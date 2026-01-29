有買一送一！屈臣氏Ｘ布丁狗 大耳狗13款加價購，捏捏球 大頭抱枕都要。

屈臣氏攜手布丁狗與大耳狗喜拿，推出激萌聯名週邊加價購，搭配千件商品買一送一，伴你療癒過春節長假。
布丁狗、大耳狗都要搶！屈臣氏這次搶在新春過年前推出超過千件商品買一送一的超強折扣，更驚喜宣布攜手三麗鷗明星布丁狗與大耳狗喜拿合作，推出超過十款可愛爆表的聯名週邊換價購。無論你是想要宅在家享受居家儀式感，或是出外踏春都要亮麗登場，屈臣氏都準備好了開運彩妝與健康補給。現在來店消費就送發財金，滿額還有機會把限定的折疊推車帶回家，陪你一起優雅迎接充滿萌力的 2026 年節假期。
布丁狗大耳狗聯名款 衝屈臣氏搶
想要提升居家療癒力就不能錯過這次的和布丁狗、大耳狗聯名加價購周邊，觸感極致柔軟的「大頭抱枕」讓人一抱就不想撒手；復古迷人的電視小燈與積木萬年曆，隨手擺在桌上都能妝點出質感生活。最可愛的莫過於烹飪好友系列捏捏球，一共四款造型讓人捏起來超級放鬆。若要出門採買，布丁狗有狗Ｑ束口斜背袋；充滿設計感的針織肩背袋則是布丁狗和大耳狗兩款都有。這些小物不僅具備實用性，更讓你在新的一年每一刻都能感受到三麗鷗明星的溫暖陪伴。
買一送一優惠 一站搞定開運補給
除了超萌週邊，屈臣氏也為走春踏青的女孩們準備了最強後援，指定明星精華液與開架彩妝祭出驚喜折扣，滿額還能獲得布丁狗或大耳狗聯名洗臉髮帶手圈組。針對年節拜訪親友的送禮需求，現場集結多款熬雞精與葉黃素禮盒。甚至是連假期間辛苦值班的英雄們，也能透過活沛多一日補給隨身包快速補充元氣。透過精準的營養對策與超值的買一送一優惠，讓每個人都能在團圓時刻展現最佳狀態，並在馬年之初就替自己與家人存好一整年的健康基礎。同時，為了帶給大家滿滿祝福，即日起，來店消費就送18元發財金，折扣後滿688元再加碼好運 FUN 馬來刮刮卡。
屈臣氏 馬年新春活動
限時優惠：超過千件商品任挑任選「買一送一」。
發財好禮：來店消費即送 18 元發財金，滿 688 元再送好運刮刮卡。
彩妝折扣：開架彩妝 85 折，指定明星精華液加價購 188 元。
滿額贈禮：
醫美或彩妝滿 788 元送「布丁狗／大耳狗洗臉髮帶手圈組」。
健康食品滿 1,200 元送 100 元提貨券，滿 2,800 元送「牛奶鍋」。
白蘭氏系列滿 3,999 元送「庫洛米美樂蒂多功能摺疊推車」。
屈臣氏 三麗鷗聯名加購價
烹飪好友系列捏捏球（共四款）：99 元
趣味組裝電視小燈（美味麵包／一起烘培）：149 元
布丁狗有狗 Q 束口斜背袋：249 元
美味點心積木萬年曆：299 元
針織肩背袋（大耳狗喜拿／布丁狗）：299 元
軟呼呼大頭抱枕（布丁狗／大耳狗）：399 元
療癒IP陪你過新春！
