位

肥前屋 號碼牌發放時間

試營運期間午餐與晚餐時段各發放100張號碼牌。
每日早晚時段 蒲燒鰻魚飯(小)限量200份。　​ ​​ 　​ ​​

注意事項
1、試營運期間為限定菜單，餐點皆為售完為止。
2、一人限領取一張號碼，不限內用或外帶。
3、一張號碼牌可點鰻重(大)1份 或 鰻重(小)2份。
4、本店採現場候位，恕不提供訂位服務。
5、試營運期間僅收現金，造成不便敬請見諒。
6、肥前屋保有最終活動更改或取消之權限。

台北美食新開店快訊看！

推薦閱讀：SOGO大巨蛋39間美食獨家搶先看！不只島語 LOPIA也有，網傳最快這天開。

推薦閱讀：最強肉桂捲Cinnabon台北首店！中山站神級甜點加一，肉桂捲控要朝聖。


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新店吃到飽先衝！養心沙龍688元蔬食吃到飽，吃到飽升級券免費領。
新店吃到飽先衝！養心沙龍688元蔬食吃到飽，吃到飽升級券免費領。
編輯 鄭雅之
紅包準備好了嗎！2026春節換新鈔2月9日正式起跑，這幾家銀行免排隊，ATM也能領新鈔。
紅包準備好了嗎！2026春節換新鈔2月9日正式起跑，這幾家銀行免排隊，ATM也能領新鈔。
編輯 李維唐
比主燈還好拍！嘉義燈會順遊玩法全公開，3大人氣打卡點一日滿足。
比主燈還好拍！嘉義燈會順遊玩法全公開，3大人氣打卡點一日滿足。
編輯 陳怡吟
來真的！年假後約起來，精選人氣名店TOP10開席指南，刷滙豐卡讓相聚更有感
來真的！年假後約起來，精選人氣名店TOP10開席指南，刷滙豐卡讓相聚更有感
Walker新發現
還在以為「有喝就好」？營養師程涵宇揭「國小生喝鮮乳」2大盲點。
還在以為「有喝就好」？營養師程涵宇揭「國小生喝鮮乳」2大盲點。
生活消費中心
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