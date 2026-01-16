台南甜點推薦7大必吃！台南咖啡廳抹茶蛋糕、爆漿流心半熟起司塔、生乳酪鬆餅，台南甜點清單一次收。

台南甜點推薦必吃清單！來台南中西區不只古早味小吃美食必吃，也有許多台南甜點名店藏在巷弄內，像主打台灣水果義式冰淇淋的南埕衖事，以及台南人氣復古咖啡廳的濃郁抹茶蛋糕，到超厚生乳酪鬆餅、爆漿流心的半熟起司塔等，都是來台南必吃的甜點夯店，窩客島這次幫你整理7間台南甜點，來台南玩全都要吃過。



▲台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，流心半熟起司塔、抹茶生乳捲必吃。



▲台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，超厚生乳酪鬆餅、可麗露專賣店。





人氣台南甜點名店推薦：烏木Wumu、千森製菓

想吃台南在地人氣甜點店，首推在孔廟附近的老宅甜點「烏木Wumu」，主打無添加當季水果蛋糕，每天推出15種以上的切片蛋糕， 現在正值草莓季，有一系列草莓蛋糕，草莓控、甜點控必衝；近期搬到新美街上的甜點夯店「千森製菓」，整棟復古文青風裝潢，甜點最推宇治抹茶生乳捲、抹茶千層蛋糕，近期也有草莓抹茶千層，不少抹茶控都超推。





烏木Wumu 位置資訊

地址：臺南市中西區慶中街132號

電話：06-222-8354

完整介紹由部落客「Jason's Life 」於窩客島分享：台南中西區老宅甜點！烏木Wumu季節限定水果蛋糕，必訪甜點秘境。





千森製菓 位置資訊

地址：臺南市中西區新美街90號

電話：06-223-0801

完整介紹由部落客「樂天小高&樂天人生」於窩客島分享：台南美食｜中西區。「2.0千森製菓ちもり」知名甜點店遷移營業地點全新開幕。唯美日式文青氣息抹茶控



▲台南人氣甜點名店推薦！烏木Wumu每天推出當季水果蛋糕，草莓季必吃。



▲台南人氣甜點名店推薦！抹茶控必吃「千森製菓」宇治抹茶生乳捲、抹茶千層蛋糕。





台南中西區甜點必吃推薦：南埕衖事、阿櫃日式手作銅鑼燒

來吃台南甜點，不能沒朝聖過「南埕衖事」，店內甜點主打台灣在地水果製作的義式冰淇淋、藍帶主廚甜點，整棟8層樓玻璃窗加清水模建築，光外觀就超吸睛，不少座位區、露臺區搭配滿滿綠植，是來台南必去IG打卡點；而位在台南鍋牛巷裡的日式甜點攤「阿櫃日式手作銅鑼燒」，堅持使用萬丹紅豆、小山園抹茶等食材，必吃赤豆、抹茶銅鑼燒，每天限量手作，來台南逛街順路吃剛剛好。





南埕衖事 位置資訊

地址：台南市中西區忠義路二段99號

電話：06-227-8999

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：台南景點【南埕衖事】8樓綠色空中花園冰淇淋甜點店.附導覽菜單





阿櫃日式手作銅鑼燒 位置資訊

地址：臺南市中西區民生路一段157巷28號之1號

完整介紹由部落客「進食的巨鼠」於窩客島分享：台南蝸牛巷隱藏版甜點！阿櫃日式手作銅鑼燒推薦，經典赤豆、抹茶口味、隱藏版焦糖布丁限量供應。



▲台南甜點店IG必拍！南埕衖事8層樓玻璃窗加清水模建築，主打台灣在地水果製作的義式冰淇淋。





人氣台南甜點必買清單：美格瑪半熟起司專賣、Autumncanele’專賣店、A WEEK pancake

美格瑪半熟起司專賣 位置資訊

甜點控玩台南也要買「美格瑪半熟起司專賣」，有烏龍、檸檬、海鹽可可等多種口味的流心半熟起司塔，一咬下就能感受到流心爆漿口感；A WEEK pancake限量的「手工生乳酪小鬆餅」，鬆餅夾了超厚實生乳酪，冰完再吃就像冰淇淋慕斯一樣；而「Autumncanele’專賣店」就在台南美術館旁，每天現烤的可麗露外皮香脆、內餡柔軟，而且有鐵盒及木盒包裝，當伴手禮也很適合。

地址：臺南市中西區民族路二段413號

電話：0967-080-005

完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記 」於窩客島分享：美格瑪半熟起司專賣-復古老屋全新裝修還有精緻的裝置藝術~台南甜點療癒系的美格瑪半熟起司





A WEEK pancake 位置資訊

地址：臺南市中西區武德街22-1號

電話：0981-213-412

完整介紹由部落客「愛比妞」於窩客島分享：台南可麗露【Autumncanele’專賣店】新店報報!台南美術館旁的可麗露專賣店，盒裝好可愛♥台南甜點|台南伴手禮|中西區美食|台南咖啡廳





Autumncanele’專賣店 位置資訊

地址：臺南市中西區友愛街28號

完整介紹由部落客「熱血玩台南」於窩客島分享：【台南甜點】鬆餅控暴動啦！台南少見「手工生乳酪小鬆餅」限定期間販售，沒有預約包準你吃不到啊：A WEEK pancak



▲台南甜點必買清單！美格瑪半熟起司專賣必吃流心爆漿半熟起司塔。



▲台南甜點必買清單！A WEEK pancake限量手工生乳酪小鬆餅，推薦冰過再吃。

草莓季必吃甜點名單

推薦閱讀：台北老宅咖啡廳推薦！「富富」一秒來到日系懷舊喫茶店，草莓布丁點起來。



推薦閱讀：板橋府中美食必收！鳥來伯專業糖葫蘆 草莓糖葫蘆40元、番茄只要25元天天排隊。

推薦閱讀：韓國排隊名店KITCHEN205快閃晶華！草莓蛋糕、巧克力新品與法式甜點，快閃日期與新品一次看。





更多 台南甜點 照片：

▲台南甜點店IG必拍打卡點！南埕衖事8層樓玻璃窗加清水模建築。



▲台南甜點店南埕衖事！明亮玻璃屋加綠植空間打卡必拍。



▲台南中西區甜點必吃推薦！阿櫃日式手作銅鑼燒位在台南鍋牛巷裡，每天手工現作。



▲台南中西區甜點必吃推薦！台南鍋牛巷內日系手作攤販「阿櫃日式手作銅鑼燒」。



▲台南甜點必買清單！美格瑪半熟起司專賣半熟起司塔有檸檬、海鹽可可等多種口味。