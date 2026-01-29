飛香港看埃及展！香港故宮埃及博物館展 優惠機加酒推薦，5大香港機加酒優惠必收。

香港旅遊發展局聚焦2026年香港旅遊亮點，從古埃及文明大展、MOLLY 20週年特展到多元節慶活動與機加酒優惠，結合藝文與城市體驗，機加酒優惠必衝。

古埃及文明大展登場香港

MOLLY二十年創作完整回顧

節慶活動延伸城市體驗

機加酒方案優惠出發

2026 聰明玩香港超值機加酒方案

雄獅旅遊 優惠推薦

四天三夜香港自由行新春專案，機票加恆豐酒店含每日早餐，2月15日或16日出發，加贈大年初一新春國泰匯演之夜貴賓席門票（每席價值港幣600元），二人一室，含稅價每人17,900元起，機位有限，要搶要快。

易遊網 優惠推薦

四天三夜香港自由行，搭乘中華航空加啟德帝盛酒店，二人一室，含稅價每人10,999元起，適合想以輕鬆步調探索香港城市魅力的旅客。

易飛網 優惠推薦

三天二夜香港自由行，搭乘國泰航空加帝盛系列酒店，每人含香港故宮文化博物館標準門票及璟瓏軒電子現金券港幣200元，四人一室，含稅價每人12,000元起。

三天二夜自由行，同樣搭乘國泰航空，配合三人一室合和酒店，含米其林推薦生記飯店粵菜料理，含稅價每人14,500元起。

雄獅旅遊 優惠推薦

三天二夜香港自由行，搭乘長榮航空加英迪格酒店，含淺水灣露臺餐廳經典雙人下午茶，二人一室，含稅價每人17,200元起。

星宇航空加半島酒店三天二夜自由行專案，安排品嚐米其林一星嘉麟樓獨家午間套餐，並加贈每日早餐，二人一室，含稅價每人30,000元起。

看埃及展飛香港！2026年香港以多檔大型展覽與節慶活動形塑旅遊主軸，近期不只台南埃及展有超高話題，在香港故宮文化博物館更推出的古埃及文明大展，看得到完整木乃伊棺槨、動物木乃伊整埃及博物館文物。搭配5大香港機加酒優惠，讓你不只看埃及展，還有西九文化區泡泡瑪特展、農曆新年期間登場的國泰新春國際匯演之夜等，春節就衝香港玩一波。香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期至2026年8月31日，為香港歷來規模最大、內容最完整的古埃及文物展。展覽匯集來自七間埃及重要博物館的250件珍貴文物，包含圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，以及多尊法老與諸神雕像、木乃伊棺槨、面具、珠寶與日用品，讓粉絲們走進埃及古文明的世界。這次「MOLLY 20週年特展」由POP MART泡泡瑪特與藝術家Kenny Wong共同策劃，首站選在香港西九文化區，展期至2月10日。展覽完整回顧MOLLY自2006年至今的創作歷程，首次公開角色設定草圖、創作手稿、原畫與經典公仔，讓粉絲從創作脈絡理解角色世界觀。同時，山頂纜車與山頂凌霄閣也推出「MOLLY尋星之旅」，設置8大互動打卡區，將IP體驗自然融入城市地標。除了展覽亮點，香港在2026年持續推出多項節慶與城市體驗活動。農曆新年期間登場的國泰新春國際匯演之夜，結合花車巡遊與表演活動，The Big Bounce彈跳樂園則在西九文化區帶來親子與年輕族群都能參與的體驗。北角東岸板道全面開放後，串連港島海濱生活動線，港鐵「香港故事」企劃也在多個車站重現懷舊場景，都是2026不能錯過的香港必衝活動。為了讓粉絲更輕鬆安排行程，多家旅行社推出2026年香港自由行機加酒方案。其中推薦易飛網三天二夜香港自由行，搭乘國泰航空加帝盛系列酒店，每人含香港故宮文化博物館標準門票及璟瓏軒電子現金券港幣200元，四人一室，含稅價每人12,000元起。同時還有雄獅旅遊四天三夜香港自由行新春專案，二人一室，含稅價每人17,900元起，打造農曆春節旅遊話題。