免門票中山站展覽！台北當代藝術館娜塔莎通蒂個展登場，必逛台北室內景點推薦。

中山站展覽免費就能逛！台北當代藝術館即日起推出印尼藝術家娜塔莎・通蒂個展「陽剛神秘崩解，第二章：她筆下的怪物。」，展期至4月19日，距離中山站步行不到5分鐘，展覽透過帶有想像成分的敘事影像，讓「女性戰士」成為連結神話、歷史與政治現實的關鍵角色，引導大眾思考性別角色、土地歸屬與反抗行動間的關係，近期假日來中山站逛台北免費展覽。



免費中山站展覽以單元劇形式呈現

本次中山站展覽展出印尼藝術家娜塔莎・通蒂長期創作計畫《陽剛神秘崩解》中的第二章節，單頻道錄像《陽剛神秘崩解，第二章：她筆下的怪物。》，以近似獨立單元劇的敘事形式，風格上借鑑經典影集《陰陽魔界》，作品以無對白的黑白影像呈現，並融合義式西部片的視覺語彙，像是塵土飛揚的地平線、孤獨身影、道德灰色地帶等。



▲中山站免費展覽必看重點！娜塔莎·通蒂以無對白的獨立單元劇敘事形式，融合義式西部片。





免費中山站展覽帶你檢視性別角色的塑造

展出作品背景設定於1960年代初期亞洲冷戰時期，圍繞一位虛構的女性戰士展開，她正準備進行一場米納哈薩族祖靈儀式，藝術家刻意將女性角色置入長期由男性主導的反抗歷史之中，點出這些女性在官方紀錄中幾乎未曾被看見，透過影像敘事，作品引導觀眾重新檢視在歷史、文化中戰士形象、性別角色如何被塑造。



▲中山站免費展覽展出單元劇影像，以女性戰士為主角，挑戰既有英雄形象，並讓人重思歷史、文化中性別角色的塑造。





免費中山站展覽藝術家座談會

這次配合台北當代藝術館展覽的推出，藝術家娜塔莎·通蒂將會在2月底親自來台，預計於2月27日下午兩點在台北當代藝術館舉辦藝術家座談，分享獨特的研究方法與創作脈絡，並與實驗空間藝術總監區秀詒進行深度對談，座談內容將引導觀眾思考當代藝術如何挑戰傳統人類中心的觀看視角，並在破碎的多重歷史線索中，尋找重新想像異質生命敘事的可能，讓你更了解當代藝術，中山站免費展覽。



▲中山站免費展覽！藝術家娜塔莎·通蒂預計於2/27舉辦座談會，分享當代藝術的創作脈絡。



娜塔莎.通蒂個展「陽剛神秘崩解,第二章:她筆下的怪物。」

展覽地點：台北當代藝術館實驗展場 MoCA Studio(臺北市大同區長安西路39號)

展覽時間：即日起-2026/4/19(日)

展覽開放時間：10:00–18:00，週一公休

