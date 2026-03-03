青森睡魔祭在台灣燈會！嘉義燈會巨型睡魔燈籠登場，Team Taiwan大遊行時間、地點一次看。

青森睡魔祭來2026台灣燈會！樸仔媽祖變巨型睡魔燈籠於3/3在睡魔小屋公開亮相，Team Taiwan大遊行挺中華隊。
青森睡魔祭在2026台灣燈會！今年台灣燈會在嘉義於3/3日元宵節點燈，除了21米高主燈，以及超吸睛的瑪利歐燈區、體驗區外，這次更有青森大型睡魔燈籠登場，並於3/7舉行Team Taiwan大遊行為WBC應援中華隊，此外大阪世博TECH WORLD館也在嘉義登場，燈會期間更有超過500攤美食小物市集，讓你整天都逛不完。
青森睡魔燈籠在2026台灣燈會
被封為日本東北三大祭之一的「青森睡魔祭」，在今年台灣燈會「睡魔小屋」就能看到，「青森睡魔抵嘉」邀請2位睡魔師諏訪慎與林廣海來台，攜手設計巨型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，並融入配天宮著名的紅白牡丹、玉山意象，打造充滿台灣、嘉義特色的巨型睡魔燈籠在室內展出，就算下雨天也不怕燈籠濕掉受損。
Team Taiwan台灣燈會大遊行
3/7週六舉行「Team Taiwan」台灣燈會大遊行，集結超過30組表演團隊、千人演出，青森睡魔燈籠也將參加遊行，現場會有來自青森的伴奏樂隊「睡魔囃子」、舞者，以及負責牽引燈籠的「曳き手」，讓你在台灣就能體驗日本夏日祭典。
2026台灣燈會睡魔小舖快閃店
2026台灣燈會必拍TECH WORLD館
2026台灣燈會 活動資訊
燈會時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)
燈會地點：嘉義縣政府前廣場
展區亮燈時間：17:00亮燈
2026台灣燈會小提燈發放資訊
1、喔熊馬抵嘉小提燈
發放時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)
發放地點：靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。
2、超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈
現場登記時間：3/3-3/15每日上午9點
登記方式：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，換完為止。
2026台灣燈會「TEAM TAIWAN 大遊行」
活動時間：2026.03.07（六）18:45
活動地點：嘉義縣政府前廣場（博愛路出發→信義一路→太子大道）
2026台灣燈會「睡魔小舖 POP-UP STORE」
地點：嘉義縣政府前廣場的睡魔小屋外
日期及時間：
3/3、3/6-8、3/13-15 10:00-22:00
3/4-5、3/9-12 14:00-22:00
2026台灣燈會「睡魔小舖 POP-UP STORE」商品價錢資訊
睡魔平安包 500元
睡魔好運杯袋 250元
睡魔福氣貼好貼滿貼紙包 100元
嘉嘉君手燈 500元
虎你好額流金吊飾 200元
台日友好祈福吊飾 250元(3/4開賣，每人限購一個。)
