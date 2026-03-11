米奇陶鐵雕塑！免費拍台北陶鐵雕塑個展 不良聯盟，鋼鐵人 哆啦A夢雕塑都有。

免費台北展覽推薦！不良聯盟展將米奇、鋼鐵人等角色重組，各種陶鐵雕塑至3/22都能免費參觀。

米奇陶鐵雕塑超吸睛！藝術家張山最新個展《不良聯盟》把大家最熟悉的米奇、哆啦A夢、鋼鐵人等動漫與電影角色，重新組成象徵力量、完美的形象，這場台北陶鐵雕塑展即日起到3/22都在純Object展出，展覽地點從信義安和站走路只要6分鐘左右，台北陶鐵雕塑展免費拍，週末約會衝一波。



▲台北免費展覽推薦！藝術家張山《不良聯盟》個展中，將米奇、哆啦A夢等多位經典角色改造成陶鐵雕塑。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽《不良聯盟》於純Object展出至3/22，從信義安和捷運站步行6分鐘就到。(攝影：鄭亦庭)





免費參觀台北陶鐵雕塑

藝術家張山在《不良聯盟》特展中，從大家從小看到大的動漫、遊戲、電影等流行文化角色出發，他運用陶土、金屬與生鏽質感，重新組裝了這些原本代表完美與力量的英雄角色們，讓大家熟悉的經典角色有了全新的個性和外觀，藉此表達現代人在忙碌的壓力下，雖然內心可能已經感到疲憊，卻還是被大家期待要表現出「最佳狀態」。



▲台北免費展覽《不良聯盟》將流行文化角色重新組裝，表達現代人必須隨時維持「最佳狀態」的社會壓力。(攝影：鄭亦庭)





米奇、哆啦A夢重組成陶鐵雕塑

展覽現場有多個趣味陶鐵雕塑角色，像是米奇、哆啦A夢、鋼鐵人、黑武士、大同寶寶都在其中，這些作品的外表看起來有生鏽、裂痕、斑駁，象徵我們在生活壓力下，依然努力前進的狀態，反而更像我們真實的生活樣子，另外，藝術家還調皮地在作品裡加入小驚喜，像是角色身上刻著斜斜的「爽」、「賺」字樣，代表著「爽歪」和「賺翻」的意思，許多角色甚至被做成獎盃，讓人看了會心一笑。



▲台北免費展覽推薦！米奇、哆啦A夢、鋼鐵人、黑武士等陶鐵雕塑一次看到。(攝影：鄭亦庭)





台北免費展覽轉化理想形象

在致敬與重新創作之間，張山透過作品重新校準大家對「理想形象」的既定想像，當超人力霸王、米奇與鋼鐵人不再只是電視上的圖片時，它們是否能代表更多生活中的真實感受，當這些英雄在作品中被重新解釋，我們也能在觀賞的過程中，找到看世界不同的方法，免費台北展覽展出至3/22，假日就搭捷運來逛逛。



▲台北免費展覽推薦！現場有看起來生鏽、斑駁的米奇、黑武士、大同寶寶等角色。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽推薦！藝術家在角色身上加入小巧思，有斜斜的「爽」、「賺」字樣，代表著爽歪、賺翻的意思。(攝影：鄭亦庭)







不良聯盟：張山陶鐵雕塑創作展

展覽️地點：純Object（臺北市大安區敦化南路二段63巷21弄27號1樓）

展覽期間：即日起－ 3/22（日）

開放️時間：11:00－19:00

搭捷運就到台北展覽推薦

▲台北免費展覽《不良聯盟》將流行文化角色重新組裝，表達現代人必須隨時維持「最佳狀態」的社會壓力。(攝影：鄭亦庭)

