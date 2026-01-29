有買一送一！屈臣氏Ｘ布丁狗 大耳狗13款加價購，捏捏球 大頭抱枕都要。

屈臣氏攜手布丁狗與大耳狗喜拿，推出激萌聯名週邊加價購，搭配千件商品買一送一，伴你療癒過春節長假。

布丁狗、大耳狗都要搶！屈臣氏這次搶在新春過年前推出超過千件商品買一送一的超強折扣，更驚喜宣布攜手三麗鷗明星布丁狗與大耳狗喜拿合作，推出超過十款可愛爆表的聯名週邊換價購。無論你是想要宅在家享受居家儀式感，或是出外踏春都要亮麗登場，屈臣氏都準備好了開運彩妝與健康補給。現在來店消費就送發財金，滿額還有機會把限定的折疊推車帶回家，陪你一起優雅迎接充滿萌力的 2026 年節假期。



▲布丁狗、大耳狗周邊都是屈臣氏獨家限定。

▲布丁狗、大耳狗烹飪好友系列捏捏球，共四款。





布丁狗大耳狗聯名款 衝屈臣氏搶

想要提升居家療癒力就不能錯過這次的和布丁狗、大耳狗聯名加價購周邊，觸感極致柔軟的「大頭抱枕」讓人一抱就不想撒手；復古迷人的電視小燈與積木萬年曆，隨手擺在桌上都能妝點出質感生活。最可愛的莫過於烹飪好友系列捏捏球，一共四款造型讓人捏起來超級放鬆。若要出門採買，布丁狗有狗Ｑ束口斜背袋；充滿設計感的針織肩背袋則是布丁狗和大耳狗兩款都有。這些小物不僅具備實用性，更讓你在新的一年每一刻都能感受到三麗鷗明星的溫暖陪伴。



▲屈臣氏加價購大耳狗、布丁狗大頭抱枕超萌。

買一送一優惠 一站搞定開運補給

除了超萌週邊，屈臣氏也為走春踏青的女孩們準備了最強後援，指定明星精華液與開架彩妝祭出驚喜折扣，滿額還能獲得布丁狗或大耳狗聯名洗臉髮帶手圈組。針對年節拜訪親友的送禮需求，現場集結多款熬雞精與葉黃素禮盒。甚至是連假期間辛苦值班的英雄們，也能透過活沛多一日補給隨身包快速補充元氣。透過精準的營養對策與超值的買一送一優惠，讓每個人都能在團圓時刻展現最佳狀態，並在馬年之初就替自己與家人存好一整年的健康基礎。同時，為了帶給大家滿滿祝福，即日起，來店消費就送18元發財金，折扣後滿688元再加碼好運 FUN 馬來刮刮卡。



▲屈臣氏超過千件商品買一送一的超強折扣。

屈臣氏 馬年新春活動

限時優惠：超過千件商品任挑任選「買一送一」。

發財好禮：來店消費即送 18 元發財金，滿 688 元再送好運刮刮卡。

彩妝折扣：開架彩妝 85 折，指定明星精華液加價購 188 元。



滿額贈禮：

醫美或彩妝滿 788 元送「布丁狗／大耳狗洗臉髮帶手圈組」。

健康食品滿 1,200 元送 100 元提貨券，滿 2,800 元送「牛奶鍋」。

白蘭氏系列滿 3,999 元送「庫洛米美樂蒂多功能摺疊推車」。





屈臣氏 三麗鷗聯名加購價

烹飪好友系列捏捏球（共四款）：99 元

趣味組裝電視小燈（美味麵包／一起烘培）：149 元

布丁狗有狗 Q 束口斜背袋：249 元

美味點心積木萬年曆：299 元

針織肩背袋（大耳狗喜拿／布丁狗）：299 元

軟呼呼大頭抱枕（布丁狗／大耳狗）：399 元





療癒IP陪你過新春！

更多屈臣氏 三麗鷗聯名加購價商品照片

▲趣味組裝電視小燈有兩款造型，讓辦公桌變超療癒。

▲屈臣氏和三麗鷗明星布丁狗與大耳狗喜拿合作，推出超過十款可愛爆表的聯名週邊換價購。