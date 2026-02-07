台南燈節一日遊！百年市場、夢幻夕陽、千盞燈籠必收藏，錯過等明年。

來台南不只逛燈會！市區順遊攻略看這篇，走遍百年西市場、絕美玻璃屋，從白天到深夜，零廢點行程一次收藏。
近期月津港燈節、龍崎光節等燈會，即將在台南盛大展開！特地到訪台南，若只安排主燈行程未免太可惜，這篇精選市區順遊路線，專攻台南中西區與安平周邊，從在地早午餐、海邊絕美夕陽，一路到宵夜牛肉湯，不論在哪個燈區，都能完美融入行程表，讓春節台南行從早到晚充實又浪漫！
探訪全台最美百年市場：西市場（大菜市）
既然來到市區，絕對不能錯過剛修復完工的「西市場」，不僅靠近主要景點，更是2026年最新的百年古蹟打卡點！推薦先到市場內品嚐「阿瑞意麵」，傳承百年的肉燥與手工麵條，是老台南人記憶中的經典滋味；吃完正餐，一定要到隔壁的「江水號」再來碗綿密芋泥冰，在純白色的古蹟空間吹冷氣、吃甜點，既能避開正午的陽光，同時還能拍出高質感的古蹟美照。
西市場
地址：臺南市中西區西門路二段與號正興街交界
電話：06-2251702
朝聖絕美純白玻璃屋：南美春室 The POOL
填飽肚子後，先來這間被譽為「台南最美玻璃屋」的咖啡廳打卡！位於台南美術館二館頂樓的「南美春室」，純白色的空間設計配上大片落地窗，從屋頂灑落的光影美到移不開視線。點一杯漂浮冰咖啡或濕潤的戚風蛋糕，在藝術氣息濃厚的純白空間享受下午茶，絕對是午後最愜意的慢時光。
南美春室
地址：臺南市中西區忠義路二段1號5樓
電話：06-2211916
獨享市區最近絕美夕陽：漁光島月牙灣海灘
下午時段，不妨往海邊前進，避開人擠人的街頭，遠離塵囂深呼吸。來到「漁光島」的開闊月牙灣，海浪聲與金黃色的夕陽格外舒心，建議在下午4點左右抵達，坐在沙灘上看著太陽緩緩落下，既能拍出夢幻照片，更可以為身心充飽電，準備迎接夜晚的燈會行程。
漁光島月牙灣海灘
地址：臺南市安平區漁光路114號
漫遊千盞燈籠隧道：府城四聯境普濟殿
看完主燈若覺得意猶未盡，就在市區順路逛逛「普濟殿」吧！每年春節這裡都會掛起上千盞手繪燈籠，走進廟宇就能感受到濃濃的過年氛圍，繽紛的燈籠隧道、老街的紅磚牆，年味十足的古城夜景輕鬆就能收藏！盡興之後，還能走入鄰近的國華街商圈漫步，交通方面十分便利。
府城四聯境普濟殿
地址：臺南市中西區普濟街79號
品嚐老饕激推的深夜溫體牛：鬍鬚忠牛肉湯
奔波了一天，別吝嗇犒賞飢腸轆轆的自己！這時候來碗熱湯再適合不過。位在民族路上的「鬍鬚忠牛肉湯」，是許多老饕心目中的夜宵首選。主打頂級的溫體牛肉，只需簡單用高湯沖燙，便能嚐到軟嫩鮮甜的肉質，完全不需要沾醬就很好吃。一碗牛肉湯配上肉燥飯，暖胃又滿足。
鬍鬚忠牛肉湯
地址：臺南市中西區民族路三段91號
