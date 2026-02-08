▲春節禮盒臨時抱佛腳！7大特色春節禮盒 現在還能買，現貨搶卡通禮盒 大人系酒咖禮盒。

春節禮盒現在還能買！每年春節走春拜年，都在比誰的禮盒吸睛、有話題，誰最受親戚朋友歡迎。針對2026春節禮盒大戰，如果來不及準備的粉絲，現在臨時抱佛腳還來得及！這次窩客島整理7大特色春節禮盒，超商現貨的卡通禮盒、大人系質感咖啡禮盒、還有韓國直送超夯餅乾，還沒準備春節禮盒現在還能買。
大人小孩都吃爆的春節禮盒：青鳥旅行青鳥旅行「春光躍影」禮盒，不只是生肖藝術禮盒系列的新篇章，同步推出限定新品口味。全新「榛果可可蛋捲」以濃郁榛果醬結合苦甜巧克力，內餡加入杏仁與穀物顆粒，口感層次分明。此外，禮盒中也吃得到多款人氣口味，無論是咖啡歐蕾、抹茶真巧、鐵觀音巧克力等口味，滿足不同偏好。
全文介紹：蛋捲控春節先搶！青鳥旅行馬年限定春光躍影禮盒，升級版榛果可可蛋捲必吃。
韓國直送春節禮盒：焦糖奶油夾心餅豆府餐飲集團獨家引進的「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」主打法式花邊餅乾夾入焦糖與鹹奶油內餡，冷凍運送可享受酥脆口感。這次「焦糖奶油夾心餅」已經在線上開賣，並且加碼2月以實體快閃店方式，讓更多粉絲都能買到。2/6-2/10 於台北新光三越信義 A11，2/13-2/15 於新竹 Big City 遠東巨城限時販售，每盒8 片入售價 880 元，隨盒加碼贈送「姜滿堂」料理兌換券，粉絲春節送禮買起來。
全文介紹：杜拜巧克力Q餅PK奶油夾心餅！韓國2大甜點快閃來台，開心果巧克力 焦糖奶油瘋搶。
大人系的春節禮盒：伯朗咖啡迎接農曆新年，伯朗咖啡館推出春節限定聯名咖啡禮盒，首度集結書法藝術、甜點與生活器物，打造以大人系春節禮盒。禮盒內容主打伯朗咖啡暢銷的噶瑪蘭威士忌桶陳濾掛咖啡，包含葡萄酒桶、波本桶與雪莉桶三種風味，搭配 Guiltless 春節限定牛軋餅。「春節開運濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡與4入牛軋餅，售價650元。「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」則加碼琥泊茶苑設計監製的手作陶藝咖啡杯，內容包含6入濾掛咖啡、6入牛軋餅與2只咖啡杯，售價1,200元，即日起於伯朗咖啡館門市與線上通路開放預購。
一秒變孩子王的春節禮盒：元本山小熊維尼與三眼怪主打年節送禮市場的元本山，今年持續深耕肖像聯名路線，推出多款話題型海苔禮盒，鎖定不同送禮情境。2026年全新登場的小熊維尼與三眼怪立體造型罐，以可愛立體外型成為年節焦點，罐內為元本山海苔，食用後罐身可作為收納擺飾，兼具實用與收藏價值。針對多人分享需求，元本山同步推出「玩具總動員」與「豆卡頻道」海苔禮盒，成為團圓與聚會時的實用選擇。
全家現貨不用排隊搶：陳耀訓蛋黃酥春節返鄉最怕兩手空空，全家便利商店這次出大招，直接在車站商圈店舖快閃開賣傳說中的陳耀訓紅土蛋黃酥，讓大家不必上網瘋搶就能帶走蛋黃酥界的愛馬仕。除了夢幻逸品回歸，現場還有超過兩百款精選禮盒，包含超萌的吉伊卡哇與精品咖啡組合，搭配多重優惠折扣，讓送禮這件事變得既有面子又省荷包，簡直是返鄉路上的最強救星。
全文介紹：全家有陳耀訓蛋黃酥現貨！北車8處不用預約直接買，挑戰超商最強過年禮盒。
小七現貨直接買：IP卡通春節禮盒三麗鷗領軍超過50款2026春節禮盒！每年農曆新年「送禮」就是最夯話題，這次7-117-ELEVEN看準粉絲送禮講究話題感與收藏性，整合門市與線上平台推出超過300款春節禮盒，涵蓋肖像收藏、開運聯名與高CP值選擇，其中更有超過50款肖像禮盒，不論是超人氣吉伊卡哇，還是經典不敗三麗鷗、迪士尼、史努比等角色，送禮自用都可以衝小七買爆。
全文介紹：三麗鷗春節禮盒！7-11超過50款2026春節禮盒，達摩吉伊卡哇、史努比爆米花桶必收。