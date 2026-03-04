全家抹茶季14款新品！抹茶霜淇淋濃度升級，抹茶生甜甜圈 蒙布朗布丁都要吃。

全家抹茶季攜手伊藤園濃郁回歸，升級版抹茶霜淇淋、甜甜圈與聯名貝果等十款鮮食，快來巷口全家享受春日茶韻。

全家霜淇淋抹茶控最期待的年度抹茶季回歸！抹茶迷心中最期待的年度盛事「全家抹茶季」，今年以「一抹茶香」為主題華麗回歸，一口氣端出超過10款大人系的苦甜鮮食。除了去年狂賣300萬支的伊藤園聯名抹茶霜淇淋濃郁再升級，更首度研發出抹茶生甜甜圈與抹茶千層蛋糕等多元品項。鎖定在Q彈與多層次的豐富食感，並搭配限時優惠與第2件6折的超強好康，讓喜愛正宗日式茶韻的粉絲們，在巷口就能享有最頂級的抹茶。



▲全家極濃抹茶霜淇淋3/5至3/7於APP隨買跨店取，享5支188元優惠。

▲口感鬆軟Q彈的抹茶生甜甜圈驚喜上市，全家抹茶季療癒新品必吃。





全家抹茶霜淇淋！伊藤園聯名濃度再加量

身為茶口味霜淇淋的資深粉絲絕對會尖叫，2024年熱銷冠軍的伊藤園抹茶霜淇淋真的回來了，這次不僅延續使用100%日本直輸的鹿兒島抹茶粉，更特別在茶粉含量上進行有感升級。入口時能感受到微苦回甘的純粹茶香，尾韻悠長且完全不甜膩，呈現出高級感十足的層次，另外搭配焦糖蘇打風味的雙機口味也相當耐吃。3月5日至3月7日透過隨買跨店取，還能享有5支188元的超狂價格，這波大人系的綠色風暴絕對要跟上。



▲全家抹茶季與伊藤園再度聯名，推出極濃抹茶霜淇淋。還有焦糖蘇打雙口味混搭。





抹茶生甜甜圈與酷繽沙多重食感

這次全家化身抹茶天堂，瞄準甜點控推出多款特色甜甜圈，其中minimore抹茶生甜甜圈口感鬆軟且充滿清新茶香，而抹茶白玉酷繽沙則使用100%日本直輸抹茶調製，加入Q彈麻糬後療癒感爆表。不管是選擇加入濃縮咖啡的成熟韻味，或是搭配鮮奶的滑順口感，都是午茶時光的最佳組合。即日起至3月17日止，酷繽沙可享有59元的嘗鮮優惠價，讓喜歡多層次咀嚼感的抹茶控，每天都能換一種方式來滿足自己的味蕾。



▲大人系苦甜風味展現濃郁茶感，全家抹茶季蒙布朗布丁與起司塔。





攜手好丘貝果打造精緻日式午茶

除了自家研發的甜點，這次全家更聯名知名貝果品牌好丘，推出蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果，利用細緻的抹茶香氣搭配鹹甜交織的內餡，口感紮實又有驚喜。冷藏櫃內還有抹茶千層蛋糕與抹茶生巧克力起司塔，完美平衡了奶香與茶韻。針對喜歡現烤口感的朋友，SOHOT炎選則推出伊藤園抹茶甜甜圈，外皮酥脆且帶有微融糖粒，每一口都是道地的日式風情。即日起至3月17日，指定抹茶鮮食任選第2件6折，趕快通通掃進購物籃。



▲全家抹茶白玉酷繽沙登場，搭配好丘聯名貝果打造完美午茶組合。

▲抹茶紅豆奶霜蛋糕領軍，全家抹茶季多款精緻烘焙品華麗登場。

全家抹茶季 新品資訊

伊藤園抹茶霜淇淋：49元

抹茶白玉牛奶酷繽沙：65元

抹茶生甜甜圈：49元（3月11日上市）

抹茶蒙布朗布丁：65元（3月11日上市）

抹茶千層蛋糕：59元

抹茶生巧起司塔：45元

蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果（好丘聯名）：42元

抹茶紅豆奶霜蛋糕：45元

濃抹茶麻糬QQ丹麥：45元（3月11日上市）

極濃抹茶鬆餅：39元

濃韻抹茶Q堤：39元

生醇厚抹茶紅豆滿餡：39元

春日抹茶夾心：35元（3月10日上市）

伊藤園抹茶甜甜圈（SOHOT炎選）：39元





全家抹茶季 優惠

Fami!ce 伊藤園抹茶霜淇淋：3/5至3/7於APP隨買跨店取，享5支188元優惠。

抹茶白玉酷繽沙：即日起至3/17，新品嘗鮮價59元。

Let’s tea 抹茶飲品：厚濃靜岡抹茶拿鐵限時享第2杯10元優惠。

抹茶季指定鮮食：即日起至3/17，包含甜點、土司、麵包任選第2件6折。

SOHOT 炎選現烤點心：指定抹茶品項任選2件享88折。







抹茶控的最新必吃甜點清單！

