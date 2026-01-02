走進台版迪士尼！嘉義大林慢旅，從歐風城堡、森林玻璃屋玩到懷舊老戲院。

嘉義大林一日遊！在童話城堡、森林玻璃屋拍下夢幻照片，午後漫步老街感受懷舊風華，最後大啖人氣鵝肉，享受一趟專屬慢城的輕旅行。

擁有「國際慢城」認證的嘉義大林，近年以在地文化的推廣著稱，不僅擁有豐富的農業資源，多元的觀光景點更吸引著國內外的旅客爭先到訪，如2025年新開幕的「歐樂沃築夢城堡」，便憑藉「台版迪士尼」的夢幻粉紅建築，為這座城鎮注入了童話色彩。本篇將從這處話題新地標出發，串聯浪漫的森林玻璃屋與懷舊老戲院，一起細細品味大林的迷人魅力。

▲從熱鬧的童話城堡到寧靜的綠意咖啡屋，嘉義大林一日遊的精華都在這！（部落客：WOMENT心動時刻、跟著企鵝一起吃喝玩樂）

▲歐樂沃築夢城堡規劃了多個特色主題園區，不妨安排 2-3 小時慢慢走逛，盡情探索夢幻的歐風景色。（部落客：WOMENT心動時刻）

造訪歐樂沃築夢城堡，置身台版迪士尼童話世界

榮登全台城堡密度最高的夢幻鄉鎮，嘉義大林再添一處新地標！繼佐登妮絲與蓋婭莊園後，2025 年備受矚目的「歐樂沃築夢城堡」，以極具辨識度的的粉色外觀席捲社群！這座以巧克力為主題的觀光工廠，擁有迪士尼般的童話尖塔及歐式城牆，座落於靜謐的田園之間，為夢幻的氛圍增添一絲療癒愜意。園區內隨處可見繽紛的糖果色造景，讓每個角落都像童話故事般可愛，不論是大人、小孩，都能在此重拾童心，度過無憂無慮的歡樂時光。





歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

電話：05-2955111

更多介紹可見「WOMENT心動時刻」文章：台灣也有迪士尼！？嘉義城堡新地標開幕，評價兩極卻還是天天爆滿！



▲座落於田野間的「歐樂沃築夢城堡」，將旋轉木馬與歐式建築搬進現實，為大林注入了繽紛療癒的童話色彩。（部落客：WOMENT心動時刻）

探訪楓丹白露 Café，獨享森林系玻璃屋時光

離開熱鬧的夢幻城堡後，不妨回歸大自然的懷抱，為稍稍疲憊的身心靈重新充電！隱身於蔥鬱樹林中的「楓丹白露 Café」，是一座被綠意包圍的絕美玻璃屋，透過大片落地窗，能看見陽光自樹葉間灑落的溫暖光影，在這裡點上一杯咖啡，在靜謐的空間裡放空發呆，絕對是午後最舒心的休憩時光。





楓丹白露 Café

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區十六路1號

電話：05-2956322

更多介紹可見「跟著企鵝一起吃喝玩樂」文章：嘉義縣大林鎮嘉義一日遊景點咖啡廳推薦—楓丹白露Café ，童話故事森林造景讓你拍好拍滿，室內還有小池塘可以邊用餐邊欣賞



▲被綠意包圍的白色玻璃屋「楓丹白露 Café」，庭園裡還有一座愜意的搖椅，是享受午後寧靜時光的絕佳去處。（部落客：跟著企鵝一起吃喝玩樂）

▲「楓丹白露 Café」不僅景色療癒，就連餐點也讓人驚艷！現烤鬆餅與豐盛拼盤都相當精緻，幸福的滋味讓人念念不忘！（部落客：跟著企鵝一起吃喝玩樂）

漫遊大林老街，感受萬國戲院復古風華

告別森林玻璃屋，午後不妨回到大林火車站前的舊街區漫步。這條站前街道保存著傳統商行的斑駁舊招牌，雖然沒有過去的繁華喧騰，卻多了一份悠閒寧靜的生活感。其中，最具代表性的復古地標，非萬國戲院莫屬，這座全台少數完整保留的老戲院，以色彩鮮明的手繪電影看板著稱，讓人彷彿瞬間穿越回 1960 年代的黃金歲月，是整條老街最迷人的懷舊風景。





萬國戲院

地址：嘉義縣大林鎮平和街21-7號

電話：0952-251234

更多介紹可見「1817BOX」文章：【嘉義。大林】慢城漫遊。泰成中藥文物館。萬國戲院

▲走進「萬國戲院」就像穿越時空，保留著60 年代的老派浪漫，這份復古情懷值得細細品味！（部落客：1817BOX）

品嚐大林鵝肉碧，在地激推好滋味

晚餐時刻，當然不能錯過大林遠近馳名的鵝肉料理！距離車站步行僅需幾分鐘的「大林鵝肉碧」，是連在地人都甘願排隊的指標性老店。招牌鹹水鵝肉鮮嫩多汁，搭配店家特製的鵝油沾醬更是涮嘴，除了必點的鵝肉切盤，香氣十足的鵝油飯與各式下水小菜同樣經典，親民的價格加上澎湃的份量，定能大大滿足旅人們的口腹之慾！





鵝肉碧

地址：嘉義縣大林鎮中正路560號

電話：05-2653990

更多介紹可見「Kiwi」文章：嘉義縣大林鎮嘉義大林鵝肉碧｜大林必吃美食，平價小吃美食推薦鵝肉、炒飯各樣鵝肉料理，大林國小對面

▲在地人激推的「大林鵝肉碧」，以鮮嫩多汁的鹹水鵝收服老饕味蕾，超高CP值的古早味不容錯過！（部落客：Kiwi）

▲除了招牌鵝肉，鵝肉碧的各式下水料理更是經典！道道都是實力派，沒點到真的會遺憾萬分。（部落客：Kiwi）

