為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 雲林北港｜旅遊景點｜北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷弄、暢遊雲林北港的年代之美！

雲林北港｜旅遊景點｜北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷弄、暢遊雲林北港的年代之美！

2024-10-09 10:12:00 珊米 人氣：42
share
窩客好文

珊米

發表篇數：120篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：雲林縣 > 北港鎮

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

#是旅遊呦 (●’◡’●)ﾉ•雲林北港

前言

說到每到過年必塞地點之一，肯定是各式廟宇。畢竟大家都想在新的一年，向神明求個平安年發財事業。我們家在初六去雲林北港走走，原想說初五開工，應該可以避開過年巔峰期-------結果完全失策！！

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

當天從寒流氛圍轉為豔陽天、知名廟宇#北港朝天宮依舊擠滿信眾參拜、每家在地美食都是大排長龍、從傳統糕餅、黑麻油、花生等伴手禮店出來的客人，手裡都大包小包帶著走、更別說停車位了，真的是一位難求…

不過也可在此感受過年延續的熱鬧氛圍
催眠自己仍在年假的快樂時光😆

因為離老家不遠，我們家常常來北港鎮走走
隨著去的次數增加，也開始體會到雲林北港鎮的傳統文化之美
忍不住帶著相機捕捉各個角落
並上網搜集資料整理成文分享給大家

【北港朝天宮】全臺媽祖的信仰中心

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

位於雲林縣北港鎮的媽祖寺廟-北港朝天宮，是臺灣知名廟宇之一，舊稱「天后宮」；因主祀天上聖母媽祖，當地人也會稱為「媽祖宮」「媽祖廟」；目前也是台灣最具影響力、分靈且分靈國家最多最廣的媽祖總廟，即台灣媽祖的信仰中心；北港朝天宮在1985年被列為二級古蹟，12年後便改為國定古蹟

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

過年期間來宮裡參拜的信眾真的是絡繹不絕，即使到了初六開工後仍然可以看到人山人海的求發財金、燒金拜佛等，可以在朝天宮看見宗教信仰威力!

目前朝天宮在臺灣最著名的民俗活動就是農曆三月廿三日（媽祖聖誕），也就是大家俗稱的「三月迎媽祖」；身為臺灣第一女神，媽祖信眾來自全臺各地甚至到國外，且大家對此民俗活動非常狂熱，許多人是非常積極的跟著幾天幾夜的進香繞境，如此不可思議的熱衷度也讓此活動多了「三月瘋媽祖」的名稱

【北港老街】傳統文化與小吃集散地

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

— 關於雲林縣北港鎮

託北港朝天宮名聲以及早期產業地理位置之福，雲林縣北港鎮在早期就已是興盛繁榮地帶，百年媽祖宗教信仰更是促進傳統文化藝術民如活動以及產業生活等發展推廣；其中以中山路上的北港老街最為知名，許多人來朝天宮參拜後都會走入正前方的老街逛街購物、吃吃小吃等；而在老街的盡頭更是連接了知名的北港觀光大橋，也可走入大橋欣賞風景與飯後消食

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

在快速變遷、店家開開關關的年代，北港老街彷彿停留在過去歷史的氛圍之中

多年的拜訪旅遊讓我發現到，北港老街從不因時代或觀光發展而失去原始風貌；近年來在雲林縣政府與當地居民的共同努力及堅持之下，穿梭在巷弄街道可以看到許多古早建築能獲得妥善保管，而非轉為冰冷水泥叢林；老街內的商家也不會過於注重開拓新興產業，多以老店持續經營

「延續改善」取代「淘汰翻新」的經營模式，成為了臺灣古色古香且傳統文化豐富的老街，也許這就是北港老街繁榮穩定的原因之一吧！

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

關於老街美食特產

民以食為天，每個地方最首要讓人記住的方式，可能都以「吃食」為優先，雲林北港也有在地特產或是知名小吃，在此跟大家簡單分享~

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

北港以在地特產花生黑麻油聞名，這兩款也都是老街中最常見的商品，前往北港的路上就會漸漸聞到黑麻油的香氣圍繞在四周；另外，油炸業的興盛也讓蠶豆酥成為外地遊客必買伴手禮之一，在店內都會擺著特大包蠶豆酥，直接開放讓客人拿取試吃，超級大方不手軟!

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

而甜食商品中以傳統糕餅麻荖最為知名，其中許多販售店家都會直接在店門口現場製作麻荖，不僅製作過程有趣也讓麻荖香氣傳到老街上，以此吸引路人目光。

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

路上還有很多很棒的小吃，像是新港飴、烤魷魚、烤玉米、棉花糖等；也有很多古早味雜貨舖販售糖果玩具，甚至有很多玩具都是爸媽小時候的童玩，可謂懷舊感滿滿！

雲林縣北港鎮|旅遊觀光分享-北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷

希望大家拜完朝天宮、買完伴手禮之後
不妨放慢腳步欣賞，一起來感受這個美麗小鎮～
每個巷弄街道，或許都有你值得停留的瞬間呦✨

 
文章標籤
雲林北港 雲林北港朝天宮 雲林北港老街 雲林北港景點 雲林北港美食 雲林北港必買 雲林北港特產 朝天宮 北港媽祖廟 北港老街 北港老街美食 北港老街的評論 北港朝天宮
創作者介紹
創作者 _whereissammi_ 的頭像
_whereissammi_

珊米的部落格 Sammi's blog




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

全臺連鎖｜飲料店｜紅茶巴士BlackTeaBus．下一
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up