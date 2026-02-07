台南燈節一日遊！百年市場、夢幻夕陽、千盞燈籠必收藏，錯過等明年。

來台南不只逛燈會！市區順遊攻略看這篇，走遍百年西市場、絕美玻璃屋，從白天到深夜，零廢點行程一次收藏。

近期月津港燈節、龍崎光節等燈會，即將在台南盛大展開！特地到訪台南，若只安排主燈行程未免太可惜，這篇精選市區順遊路線，專攻台南中西區與安平周邊，從在地早午餐、海邊絕美夕陽，一路到宵夜牛肉湯，不論在哪個燈區，都能完美融入行程表，讓春節台南行從早到晚充實又浪漫！

▲來台南不只看燈會，周邊從老建築到玻璃屋咖啡廳都好逛，復古、質感風景一次收集。（部落客：南美春室 The POOL）

▲除了主燈秀吸睛，普濟殿的千盞手繪燈籠同樣精彩，串起整條街道的年節氛圍，台南新春風景不容錯過。（部落客：Kiwi）

探訪全台最美百年市場：西市場（大菜市）

既然來到市區，絕對不能錯過剛修復完工的「西市場」，不僅靠近主要景點，更是2026年最新的百年古蹟打卡點！推薦先到市場內品嚐「阿瑞意麵」，傳承百年的肉燥與手工麵條，是老台南人記憶中的經典滋味；吃完正餐，一定要到隔壁的「江水號」再來碗綿密芋泥冰，在純白色的古蹟空間吹冷氣、吃甜點，既能避開正午的陽光，同時還能拍出高質感的古蹟美照。





西市場

地址：臺南市中西區西門路二段與號正興街交界

電話：06-2251702



▲修復後的西市場華麗回歸，化身台南最新打卡地標。潔白的古蹟建築結合周邊豐富美食，作為這趟旅行的第一站再適合不過。

朝聖絕美純白玻璃屋：南美春室 The POOL

填飽肚子後，先來這間被譽為「台南最美玻璃屋」的咖啡廳打卡！位於台南美術館二館頂樓的「南美春室」，純白色的空間設計配上大片落地窗，從屋頂灑落的光影美到移不開視線。點一杯漂浮冰咖啡或濕潤的戚風蛋糕，在藝術氣息濃厚的純白空間享受下午茶，絕對是午後最愜意的慢時光。





南美春室

地址：臺南市中西區忠義路二段1號5樓

電話：06-2211916

更多介紹可見「慧」文章：[慧♡響食】南美春室THE POOL.台南最美純白玻璃屋咖啡廳

▲隱身在台南美術館頂樓的「南美春室 The POOL」，純白色的通透空間搭配灑落的自然光，是午後避暑、打卡拍照的最佳去處。（部落客：慧）

▲來到南美春室，絕對別錯過飲品與甜點！脆甜的蜂巢脆餅配上綿密濕潤的蛋糕體，口感層次豐富超迷人。（部落客：慧）

獨享市區最近絕美夕陽：漁光島月牙灣海灘

下午時段，不妨往海邊前進，避開人擠人的街頭，遠離塵囂深呼吸。來到「漁光島」的開闊月牙灣，海浪聲與金黃色的夕陽格外舒心，建議在下午4點左右抵達，坐在沙灘上看著太陽緩緩落下，既能拍出夢幻照片，更可以為身心充飽電，準備迎接夜晚的燈會行程。





漁光島月牙灣海灘

地址：臺南市安平區漁光路114號

更多介紹可見「靜香EAT」文章：台南安平人氣景點「漁光島」，天氣好可以欣賞到無邊際夕陽海景，玩水堆沙堡、品嘗小吃、踩踩腳踏車可以玩上半天~

▲來到台南必訪漁光島！前往海邊的路上會先穿過小樹林，傍晚夕陽灑落時，有如被金光包圍般夢幻。（部落客：靜香EAT）

▲漁光島擁有台南最美的夕陽景色，染成金黃色的海面閃閃發光，是午後最奢侈的放鬆時刻。（部落客：靜香EAT）

漫遊千盞燈籠隧道：府城四聯境普濟殿

看完主燈若覺得意猶未盡，就在市區順路逛逛「普濟殿」吧！每年春節這裡都會掛起上千盞手繪燈籠，走進廟宇就能感受到濃濃的過年氛圍，繽紛的燈籠隧道、老街的紅磚牆，年味十足的古城夜景輕鬆就能收藏！盡興之後，還能走入鄰近的國華街商圈漫步，交通方面十分便利。





府城四聯境普濟殿

地址：臺南市中西區普濟街79號

更多介紹可見「Kiwi」文章：台南市中西區台南景點普濟殿燈會燈會｜璀璨燈海1800顆高掛猶如絢麗隧道讓人心醉！近台南國華街周邊美食

▲台南普濟殿被上千顆燈籠點亮，繽紛色彩營造出獨特的年節氛圍。（部落客：Kiwi）

▲不同於制式燈飾，普濟殿的千顆燈籠皆為手工彩繪作品，結合傳統文化與藝術創作，是台南春節最具代表性的風景之一。（部落客：Kiwi）

品嚐老饕激推的深夜溫體牛：鬍鬚忠牛肉湯

奔波了一天，別吝嗇犒賞飢腸轆轆的自己！這時候來碗熱湯再適合不過。位在民族路上的「鬍鬚忠牛肉湯」，是許多老饕心目中的夜宵首選。主打頂級的溫體牛肉，只需簡單用高湯沖燙，便能嚐到軟嫩鮮甜的肉質，完全不需要沾醬就很好吃。一碗牛肉湯配上肉燥飯，暖胃又滿足。





鬍鬚忠牛肉湯

地址：臺南市中西區民族路三段91號

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【台南食記】鬍鬚忠牛肉湯 - 台南深夜排隊牛肉湯，大骨蔬果熬製湯頭肉質超軟嫩

▲來到台南，怎能錯過現沖牛肉湯！鬍鬚忠牛肉湯以溫體牛搭配熱湯沖熟，肉質鮮嫩、湯頭清甜，是不少老饕深夜覓食、暖胃暖心的首選。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

