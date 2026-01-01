奇美法老展免預約密技！台南遠東香格里拉三天兩夜住豪華閣、看法老、喝微醺特調。

2026台南最強文化盛事！台南遠東香格里拉攜手奇美博物館，推出「法老假期」住房專案。可享免預約快速入館特權，更能在飯店大廳品嚐古埃及主題特調，打造三天兩夜最完美的深度慢旅。

2026年開春最受矚目的文化盛事，莫過於奇美博物館與大英博物館聯手推出的《埃及之王：法老》國際大展，這場展覽預計於1月29日正式登場，尚未開展便已在網路上掀起熱烈討論，也讓台南成為近期國內外旅客最渴望造訪的城市。不過對於許多外地遊客來說，要在熱門時段搶到預約名額往往是一位難求，甚至可能因為排隊而壓縮了旅遊時間。看準這波古文明熱潮與旅客痛點，位在台南火車站後站、地利位置極佳的台南遠東香格里拉飯店，特別推出了一套結合「快速通關」與「深度慢旅」的解決方案，讓旅客不僅能優雅觀展，還能將這股神秘的埃及氛圍延續至夜晚的微醺時光。

▲入住「法老假期」專案即可獲得奇美博物館《埃及之王：法老》特展門票，輕鬆打卡國際級展覽。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理 ▲豪華閣尊榮客房擁有約15坪的舒適空間與大面窗景，居高臨下俯瞰台南日夜美景，是慢旅行的最佳居所。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

台南遠東香格里拉住房專案享奇美博物館法老展免預約禮遇

對於計畫前往台南朝聖法老王風采的旅客而言，最擔心的莫過於搶不到票或是現場大排長龍。台南遠東香格里拉特別規劃了「法老假期：三天兩夜尊榮禮遇」住房專案，直接解決了旅客最頭痛的入場問題。即日起至2026年6月30日期間，凡雙人入住此專案，除了能體驗五星級飯店的舒適設施外，最誘人的便是隨房贈送的《埃及之王：法老》特展免預約入場資格。這意味著住客完全不需要守在電腦前搶預約時段，也不用擔心行程被綁死，可以依照自己當天的旅遊節奏，彈性安排單次觀展時間。若是希望行程更加精確的旅客，甚至還能持飯店提供的門票，自行使用博物館的「快速入場預約」系統，讓整趟文化之旅更加從容不迫，徹底告別走馬看花與人擠人的焦慮感。

▲專案整合了五星住宿與展覽快速通關權益，讓旅客拿著房卡與門票就能展開一場無壓力的文化之旅。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



入住豪華閣客房尊享三天兩夜台南慢旅行與全天候餐飲服務

一場完美的旅行不該只有緊湊的行程，更該有放鬆身心的時刻。此次住房專案特別鎖定追求高品質旅遊的族群，安排入住視野開闊的「豪華閣尊榮客房」或格局寬敞的「雅仕套房」。專案價格雙人入住10600元起，平均每晚約5300元起，就能享受到原本僅限高階會員的「豪華閣」貴賓禮遇。這包含了每日豐盛的自助早餐、全天候的飲品服務，以及傍晚時段的雞尾酒與輕食時光。旅客可以在觀展結束後，回到飯店專屬的休憩空間，一邊俯瞰台南市迷人的日夜景致，一邊享用精緻餐點，將原本匆促的觀光行程，昇華為一場三天兩夜的深度城市慢旅，讓身心靈在文化與美食的滋養下獲得徹底釋放。

▲台南遠東香格里拉豪華閣貴賓廊提供專屬休憩空間與餐飲服務，讓旅客在觀展行程之餘，享有從容舒適的用餐與休憩體驗。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理

大廳茶軒推微醺尼羅河主題調酒致敬古埃及文明

白天的視覺震撼結束後，夜晚的味蕾探索才正要開始。為了讓這趟法老之旅更具儀式感，台南遠東香格里拉飯店一樓的「大廳茶軒」發揮創意，將古埃及的神秘符號與色彩化為杯中物，同步推出四款期間限定的「微醺尼羅河」系列調酒。調酒師巧妙運用色彩與風味的堆疊，設計出象徵法老黃金面具的「太陽神的凝視」，以金黃色澤展現神聖榮耀。還有呈現深紅色澤與綿密泡沫的「尼羅緋紅」，寓意著孕育生命的河流循環。若喜歡香料風味的旅客，則不能錯過層次豐富的「沙漠脈動」，而口感清爽帶有草本香氣的「綠洲蜃樓」，則如同旅途盡頭的綠洲般令人舒緩。凡是持有特展票根的民眾，至大廳茶軒點用限定調酒還可享九折優惠，讓旅客在入夜後，依然能沈浸在尼羅河畔的微醺想像中。

▲調酒師Daniel發揮巧思，將沙漠、綠洲與神話元素融入調酒中，讓味覺也能體驗一場埃及冒險。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島整理



台南遠東香格里拉法老假期 三天兩夜尊榮禮遇 ＆ 微醺尼羅河主題調酒

活動時間： 2026年1月28日至2026年6月30日

活動內容：

住房優惠：雙人入住「豪華閣尊榮客房」或「雅仕套房」，三天兩夜價格10,600元起（平均每晚5,300元起，另加10%服務費及5%稅金）。

專屬禮遇：含豪華閣貴賓廊每日早餐、全天候飲品、傍晚雞尾酒與輕食時光。

特展福利：每位付費成人贈送奇美博物館《埃及之王：法老》特展免預約入場資格（限單次入場），可彈性安排觀展時間或使用快速預約系統。

餐飲優惠：大廳茶軒推出「微醺尼羅河」期間限定調酒（單杯450元+10%），凡出示特展票根，即可享限定調酒9折優惠。

台南遠東香格里拉飯店

地址：台南市東區大學路西段89號

訂房專線：(06) 702-8899

餐飲訂位專線：(06) 702-8856

