春節禮盒現在還能買！每年春節走春拜年，都在比誰的禮盒吸睛、有話題，誰最受親戚朋友歡迎。針對2026春節禮盒大戰，如果來不及準備的粉絲，現在臨時抱佛腳還來得及！這次窩客島整理7大特色春節禮盒，超商現貨的卡通禮盒、大人系質感咖啡禮盒、還有韓國直送超夯餅乾，還沒準備春節禮盒現在還能買。



▲春節禮盒臨時抱佛腳！7大特色春節禮盒 現在還能買，現貨搶卡通禮盒 大人系酒咖禮盒。

▲2026春節禮盒大戰，如果來不及準備的粉絲，現在臨時抱佛腳還來得及。

大人小孩都吃爆的春節禮盒：青鳥旅行

▲青鳥旅行春節禮盒於官網與門市開賣，早鳥84折起成為粉絲關注重點。（攝影：張人尹）

韓國直送春節禮盒：焦糖奶油夾心餅

▲MilkyShop焦糖奶油夾心餅」的獨特魅力在於酥脆餅乾搭配鹹奶油與焦糖的甜鹹不膩口感。

大人系的春節禮盒：伯朗咖啡

▲伯朗咖啡館春節聯名禮盒登場，濾掛咖啡搭配牛軋餅，主打新年送禮質感選擇。

豆府餐飲集團獨家引進的「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」主打法式花邊餅乾夾入焦糖與鹹奶油內餡，冷凍運送可享受酥脆口感。這次「焦糖奶油夾心餅」已經在線上開賣，並且加碼2月以實體快閃店方式，讓更多粉絲都能買到。2/6-2/10 於台北新光三越信義 A11，2/13-2/15 於新竹 Big City 遠東巨城限時販售，每盒8 片入售價 880 元，隨盒加碼贈送「姜滿堂」料理兌換券，粉絲春節送禮買起來。全文介紹： 杜拜巧克力Q餅PK奶油夾心餅！韓國2大甜點快閃來台，開心果巧克力 焦糖奶油瘋搶。 迎接農曆新年，伯朗咖啡館推出春節限定聯名咖啡禮盒，首度集結書法藝術、甜點與生活器物，打造以大人系春節禮盒。禮盒內容主打伯朗咖啡暢銷的噶瑪蘭威士忌桶陳濾掛咖啡，包含葡萄酒桶、波本桶與雪莉桶三種風味，搭配 Guiltless 春節限定牛軋餅。「春節開運濾掛咖啡禮盒」內含6入濾掛咖啡與4入牛軋餅，售價650元。「匠心典藏濾掛咖啡禮盒」則加碼琥泊茶苑設計監製的手作陶藝咖啡杯，內容包含6入濾掛咖啡、6入牛軋餅與2只咖啡杯，售價1,200元，即日起於伯朗咖啡館門市與線上通路開放預購。





一秒變孩子王的春節禮盒：元本山小熊維尼與三眼怪

▲元本山推出立體肖像海苔禮盒，小熊維尼與三眼怪造型罐，兼具收藏與分享樂趣。

主打年節送禮市場的元本山，今年持續深耕肖像聯名路線，推出多款話題型海苔禮盒，鎖定不同送禮情境。2026年全新登場的小熊維尼與三眼怪立體造型罐，以可愛立體外型成為年節焦點，罐內為元本山海苔，食用後罐身可作為收納擺飾，兼具實用與收藏價值。針對多人分享需求，元本山同步推出「玩具總動員」與「豆卡頻道」海苔禮盒，成為團圓與聚會時的實用選擇。





全家現貨不用排隊搶：陳耀訓蛋黃酥

▲這一顆顆金黃飽滿的紅土蛋黃酥，之所以能成為市場上的傳奇，全仰賴於陳耀訓團隊對於細節的極致苛求。 / 圖：綠陳耀訓・麵包埠提供 窩客島整理

小七現貨直接買：IP卡通春節禮盒

▲7-ELEVEN整合門市與線上平台，推出超過300款春節禮盒，主打肖像收藏與開運送禮選擇。

下午茶必吃春節禮盒：Aunt Stella 春舞之錦

▲Aunt Stella 詩特莉春舞禮盒亮相，木馬主題搭配多款餅乾，傳遞溫暖年節心意。

春節返鄉最怕兩手空空，全家便利商店這次出大招，直接在車站商圈店舖快閃開賣傳說中的陳耀訓紅土蛋黃酥，讓大家不必上網瘋搶就能帶走蛋黃酥界的愛馬仕。除了夢幻逸品回歸，現場還有超過兩百款精選禮盒，包含超萌的吉伊卡哇與精品咖啡組合，搭配多重優惠折扣，讓送禮這件事變得既有面子又省荷包，簡直是返鄉路上的最強救星。全文介紹： 全家有陳耀訓蛋黃酥現貨！北車8處不用預約直接買，挑戰超商最強過年禮盒。 三麗鷗領軍超過50款2026春節禮盒！每年農曆新年「送禮」就是最夯話題，這次7-117-ELEVEN看準粉絲送禮講究話題感與收藏性，整合門市與線上平台推出超過300款春節禮盒，涵蓋肖像收藏、開運聯名與高CP值選擇，其中更有超過50款肖像禮盒，不論是超人氣吉伊卡哇，還是經典不敗三麗鷗、迪士尼、史努比等角色，送禮自用都可以衝小七買爆。全文介紹： 三麗鷗春節禮盒！7-11超過50款2026春節禮盒，達摩吉伊卡哇、史努比爆米花桶必收。 迎接 2026 年馬年，Aunt Stella 詩特莉推出全新「春舞禮盒系列」，以象徵希望與前行的木馬為設計靈感，透過旋轉木馬意象，將祝福與節慶氣氛融入新年送禮。其中推薦「春舞之錦」藤編原木風呂敷禮盒，內容包含 34 入綜合餅乾、胡桃酥球 4 入與南棗核桃糕 5 入。餅乾口味包含限定推出的「茉莉茶香奶霜夾心」與「草莓核桃捲心」，以清香茶韻與莓果堅果堆疊層次風味；另搭配選用美國胡桃製作的胡桃酥球，外酥內鬆、帶出溫潤堅果香氣，整體組合兼顧份量感與節慶質感，建議售價 1,680 元。







