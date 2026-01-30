全家有陳耀訓蛋黃酥現貨！北車8處不用預約直接買，挑戰超商最強過年禮盒。

全家限時開賣「陳耀訓紅土蛋黃酥」，在北車、高鐵等指定店舖現貨限量供應，快閃伴手禮優惠開跑，返鄉必搶。

春節返鄉最怕兩手空空，全家便利商店這次出大招，直接在車站商圈店舖快閃開賣傳說中的陳耀訓紅土蛋黃酥，讓大家不必上網瘋搶就能帶走蛋黃酥界的愛馬仕。除了夢幻逸品回歸，現場還有超過兩百款精選禮盒，包含超萌的吉伊卡哇與精品咖啡組合，搭配多重優惠折扣，讓送禮這件事變得既有面子又省荷包，簡直是返鄉路上的最強救星。



▲陳耀訓紅土蛋黃酥快閃全家。



▲全家8間指定門市開賣陳耀訓紅土蛋黃酥。







夢幻陳耀訓蛋黃酥限時快閃全家 現貨開賣

被譽為烘焙界超級巨星的陳耀訓紅土蛋黃酥，這次特別進駐全家交通樞紐店舖，讓趕路的旅客能直接帶走免排隊的精品級美味。這款被稱為天花板的夢幻逸品，嚴選頂級奶油搭配溼潤紅土鹹蛋黃，減醣豆沙交織出甜而不膩的層次感，每一口都能感受到職人對細節的極致追求。加上金獎設計師方序中操刀的紅色漸層禮盒，從食材到包裝都流露高級質感，絕對是今年過年最體面、且讓蛋黃酥控瘋狂的伴手禮首選。



▲方序中操刀設計！陳耀訓紅土蛋黃酥春節限定版，全台8間全家快閃限定。





200款特色禮盒、福袋就在全家優惠中

除了限量蛋黃酥外，全家便利商店也準備了多樣化的送禮選擇，滿足不同族群的喜好。從咖啡愛好者必囤的夾心薄餅，到時下最流行的吉伊卡哇與迪士尼系列應有盡有。即日起到三月初，購買兩件禮盒就有折扣，指定支付工具更享有超值回饋，讓大家在過年期間不必東奔西跑，只要走進轉角的店舖，就能一次搞定親戚好友的伴手禮，輕鬆變身懂挑禮盒的生活達人，享受優雅的新春時光。



▲全家福袋再推熊抱哥造型毯、褲褲兔造型毯超萌。(攝影：鄭雅之)

全家Ｘ陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒快閃資訊

活動日期： 115/02/02 至 115/02/14（共13天）

商品售價： 900元（8入裝）

每日限量販售店舖： 台鐵南店、台鐵北店、高鐵一店、北車捷運店、台北101店

指定日期快閃店舖：

工業三店：02/02-02/06、02/09-02/12

台中新高鐵店：02/06-02/08、02/12-02/14

板橋車站店：02/02-02/03、02/06-02/07





全家 新春禮盒優惠

活動期間： 即日起至 115/03/03

多件優惠： 禮盒任選2件9折、4件85折

支付加碼： 使用指定支付工具享任選2件88折

精選新品： Let’s Café 綜合夾心薄餅禮盒（499元，附贈品牌提袋）、吉伊卡哇、迪士尼 TsumTsum 系列禮盒。





春節過年要知道的限定活動！

推薦閱讀：7-11貓貓杯塞免費送！7-11喵財進寶提拉米蘇風味奶茶，貓之日貓福珊迪主題店必拍。

推薦閱讀：蛋捲控春節先搶！青鳥旅行馬年限定春光躍影禮盒早鳥84折，升級版榛果可可蛋捲必吃。

推薦閱讀：免費手寫春聯與限量原民好禮拿不完！2026新北春節旅遊攻略、3大風景區活動搶先看。