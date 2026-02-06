7-11咖啡半價抽機票！7-11春節必搶咖啡優惠，宮廟燈箱在家點光明燈。

7-11這次在OPENPOINT推出CITY飲品買8送8、20點抽星宇航空機票、還有四大宮廟開運燈箱磁鐵預購，粉絲們在APP喝咖啡、抽機票、搶小物。

▲OPENPOINT以點數回饋、抽獎與會員專屬活動，打造多元消費玩法，吸引粉絲在過年期間集中使用。

咖啡買8送8再抽星宇機票

▲OPENPOINT推出CITY系列買8送8與888元組合，讓粉絲用半價的方式補齊咖啡庫存。

星宇航空夢想之旅抽獎券

▲OPENPOINT推出20點抽星宇航空夢想之旅，讓粉絲用少量點數參加大型旅遊抽獎。

招牌燈箱與宮廟燈箱登場

▲結合宮廟意象的燈箱磁鐵，透過OPENPOINT會員預購方式，吸引粉絲收藏開運小物。

OPENPOINT行動隨時取 馬年馬上開運888 指定案型 活動說明

7-11春節咖啡優惠、春節必搶周邊一次看！迎接馬年到來，7-11這次不只在OPENPOINT推出超狂「買8送8」咖啡優惠，同時，粉絲們喝咖啡、點數兌換都能抽星宇航空機票，增添新玩法。在OPENPOINT這次更加碼推出預購小物「限量7-ELEVEN品牌燈箱」以及「四大宮廟開運燈箱磁鐵」，讓會員粉絲要喝、要抽、還要買周邊。OPENPOINT這波優惠直接把CITY系列飲品打5折，優惠包含CITY CAFE特大杯濃萃美式、特大杯濃萃拿鐵，以及CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青、珍珠奶茶，都推出買8送8案型，半價就能開喝。粉絲只要在指定期間內，透過OPENPOINT APP行動隨時取購買指定組合，並於期限前完成兌換，還有機會抽中星宇航空指定航班機票，目的地包含美國不限航點或日本宮古島相關航線，喝咖啡就能抽機票。除了消費回饋，OPENPOINT也推出點數抽獎玩法，只要20點就能兌換一張「夢想之旅」抽獎券。粉絲有機會抽到星宇航空美國不限航點雙人來回機票，或是日本宮古島搭配飯店的行程，一人中獎兩人同行。搭配APP同步上線的「遊戲時光」功能，粉絲在連假期間玩遊戲也能累積點數。7-ELEVEN透過OPENPOINT APP不只推出優惠，還推出限定周邊。這次特別推出超夯「限量7-ELEVEN品牌燈箱」以歷代招牌為設計，收錄1946年至2020年後共5款不同時期的7-ELEVEN招牌造型，採5入一組形式販售，限定uniopen PRIMA訂閱會員預購。特別的是，這次7-11同步推出「四大宮廟開運燈箱磁鐵」，合作宮廟包含松山奉天宮、台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮、南鯤鯓代天府，讓粉絲們在家就能點光明燈，有點有保庇。

活動期間：自2026/2/13起至2026/2/22止

活動內容：凡於OPENPOINT APP行動隨時取購買指定「CITY系列馬年馬上開運888元」指定CITY系列飲品組合商品，且於2026/3/31前將購買組合商品案型完全兌換完畢，即可獲得一次抽「星宇航空指定航班機票乙張(市價約新臺幣拾萬伍仟元)」資格，共抽出乙名得獎者。

活動組合：



買8送8一路發發發

CITY CAFE特大杯濃萃美式買8送8 (每日限量1.5萬組)

CITY CAFE特大杯濃萃拿鐵買8送8 (每日限量1.5萬組)

CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選買8送8 (每日限量1萬組)

CITY TEA珍珠奶茶買8送8 (每日限量1萬組)

888指定案型一路發發發