青森睡魔祭在台灣燈會！嘉義燈會巨型睡魔燈籠登場，Team Taiwan大遊行時間、地點一次看。

青森睡魔祭來2026台灣燈會！樸仔媽祖變巨型睡魔燈籠於3/3在睡魔小屋公開亮相，Team Taiwan大遊行挺中華隊。

青森睡魔祭在2026台灣燈會！今年台灣燈會在嘉義於3/3日元宵節點燈，除了21米高主燈，以及超吸睛的瑪利歐燈區、體驗區外，這次更有青森大型睡魔燈籠登場，並於3/7舉行Team Taiwan大遊行為WBC應援中華隊，此外大阪世博TECH WORLD館也在嘉義登場，燈會期間更有超過500攤美食小物市集，讓你整天都逛不完。



▲2026台灣燈會巨型睡魔燈籠登場、Team Taiwan大遊行一次看，圖片來源：嘉義縣政府。



▲2026台灣燈會巨型睡魔燈籠登場，必收睡魔杯袋、睡魔平安包周邊，圖片來源：嘉義縣政府。





青森睡魔燈籠在2026台灣燈會

被封為日本東北三大祭之一的「青森睡魔祭」，在今年台灣燈會「睡魔小屋」就能看到，「青森睡魔抵嘉」邀請2位睡魔師諏訪慎與林廣海來台，攜手設計巨型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，並融入配天宮著名的紅白牡丹、玉山意象，打造充滿台灣、嘉義特色的巨型睡魔燈籠在室內展出，就算下雨天也不怕燈籠濕掉受損。



▲青森睡魔抵嘉邀請2位睡魔師諏訪慎與林廣海來台，設計巨型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍等，圖片來源：嘉義縣政府。





Team Taiwan台灣燈會大遊行

3/7週六舉行「Team Taiwan」台灣燈會大遊行，集結超過30組表演團隊、千人演出，青森睡魔燈籠也將參加遊行，現場會有來自青森的伴奏樂隊「睡魔囃子」、舞者，以及負責牽引燈籠的「曳き手」，讓你在台灣就能體驗日本夏日祭典。

▲針對WBC應援中華隊將於3/7推出Team Taiwan台灣燈會大遊行，巨型青森睡魔燈籠也將參加，圖片來源：嘉義縣政府。



2026台灣燈會睡魔小舖快閃店

青森睡魔抵嘉推出睡魔平安包、睡魔好運杯袋、睡魔貼紙包3種周邊小物，帶你走到哪都被庇護，也將朴子配天宮極具特色的天地人三虎中的「天虎」，做成流金吊飾，帶著它鎮邪又招財，此外，城市觀光大使「嘉嘉君」也變成手燈，而製作睡魔燈籠切下的邊角料做成的「台日友好祈福吊飾」，更是這次「青森睡魔抵嘉」必收限定周邊「台日友好祈福吊飾」，每個紋路都不同，是獨一無二的專屬的睡魔紀念品。

▲2026台灣燈會睡魔小舖快閃店！推出睡魔平安包、睡魔好運杯袋、睡魔貼紙包3種周邊小物，圖片來源：中華文化總會。

▲2026台灣燈會睡魔小舖快閃店！現場也販售天虎流金吊飾、台日友好祈福吊飾，圖片來源：中華文化總會。



2026台灣燈會必拍TECH WORLD館



▲2026台灣燈會將在大阪世博的TECH WORLD館搬來，三大劇場免費入場觀看，圖片來源：嘉義縣政府。

▲2026台灣燈會在嘉義於3/3元宵節點燈，最受矚目瑪利歐燈區必拍，圖片來源：嘉義縣長翁章梁FB粉專。



2026台灣燈會 活動資訊 除了青森睡魔燈籠，大阪世博TECH WORLD館也來台灣燈會！TECH WORLD館以「連結世界，共創未來美好生活」為策展主軸，規劃生命、自然及未來三大劇場，必拍生命劇場內的「花株互動整合系統」，由560株顯示機械花株與560台Chromebook串接而成，透過靈活的機械運動形成花朵隨風擺動的壯麗景象，每天入場人數有限，建議先線上預約，未預約者可視現場狀況排隊候補。 燈會時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)

燈會地點：嘉義縣政府前廣場

展區亮燈時間：17:00亮燈



2026台灣燈會小提燈發放資訊 1、喔熊馬抵嘉小提燈

發放時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)

發放地點：靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。



2、超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈

現場登記時間：3/3-3/15每日上午9點

登記方式：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，換完為止。



2026台灣燈會「TEAM TAIWAN 大遊行」 活動時間：2026.03.07（六）18:45

活動地點：嘉義縣政府前廣場（博愛路出發→信義一路→太子大道）



2026台灣燈會「睡魔小舖 POP-UP STORE」 地點：嘉義縣政府前廣場的睡魔小屋外

日期及時間：

3/3、3/6-8、3/13-15 10:00-22:00

3/4-5、3/9-12 14:00-22:00



2026台灣燈會「睡魔小舖 POP-UP STORE」商品價錢資訊 睡魔平安包 500元

睡魔好運杯袋 250元

睡魔福氣貼好貼滿貼紙包 100元

嘉嘉君手燈 500元

虎你好額流金吊飾 200元

台日友好祈福吊飾 250元(3/4開賣，每人限購一個。)



2026元宵節燈會順遊景點推薦

