2026台灣燈會瑪利歐現身！入住嘉義福容voco酒店賞花燈專案，4人折抵千元再送千元調酒抵用金。

2026-03-04 17:51文字：編輯 李維唐 圖片提供:嘉義福容voco酒店
嘉義迎來2026台灣燈會與繽紛花季，福容voco酒店祭出超殺專案，入住即享千元折抵。資深編輯李維唐指出：voco酒店地理位置優異，這波專案將高空夜景與燈會行程完美結合，是春季嘉義旅遊最具指標性的深度首選。

隨著2026台灣燈會在嘉義正式揭開序幕，整座城市沉浸在節慶與春暖花開的浪漫氛圍中。今年燈會最吸睛的焦點莫過於「超級瑪利歐星燦嘉年華」，經典角色與嘉義在地文化交織出奇幻視界，吸引無數旅客慕名而來。與此同時，嘉義的春季花海正進入盛放期，從市區到山區，繽紛的花卉隧道將城市點綴成迷人的粉色樂園。為了讓旅客能深度體驗嘉義春日之美，嘉義福容voco酒店特別推出超值住房專案，不僅房價直降，更提供高空餐飲優惠，邀請大家在春夜裡舉杯，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴。

▲嘉義福容voco酒店推出高CP值住房專案，四人同行人均千元有找。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理
2026台灣燈會瑪利歐加持，落腳嘉義福容voco酒店最便利

今年燈會亮點十足，主燈設計跳脫傳統，以象徵長壽與堅毅的阿里山神木為核心，展現濃厚的地方生命力。除了「超級瑪利歐星燦嘉年華」與大阪世博TECH WORLD特展外，3月5日至8日更設有世界棒球經典賽直播應援區，3月7日則有盛大的「Team Taiwan」夜間遊行，將活動氣氛推向最高潮。計畫觀燈的旅客，選擇嘉義福容voco酒店作為旅宿據點非常理想，從酒店出發前往展區車程僅需約20分鐘，讓旅客能輕鬆往返，在享受燈會璀璨煙火後，迅速回到舒適的客房休憩。

▲2026台灣燈會在嘉義，圖為超級瑪利歐星燦嘉年華燈區。圖／2026台灣燈會官網提供；窩客島整理
嘉義賞花景點全攻略，入住高級客房分攤不到1000元

春季的嘉義是一座活生生的花城。3月至4月期間，八掌溪堤防的黃花風鈴木盛放，形成如夢似幻的粉色隧道；北香湖公園的南洋櫻則染上柔美色彩；而仁義潭九重葛更是熱情噴發，搭配166縣道瑞里的紫藤花瀑布，交織出多層次的浪漫風景。配合這場繁花盛事，嘉義福容voco酒店即日起至6月30日推出高CP值專案，入住「高級客房 二大床」每晚僅需4699元，除了房價較官網現省1000元，還加碼贈送1000元JOIN'S CAFÉ & BISTRO抵用金。若邀請好友4人同行，分攤下來每人只需925元，堪稱今年春天最划算的旅行選擇。

▲「花開時節的酒香」春季特調系列，以在地元素入酒，為春日旅程增添微醺記憶。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理
▲仁義潭九重葛在3月展現熱情奔放的姿態，也是嘉義不可錯過的賞花時機。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理
JOIN'S CAFÉ & BISTRO百萬夜景，春季特調訴說諸羅山韻味

除了優質住宿，嘉義福容voco酒店的高空酒吧JOIN'S CAFÉ & BISTRO更是感受微醺儀式感的聖地。配合花季，酒吧推出「花開時節的酒香」特調系列。「諸羅山四寶」選用蘭姆酒基底，揉合嘉義在地風味的四味果汁，呈現古城特有的情懷；「春日浮櫻」則巧妙結合蘭姆酒、綠茶與櫻花糖漿，模擬阿里山櫻花落下的清新感；而經典款「阿里山日出」則利用威士忌與烏龍茶、君度橙酒的堆疊，讓旅客在俯瞰嘉義市區百萬夜景的同時，也能從舌尖品味這片土地的深度。

▲在嘉義最高處舉杯微醺，JOIN'S CAFÉ & BISTRO坐擁百萬夜景，打造春夜限定儀式感。圖／嘉義福容voco酒店提供；窩客島整理
嘉義福容voco酒店四人同行人均千元有找高CP值住房專案 

活動時間：即日起至2026年6月30日止（限週日至週五平日入住） 
活動內容：

  • 入住「高級客房 二大床」優惠價4699元（原價折抵1000元） 
  • 贈送1000元JOIN'S CAFÉ & BISTRO抵用金（須於入住期間使用完畢） 
  • 四人分攤入住，每人平均只需925元 
  • 連續住宿同一專案，抵用金按晚數各別贈送，不累計使用 

嘉義福容voco酒店 

地址：嘉義市西區世賢路一段789號 
聯絡電話：05-2323399 

官方網站：https://www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/

除了划算的住房專案，嘉義還有更多隱藏版的在地美食與文化體驗，值得您在燈會之餘細細探索

推薦閱讀：青森睡魔祭在台灣燈會！嘉義燈會巨型睡魔燈籠登場，Team Taiwan大遊行時間、地點一次看。

推薦閱讀：比主燈還好拍！嘉義燈會順遊玩法全公開，3大人氣打卡點一日滿足。

推薦閱讀：走進台版迪士尼！嘉義大林慢旅，從歐風城堡、森林玻璃屋玩到懷舊老戲院。

