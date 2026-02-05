> 美食 > 全糖全冰飲料卡套！大茗甜度冰塊卡套除夕回歸，柳橙翡翠青春節飲料喝起來。

全糖全冰飲料卡套！大茗甜度冰塊卡套除夕回歸，柳橙翡翠青春節飲料喝起來。

2026-02-05 11:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:大茗
大茗新春推出柳橙翡翠青限定回歸，搭配高話題卡套第二波與春節滿額贈活動，從飲品到周邊陪粉絲迎接農曆新年。
偶像小卡需要他！大茗先前推出超人氣「甜度冰塊卡套」，放入偶像小卡剛剛好，掀起一波粉絲話題。這次大茗即將在農曆春節期間開賣第二波「甜度冰塊卡套」，並且推出隱藏版款式，讓粉絲們準時要搶。同時，大茗冬季限定「柳橙翡翠青」即日起也回歸開賣，還有限定加購春聯、紅包袋，搶攻春節最夯飲料話題。
▲大茗以高討論度卡套帶動新春企劃話題，讓手搖飲延伸出收藏與節慶參與感。
▲2/1-2/15期間，大茗門市消費可加購春聯並享滿額贈紅包袋，飲品與年節小物一次準備。
柳橙翡翠青回歸搭配春節活動

即日起大茗「柳橙翡翠青」限定回歸上市，使用鮮甜柳橙，搭配甘醇的翡翠青茶，風味酸甜平衡，喝感清爽不厚重，適合年節期間搭配各式餐食，也成為不少粉絲走春、拜年時的隨手選擇。配合春節話題，2/1-2/15期間至門市消費，可用68元加購品牌春聯一組，消費滿128元再贈品牌紅包袋一份，讓粉絲們喝飲料也能感受春節氣息。
▲大茗柳橙翡翠青於1/26限定回歸，柳橙果香搭配翡翠青茶，成為年節期間的人氣飲品選擇。
人氣卡套第二波除夕登場

先前在社群平台掀起討論熱潮的「甜度冰塊卡套」，首波開賣短時間完售，引發粉絲敲碗。大茗宣布2/16除夕推出第二波販售，並新增「隱藏版SSR全糖全冰」款式，同步推出加購活動，購買柳橙翡翠青兩杯，即可以89元加購盲袋卡套一個。讓粉絲們把偶像小卡帶出門的時候，更增添可愛巧思。
▲大茗甜度冰塊卡套於2/16除夕推出第二波，新增隱藏版SSR款式引發粉絲關注。
大茗 甜度冰塊卡套 第二波販售資訊

開賣時間：2/16起
販售方式：購買柳橙翡翠青兩杯，即可以89元加購盲袋卡套一個。（六款隨機出貨，售完為止）

春節必喝開運手搖杯喝起來

