> 美食 > 台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，流心半熟起司塔、抹茶生乳捲必吃。

台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，流心半熟起司塔、抹茶生乳捲必吃。

tiger Walker 玩樂季台南甜點甜點台南美食台南中西區甜點
2026-01-16 12:50文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

台南甜點推薦7大必吃！台南咖啡廳抹茶蛋糕、爆漿流心半熟起司塔、生乳酪鬆餅，台南甜點清單一次收。

台南甜點推薦必吃清單！來台南中西區不只古早味小吃美食必吃，也有許多台南甜點名店藏在巷弄內，像主打台灣水果義式冰淇淋的南埕衖事，以及台南人氣復古咖啡廳的濃郁抹茶蛋糕，到超厚生乳酪鬆餅、爆漿流心的半熟起司塔等，都是來台南必吃的甜點夯店，窩客島這次幫你整理7間台南甜點，來台南玩全都要吃過。

▲台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，流心半熟起司塔、抹茶生乳捲必吃。
▲台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，流心半熟起司塔、抹茶生乳捲必吃。
▲台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，超厚生乳酪鬆餅、可麗露專賣店。
▲台南甜點推薦！7大台南中西區甜點清單，超厚生乳酪鬆餅、可麗露專賣店。

人氣台南甜點名店推薦：烏木Wumu、千森製菓

想吃台南在地人氣甜點店，首推在孔廟附近的老宅甜點「烏木Wumu」，主打無添加當季水果蛋糕，每天推出15種以上的切片蛋糕， 現在正值草莓季，有一系列草莓蛋糕，草莓控、甜點控必衝；近期搬到新美街上的甜點夯店「千森製菓」，整棟復古文青風裝潢，甜點最推宇治抹茶生乳捲、抹茶千層蛋糕，近期也有草莓抹茶千層，不少抹茶控都超推。

烏木Wumu  位置資訊

地址：臺南市中西區慶中街132號
電話：06-222-8354
完整介紹由部落客「Jason's Life 」於窩客島分享：台南中西區老宅甜點！烏木Wumu季節限定水果蛋糕，必訪甜點秘境。

千森製菓  位置資訊

地址：臺南市中西區新美街90號
電話：06-223-0801
完整介紹由部落客「樂天小高&樂天人生」於窩客島分享：台南美食｜中西區。「2.0千森製菓ちもり」知名甜點店遷移營業地點全新開幕。唯美日式文青氣息抹茶控

▲台南人氣甜點名店推薦！烏木Wumu每天推出當季水果蛋糕，草莓季必吃。
▲台南人氣甜點名店推薦！烏木Wumu每天推出當季水果蛋糕，草莓季必吃。
▲台南人氣甜點名店推薦！抹茶控必吃「千森製菓」宇治抹茶生乳捲、抹茶千層蛋糕。
▲台南人氣甜點名店推薦！抹茶控必吃「千森製菓」宇治抹茶生乳捲、抹茶千層蛋糕。

台南中西區甜點必吃推薦：南埕衖事、阿櫃日式手作銅鑼燒

來吃台南甜點，不能沒朝聖過「南埕衖事」，店內甜點主打台灣在地水果製作的義式冰淇淋、藍帶主廚甜點，整棟8層樓玻璃窗加清水模建築，光外觀就超吸睛，不少座位區、露臺區搭配滿滿綠植，是來台南必去IG打卡點；而位在台南鍋牛巷裡的日式甜點攤「阿櫃日式手作銅鑼燒」，堅持使用萬丹紅豆、小山園抹茶等食材，必吃赤豆、抹茶銅鑼燒，每天限量手作，來台南逛街順路吃剛剛好。

南埕衖事  位置資訊

地址：台南市中西區忠義路二段99號
電話：06-227-8999
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：台南景點【南埕衖事】8樓綠色空中花園冰淇淋甜點店.附導覽菜單

阿櫃日式手作銅鑼燒  位置資訊

地址：臺南市中西區民生路一段157巷28號之1號
完整介紹由部落客「進食的巨鼠」於窩客島分享：台南蝸牛巷隱藏版甜點！阿櫃日式手作銅鑼燒推薦，經典赤豆、抹茶口味、隱藏版焦糖布丁限量供應。

▲台南甜點店IG必拍！南埕衖事8層樓玻璃窗加清水模建築，主打台灣在地水果製作的義式冰淇淋。
▲台南甜點店IG必拍！南埕衖事8層樓玻璃窗加清水模建築，主打台灣在地水果製作的義式冰淇淋。

人氣台南甜點必買清單：美格瑪半熟起司專賣、Autumncanele’專賣店、A WEEK pancake

甜點控玩台南也要買「美格瑪半熟起司專賣」，有烏龍、檸檬、海鹽可可等多種口味的流心半熟起司塔，一咬下就能感受到流心爆漿口感；A WEEK pancake限量的「手工生乳酪小鬆餅」，鬆餅夾了超厚實生乳酪，冰完再吃就像冰淇淋慕斯一樣；而「Autumncanele’專賣店」就在台南美術館旁，每天現烤的可麗露外皮香脆、內餡柔軟，而且有鐵盒及木盒包裝，當伴手禮也很適合。

