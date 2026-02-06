2026走春提案！全台7大特色老街：拍美照、看山海、求好運三大玩法一次看。

過年走春感受滿滿台式浪漫！精選全台7大特色老街，從建築美學、山海地景到開運祈福，美照、美食及好運一次打包。

年節將至，想避開百貨公司的擁擠，不妨走進濃厚過年氣氛的老街，感受滿滿台式年味！這篇整理全台最值得踩點的7條人氣老街，其中更囊括2026年「全台老街排行榜」第一名的鹿港老街，以及名列前茅的大溪老街、淡水老街，不論是想拍出絕美出遊照，還是想在大年初一求個好彩頭，照著這份清單出發準沒錯！

▲想感受充滿手工溫度與復古情懷的台式浪漫，春節走訪北港老街時不妨放慢腳步，走進這些小店細細挑選。（部落客：珊米）

▲全台特色老街風格各異，想看山海風景也能一次滿足！不論是淡水的遼闊海景還是九份的神祕山城，都能感受台灣的地景魅力。（部落客：Princess、貪吃猴）

經典巴洛克建築巡禮：大溪老街、旗山老街

對歷史建築情有獨鍾，或著迷於拍出華麗照片，這三處巴洛克街景絕對是首選！大溪老街融合巴洛克、閩南傳統裝飾圖案，隨處都能看見象徵富貴平安的吉祥雕花，走累了必買一份香Q入味的「黃大目豆干」，是大溪經典的懷舊滋味；「旗山老街」的精緻仿巴洛克街屋同樣具代表性，而在地老店的「紅糟肉」，絕對能滿足吃貨的胃。

大溪老街

地址：桃園市大溪區和平路

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：桃園平價美食/大溪老街必吃小吃美食，吃飽喝足漫步老街，你吃過哪幾家？ - Ann‧榜哥‧生活事務所

旗山老街

地址：高雄市旗山區中山路

▲漫步大溪老街，巴洛克式街屋上細膩的吉祥浮雕，承載著新春富貴平安的絕佳寓意。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

漫步山海療癒地景：九份老街、淡水老街、南庄老街

走春當然少不了大自然景緻！「九份老街」依山而建，錯落的階梯巷弄與點亮的紅燈籠，帶有神祕且幽靜的山城美感，配上一碗經典芋圓，便能度過迷人且難忘的魔幻夜晚；想遠離塵囂、吹吹海風則首推「淡水老街」，邊吃著熱騰騰的「阿給」，邊看著金黃夕陽沒入海平面，煩惱與憂悶通通消除；而苗栗的「南庄老街」則能感受被山林環繞的愜意，漫步在著名的桂花巷中，來一碗香氣四溢的「桂花釀湯圓」，身心靈都能被徹底療癒。

九份老街

地址：新北市瑞芳區基山街

更多介紹可見「貪吃猴」文章：【九份景點一日遊】九份老街美食小吃。精選周邊景點！交通、停車資訊 - 貪吃猴的幻想

淡水老街

地址：新北市淡水區中正路

更多介紹可見「Princess」文章：新北淡水老街河景超美餐廳：時光樹影、散策漁人碼頭情人橋

南庄老街

地址：苗栗縣南庄區南庄街

更多介紹可見「Big Fish」文章：苗栗南庄老街喝咖啡散步

▲九份經典的紅燈籠在夜晚點亮，山城巷弄散發出迷幻的神祕美感，是走春不容錯過的景緻。（部落客：貪吃猴）

▲在淡水老街的河畔美景走春，感受淡水河港獨有的療癒感；深入南庄山城巷弄，高掛的紅燈籠為復古窄巷增添喜氣，是春節慢遊中最愜意的地標。（部落客：Princess、Big Fish）

新春祈福開運之旅：鹿港老街、北港老街

新年之初，祈求整年順遂也不可少！這三條老街圍繞著台灣信仰中心發展，是全台走春開運的最強戰區。造訪「鹿港老街」，除了參拜天后宮外，也能穿梭在紅磚窄巷內，欣賞老城的百年風華，配上一碗古早味「麵茶」，是最受長輩喜愛的求好運行程；「北港老街」則以朝天宮為核心，過年期間香火極旺，在熱鬧的街道上吃一份鴨肉飯，或是外帶傳統點心作為伴手禮，都能感受最道地的祈福氣氛。

鹿港老街

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街

更多介紹可見「雲大少爺」文章：體驗百年鹿港！鹿港老街獨有文青風潮，歷史與現代交織的文化寶藏

北港老街

地址：雲林縣北港鎮中山路

更多介紹可見「珊米」文章：雲林北港｜旅遊景點｜北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷弄、暢遊雲林北港的年代之美！

▲北港朝天宮在年節期間香火極旺，莊嚴的廟宇屋脊與滿街紅燈籠，台式走春氣息濃厚；鹿港老街以繽紛年節燈飾裝點古樸建築，讓祈福之旅處處是驚喜。（部落客：雲大少爺、珊米）

▲來到北港老街，別忘了品嚐在地最知名的傳統點心「麻荖」。香酥外皮裹上厚厚的花生或芝麻粉，是走春祈福時不能錯過的經典伴手禮。（部落客：珊米）

