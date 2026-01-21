新年喝這6款最開運！鶴茶樓祝鶴杯超應景，刮刮樂喝買一送一 再送春聯。

手搖控看過來！鶴茶樓迎接馬年首推立體浮雕祝鶴杯，朱紅色設計超級喜氣。1月28日起滿額就送刮刮樂，等你刮中買1送1優惠。

馬年農曆春節即將熱鬧登場，超人氣手搖飲「鶴茶樓」這次準備了超大的驚喜要送給飲料控！將從1月28日開始，門市會換上充滿朝氣的新春匾額，並推出質感滿分的祝鶴杯，只要來店消費滿100元，就能獲得限量的創意春聯以及誠意十足的刮刮卡。刮刮卡的特獎直接祭出指定飲品買1送1，讓大家在開春第一天就能和親朋好友一起分享福氣。



鶴茶樓新春祝鶴杯 立體浮雕杯身質感滿分

這次全新亮相的祝鶴杯真的非常吸睛，完全顛覆了以往復刻綠的品牌形象。設計團隊大膽選用充滿喜氣的朱紅色作為底色，並利用特殊的加工技術，在杯身上打造出環繞式的立體浮雕字母，摸得到的觸感象徵著生活繁盛且熱鬧。最可愛的亮點莫過於杯膜上的吉祥物，悄悄換上馬年裝扮的模樣讓人看了會心一笑，金幣點綴更象徵財源廣進，隨手一拍都是社群亮點。



6款推薦飲品喝出好運氣

為了迎接新的一年，店家特別精選了6款具有吉祥寓意的明星飲品供大家挑選。無論是想要蘋蘋安安的蘋果鶴頂紅茶，還是象徵喜事成雙的鴛鴦凍奶茶，每一杯都融入了對消費者的美好祝福。如果您想找無咖啡因的選擇，充滿麥香的蕎麥茶王那堤絕對是首選。這些飲品不只口感層次豐富，更有著紅運當頭與花開富貴的深刻涵義，讓您從初一喝到十五都能補足滿滿的正能量。



刮刮樂中飲料買一送一

這次的新春活動不只看得到也拿得到，只要單筆消費滿額就能把精美的鶴氏春聯帶回家貼。除了最令人期待的買1送1之外，刮刮卡還有第2杯半價以及現金折扣等獎項。由於贈品和刮刮卡都是數量有限且發完為止，建議想要試手氣的飲料控們一定要把握時間前往門市，為自己的春節假期增加一點小確幸。記得一定要來店消費才符合資格，快約同事或家人一起去門市碰碰運氣。



▲鶴茶樓來店消費滿100元，就能獲得限量的創意春聯。

鶴茶樓新春活動資訊整理

活動日期：2026/01/28 起（贈品發完為止）

消費贈禮：來店單筆消費滿 100 元，贈「刮刮卡」與「鶴氏春聯」各 1 組





鶴茶樓刮刮卡獎項

特獎：指定大杯飲品買 1 送 1（蘋果鶴頂紅茶、復刻波霸奶茶、冬瓜菊花粉粿烏龍茶）

一獎：大杯飲品任搭，第 2 杯半價

二獎：單筆消費滿 50 元折 5 元

刮刮卡使用期限：2026/01/28 至 2026/03/31（限下次來店使用）





鶴茶樓 6款新春應景TOP6飲料

蘋果鶴頂紅茶 紅運果果來 L$60

花開富桂 冬瓜菊花粉粿桂花烏龍茶 L$55

鶴記鴛鴦凍奶茶 鴛鴦雙喜 L$75

883蕎麥茶王那堤 麥到缺貨 L$70(無咖啡因)

塩選牛奶糖奶蓋綠茶 甜韻塩塩到 L$55

鶴記紅茶多多 多多福至 L$60







飲料控要喝的新品！

