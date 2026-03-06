微風廣場親子好去處！黑松世界迎春故事季，3月限時免費報名、體驗釣魚競賽與創意鈴鼓製作。

黑松世界3月推出免費親子活動，聚焦永續與自理能力，透過繪本與DIY讓展館變教室 。資深編輯李維唐認為，品牌場域轉型體驗中心已成趨勢，黑松結合環境教育與多語導覽，不僅深化在地情感，更提升了觀光深度與文化權威性 。

位於台北市微風廣場二樓的「黑松世界」主題館，長期以來致力於連結品牌故事與台灣在地文化，成為許多家庭探索歷史與休閒的首選。近年來，黑松世界更積極轉型，將展覽空間打造為充滿互動性的「超好玩教室」，透過豐富的感官體驗與實作環節，成為台北市中心極具代表性的親子共學基地。今年初推出的《迎春故事季》更是一連串驚喜企劃的開端，成功吸引大批父母攜家帶眷參與，讓原本沉靜的展覽館充滿了孩子的歡笑聲與探索的腳步聲。



▲親子合力完成春聯絹印，開心與成品合照。圖／黑松股份有限公司提供；窩客島整理

傳統文化融合創意體驗，繪本與絹印讓年節更有溫度

回顧2026年開春的精彩活動，黑松世界將親子共學的精神發揮得淋漓盡致。從一月的「巫婆阿妮一起迎新年」到二月的「小年獸出任務」，館方巧妙地利用繪本導讀，帶領孩子走入神話與魔法的奇幻世界。專業講師將看似生硬的傳統年節文化，轉化為一場場生動的冒險，並結合富有手感的春聯絹印活動，讓家長與孩子在紅紙與墨香中，共同感受團圓的喜悅。現場更舉辦新春紅包活動，不少家庭在懷舊的展牆前留下溫馨合影，分享祝福的同時也領取限量紅包袋，讓品牌記憶在代際之間溫暖傳承。



▲民眾參與「黑松世界」假日親子活動，留下屬於全家人的特別回憶。圖／黑松股份有限公司提供；窩客島整理

三月主打環境永續與自理能力，預約專屬的大冒險時光

延續前兩個月的熱烈回響，三月份的《迎春故事季》將目光轉向「環境永續」與「生活應對能力」。3月8日將由海湧工作室帶來「釣魚遊戲 × 海鮮指南」，透過緊張刺激的釣魚競賽，引導5到8歲的孩子認識海洋生態，學習如何在生活中挑選對環境友善的海鮮，將環保意識植根於遊戲之中。3月15日則由深受歡迎的衣服姐姐主持「我是超級萬能車大挑戰」，藉由繪本《我是超級萬能車》的導讀與DIY紙盤鈴鼓製作，激發孩子的解決問題能力與自信心。兩場活動皆採免費報名，每場限量15組，目前已於ACCUPASS系統開放預約，名額有限建議盡早行動。

硬體設施全面升級，多國語言導覽迎接國際旅客

除了精彩的動態活動，黑松世界在參觀體驗的硬體升級上也下足功夫。館方自去年導入中文語音導覽系統後，深獲民眾與教學團體好評，能更深層地理解品牌背後的歷史脈絡。為了服務更多族群，今年三月中旬預計新增英、日文語音導覽，讓國際旅客與外籍家庭也能跨越語言門檻，探索台灣國民飲料的發展史。館內同步更新展品陳設與互動遊戲，並結合社群平台打卡活動，透過「好玩、好學、好拍」的三大核心目標，持續在繁忙的微風廣場中，保留一處充滿文化底蘊與親子互動的溫馨空間。



▲「黑松世界」舉辦春聯絹印活動，增進親子交流與互動學習。圖／黑松股份有限公司提供；窩客島整理

黑松世界《迎春故事季》假日親子活動

活動時間：

「釣魚遊戲 × 海鮮指南」：2026年3月8日（日）14:30 – 15:30

「我是超級萬能車大挑戰」：2026年3月15日（日）14:30 – 15:30

活動內容：

3月8日場次：由海湧工作室帶領，透過趣味釣魚競賽，讓孩子學習選擇環境友善海鮮並建立海洋生態保護意識 。

3月15日場次：由衣服姐姐進行《我是超級萬能車》繪本導讀，並帶領孩子動手DIY紙盤鈴鼓，培養生活自理能力與自信心 。

報名辦法：統一至ACCUPASS線上系統預約，每場次限量15組，適合5-8歲兒童參與 。

報名連結：https://www.accupass.com/event/2509301024268779571360





黑松世界

地址：台北市松山區復興南路一段39號2樓（微風廣場2樓）

開放時間：週二、三、日11:00 – 21:30；週四、五、六11:00 – 22:00（週一公休）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/heysong.pav



