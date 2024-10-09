#是旅遊呦 (●’◡’●)ﾉ•雲林北港

前言

說到每到過年必塞地點之一，肯定是各式廟宇。畢竟大家都想在新的一年，向神明求個平安年、發財事業。我們家在初六去 雲林北港 走走，原想說初五開工，應該可以避開過年巔峰期-------結果完全失策！！

當天從寒流氛圍轉為豔陽天、知名廟宇#北港朝天宮依舊擠滿信眾參拜、每家在地美食都是大排長龍、從傳統糕餅、黑麻油、花生等伴手禮店出來的客人，手裡都大包小包帶著走、更別說停車位了，真的是一位難求…

不過也可在此感受過年延續的熱鬧氛圍

催眠自己仍在年假的快樂時光😆

因為離老家不遠，我們家常常來北港鎮走走

隨著去的次數增加，也開始體會到雲林北港鎮的傳統文化之美

忍不住帶著相機捕捉各個角落

並上網搜集資料整理成文分享給大家

【北港朝天宮】全臺媽祖的信仰中心

位於雲林縣北港鎮的媽祖寺廟- 北港朝天宮 ，是臺灣知名廟宇之一，舊稱「天后宮」；因主祀天上聖母媽祖，當地人也會稱為「媽祖宮」、「媽祖廟」；目前也是台灣最具影響力、分靈且分靈國家最多最廣的媽祖總廟，即台灣媽祖的信仰中心；北港朝天宮在1985年被列為 二級古蹟 ，12年後便改為 國定古蹟 。

過年期間來宮裡參拜的信眾真的是絡繹不絕，即使到了初六開工後仍然可以看到人山人海的求發財金、燒金拜佛等，可以在朝天宮看見宗教信仰威力!

目前朝天宮在臺灣最著名的民俗活動就是 農曆三月廿三日（媽祖聖誕） ，也就是大家俗稱的 「三月迎媽祖」 ；身為臺灣第一女神，媽祖信眾來自全臺各地甚至到國外，且大家對此民俗活動非常狂熱，許多人是非常積極的跟著幾天幾夜的進香繞境，如此不可思議的熱衷度也讓此活動多了 「三月瘋媽祖」 的名稱

【北港老街】傳統文化與小吃集散地

— 關於雲林縣北港鎮

託北港朝天宮名聲以及早期產業地理位置之福，雲林縣北港鎮在早期就已是興盛繁榮地帶，百年媽祖宗教信仰更是促進傳統文化藝術、民如活動以及產業生活等發展推廣；其中以中山路上的 北港老街 最為知名，許多人來朝天宮參拜後都會走入正前方的老街逛街購物、吃吃小吃等；而在老街的盡頭更是連接了知名的 北港觀光大橋 ，也可走入大橋欣賞風景與飯後消食

在快速變遷、店家開開關關的年代，北港老街彷彿停留在過去歷史的氛圍之中

多年的拜訪旅遊讓我發現到， 北港老街從不因時代或觀光發展而失去原始風貌 ；近年來在雲林縣政府與當地居民的共同努力及堅持之下，穿梭在巷弄街道可以看到許多古早建築能獲得妥善保管，而非轉為冰冷水泥叢林；老街內的商家也不會過於注重開拓新興產業，多以老店持續經營



以「延續改善」取代「淘汰翻新」的經營模式，成為了臺灣古色古香且傳統文化豐富的老街，也許這就是北港老街繁榮穩定的原因之一吧！

關於老街美食特產

民以食為天，每個地方最首要讓人記住的方式，可能都以「吃食」為優先，雲林北港也有在地特產或是知名小吃，在此跟大家簡單分享~

北港以在地特產花生、黑麻油聞名，這兩款也都是老街中最常見的商品，前往北港的路上就會漸漸聞到黑麻油的香氣圍繞在四周；另外，油炸業的興盛也讓蠶豆酥成為外地遊客必買伴手禮之一，在店內都會擺著特大包蠶豆酥，直接開放讓客人拿取試吃，超級大方不手軟!

而甜食商品中以傳統糕餅與麻荖最為知名，其中許多販售店家都會直接在店門口現場製作麻荖，不僅製作過程有趣也讓麻荖香氣傳到老街上，以此吸引路人目光。

路上還有很多很棒的小吃，像是新港飴、烤魷魚、烤玉米、棉花糖等；也有很多古早味雜貨舖販售糖果玩具，甚至有很多玩具都是爸媽小時候的童玩，可謂懷舊感滿滿！

希望大家拜完朝天宮、買完伴手禮之後

不妨放慢腳步欣賞，一起來感受這個美麗小鎮～

每個巷弄街道，或許都有你值得停留的瞬間呦✨

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