美格瑪半熟起司專賣  位置資訊

地址：臺南市中西區民族路二段413號
電話：0967-080-005
完整介紹由部落客「筑筑の吃喝玩樂記 」於窩客島分享：美格瑪半熟起司專賣-復古老屋全新裝修還有精緻的裝置藝術~台南甜點療癒系的美格瑪半熟起司

A WEEK pancake  位置資訊

地址：臺南市中西區武德街22-1號
電話：0981-213-412
完整介紹由部落客「愛比妞」於窩客島分享：台南可麗露【Autumncanele’專賣店】新店報報!台南美術館旁的可麗露專賣店，盒裝好可愛♥台南甜點|台南伴手禮|中西區美食|台南咖啡廳

Autumncanele’專賣店  位置資訊

地址：臺南市中西區友愛街28號
完整介紹由部落客「熱血玩台南」於窩客島分享：【台南甜點】鬆餅控暴動啦！台南少見「手工生乳酪小鬆餅」限定期間販售，沒有預約包準你吃不到啊：A WEEK pancak

▲台南甜點必買清單！美格瑪半熟起司專賣必吃流心爆漿半熟起司塔。
▲台南甜點必買清單！美格瑪半熟起司專賣必吃流心爆漿半熟起司塔。
▲台南甜點必買清單！A WEEK pancake限量手工生乳酪小鬆餅，推薦冰過再吃。
▲台南甜點必買清單！A WEEK pancake限量手工生乳酪小鬆餅，推薦冰過再吃。

草莓季必吃甜點名單

推薦閱讀：台北老宅咖啡廳推薦！「富富」一秒來到日系懷舊喫茶店，草莓布丁點起來。

推薦閱讀：板橋府中美食必收！鳥來伯專業糖葫蘆 草莓糖葫蘆40元、番茄只要25元天天排隊。

推薦閱讀：韓國排隊名店KITCHEN205快閃晶華！草莓蛋糕、巧克力新品與法式甜點，快閃日期與新品一次看。


更多 台南甜點 照片：

▲台南甜點店IG必拍打卡點！南埕衖事8層樓玻璃窗加清水模建築。
▲台南甜點店IG必拍打卡點！南埕衖事8層樓玻璃窗加清水模建築。
▲台南甜點店南埕衖事！明亮玻璃屋加綠植空間打卡必拍。
▲台南甜點店南埕衖事！明亮玻璃屋加綠植空間打卡必拍。
▲台南中西區甜點必吃推薦！阿櫃日式手作銅鑼燒位在台南鍋牛巷裡，每天手工現作。
▲台南中西區甜點必吃推薦！阿櫃日式手作銅鑼燒位在台南鍋牛巷裡，每天手工現作。
▲台南中西區甜點必吃推薦！台南鍋牛巷內日系手作攤販「阿櫃日式手作銅鑼燒」。
▲台南中西區甜點必吃推薦！台南鍋牛巷內日系手作攤販「阿櫃日式手作銅鑼燒」。
▲台南甜點必買清單！美格瑪半熟起司專賣半熟起司塔有檸檬、海鹽可可等多種口味。
▲台南甜點必買清單！美格瑪半熟起司專賣半熟起司塔有檸檬、海鹽可可等多種口味。
▲台南甜點必買清單！Autumncanele’專賣店每天現烤可麗露。
▲台南甜點必買清單！Autumncanele’專賣店每天現烤可麗露。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
信義區咖啡廳7大推薦！信義區不限時咖啡廳、日式昭和下午茶，台北跑咖全衝。
信義區咖啡廳7大推薦！信義區不限時咖啡廳、日式昭和下午茶，台北跑咖全衝。
編輯 鄭亦庭
永春新開幕韓系咖啡廳，還有兩隻超可愛貓店長，每一桌都打招呼太可愛!! 光暖提供一系列的薄荷巧克力甜點，有薄荷巧克力生乳捲跟薄荷巧克力提露，薄荷風味再濃郁一些應該會更好吃!!
永春新開幕韓系咖啡廳，還有兩隻超可愛貓店長，每一桌都打招呼太可愛!! 光暖提供一系列的薄荷巧克力甜點，有薄荷巧克力生乳捲跟薄荷巧克力提露，薄荷風味再濃郁一些應該會更好吃!!
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。
新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。
編輯 李維唐
壽司郎新甜點、新壽司！厚切中腹、喫茶店聖代先推，11款新菜最便宜50元。
壽司郎新甜點、新壽司！厚切中腹、喫茶店聖代先推，11款新菜最便宜50元。
編輯 鄭雅之
帶你們吃台北千層酥天堂！每款都想全包午冬甜點真的是我的千層酥愛店！芒果季來了 🥭🥭
帶你們吃台北千層酥天堂！每款都想全包午冬甜點真的是我的千層酥愛店！芒果季來了 🥭🥭
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

烏木Wumu

台南市中西區慶中街132號
4.5

千森製菓ちもり

06-2230801
台南市中西區新美街90號
4.4

南埕衖事

06-2278999
台南市中西區忠義路二段99號
4.2

阿櫃日式手作銅鑼燒

台南市中西區民生路一段157巷28號之1號
4.7

美格瑪半熟起司

台南市中西區民族路二段413號
4.7

Autumncanele’專賣店

台南市中西區友愛街28號
4.3

A Week pancake coffee

0988-468927
台南市中西區武德街22-3號
4.4