Care Bears扭蛋抽發財金！五桐號Care Bears聯名杯第二彈，加購御守盲包新春必收。

五桐號攜手 Care Bears™ 推出第二彈聯名，春節限定杯身、新品飲料、周邊加購與扭蛋活動同步登場，成為新年期間粉絲關注的聯名話題。

▲五桐號 Care Bears™ 第二彈聯名從杯身到飲品全面換裝，成為新春期間粉絲最常點的飲料組合。（攝影：張人尹）



▲五桐號 春節限定聯名杯與新品同步登場，讓 Care Bears™ 陪粉絲一起迎接新年日常。（攝影：張人尹）

滿額就能加購的開運周邊

▲五桐號 推出 Care Bears™ 聯名香氛片與御守盲包，消費滿100元即可加購。（攝影：張人尹）

轉扭蛋抽好運的小驚喜

▲五桐號 Care Bears™ 扭蛋活動登場，消費滿100元就能轉一次抽好運。（攝影：張人尹）

Care Bears發財金、御守都要入手！迎接 2026 年春節，五桐號再度攜手 Care Bears™ 推出第二彈聯名企劃，主打新春開運與可愛收藏同步回歸。從 1/22 起，全台門市換上春節限定聯名杯身與封膜，同步推出水梨系列與琥珀烤奶系列新品，讓粉絲在新年期間多了更多喝飲料的理由。除了飲品更新，現場還有聯名周邊加購與專屬扭蛋活動，鐵粉通通要朝聖。這次五桐號與 Care Bears™ 聯名同步推出新春開運周邊加購，只要門市單筆消費滿100元，就能以優惠價加購指定聯名小物。包含造型香氛片與御守盲包兩款設計，將 Care Bears™ 的可愛角色與春節寓意結合，成為粉絲日常也用得到的療癒小物。香氛片適合掛在衣櫃、房間或車內，讓生活空間多一點柔和香氣。御守盲包則以隨機形式推出，增加收藏與交換樂趣。除了周邊加購，活動期間到五桐號消費滿100元，還能參加 Care Bears™ 專屬扭蛋活動，扭蛋內容有機會抽中「免費加料、不限金額買一送一」等優惠，以及實用小物「聯名玩偶杯套」，還有機會抽中限量「 Care Bears™ 發財金」只送不賣，讓飲料控新年喝飲料、試手氣。





水梨琥珀新品配聯名杯

▲五桐號 水梨系列與琥珀烤奶系列新品搭配 Care Bears™ 聯名杯同步上市。（攝影：張人尹）



▲五桐號 春節限定聯名杯身結合 Care Bears™ 設計，成為粉絲新年必收飲料造型。（攝影：張人尹）





五桐號Care Bears™加購周邊資訊

本季五桐號飲品新品」主打水梨系列與琥珀烤奶系列，搭配 Care Bears™ 春節限定聯名杯身同步登場。水梨系列以清甜果香為特色，包含「鹹梨青茶、桂花梨青」，走清爽耐喝路線。琥珀烤奶系列則以焙香茶韻為主軸，推出「琥珀烤拿鐵、紅豆琥珀烤拿鐵」，口感溫潤厚實，適合冬季與新春時節。搭配限定杯身與封膜設計，讓粉絲們拍照打卡超可愛。活動方式：1/22起，至五桐號門市消費滿100元，即可用優惠價加購。

加購商品：

139元加購Care Bears™香氛片

99元加購Care Bears™ 御守盲包





五桐號Care Bears™ 扭蛋活動資訊

活動方式：1/22起，至五桐號門市消費滿100元，即可體驗抽扭蛋乙次。

扭蛋獎項：有機會抽中「免費加料、不限金額買一送一」或「聯名玩偶杯套、Care Bears™發財金」等。









五桐號新品販售資訊

鹹梨青茶：65元桂花梨青：65元琥珀烤拿鐵：70元紅豆琥珀烤拿鐵：75元