錯過再等46年！元宵節撞見神祕血月凌空，2026天文奇觀與民間禁忌全攻略。

當元宵佳節撞上罕見血月。這場46年一遇的天文奇觀即將在今晚入夜後震撼登場。從古代禁忌到現代科學。我們將帶您解析這抹紅月背後的深層故事。並掌握最佳觀測時機。

今天是2026年3月3日農曆正月十五元宵節。原本應是皓月當空的良辰美景。入夜後卻將上演一場極為罕見的天文大秀「血月凌空」。這不僅僅是一次普通的月亮圓缺。更是結合了朔望月、月食周期與曆法規則的精確巧合。根據天文統計。在21世紀中。台灣與大陸地區民眾僅有3次機會能在元宵節目睹月全食。分別是2007年、今日以及未來的2072年。換句話說。若錯過今晚這抹神祕的紅月。下一次重逢將是46年後的事。



▲2026元宵節「血月凌空」月全食觀測示意圖 / 圖：AI生成、窩客島整理

古老傳說中的大凶之兆與乾隆的大赦天下

在充滿科技感的現代。我們將其視為天文美景。但在中國古代。血月往往披著一層神祕且令人敬畏的面紗。古人將血月視為「大凶之兆」。認為紅月高掛易導致災禍或動亂。明朝著名的《天工開物》中便有「月食如血。必有兵戈」的記載。象徵戰爭與血光。就連清朝乾隆皇帝都曾因憂心血月帶來的天降災禍。而選擇在大赦天下以祈求平安。加上今年正逢農曆丙午赤馬年。民間流傳的各種禁忌之說更是讓這個元宵夜增添了幾分肅穆的氛圍。

科學揭秘 為什麼月全食會變成暗紅色的血月

究竟為何浪漫的元宵月會變色。根據中國科學院紫金山天文台科普主管王科超與光明網的科普解釋。這一切源於月全食的物理現象。當太陽、地球、月球運行至一條直線上。月球完全進入地球的本影時。陽光無法直射月球。但地球的大氣層就像一個過濾器。會將波長較短的黃、綠、藍、紫光散射掉。唯獨波長較長的紅光能穿透大氣層並折射到月球表面。這才賦予了月亮一層古銅色或暗紅色的光澤。形成了我們所見的「紅月亮」。



▲2026元宵節「血月凌空」月全食觀測時間表 / 圖：報天文 - 中央氣象署、窩客島整理

全台賞月機率與最佳觀測時間表

想要一睹這場難得一見的奇觀。時間與天氣是兩大關鍵。本次月全食的進程非常完整。預計從下午5時50分開始「初虧」。月面會逐漸缺角。晚上7時4分進入「食既」。也就是全食階段的開始。最精彩的「食甚」發生在晚上7時34分。此時月亮最紅也最詭異。直到晚上8時3分「生光」後月亮才會慢慢露臉。並於晚上9時18分完全「復圓」。不過中央氣象署提醒。今晚全台雲量偏多。雖然上半夜水氣稍減。但仍以多雲偶飄雨為主。想要看見血月需要一點運氣。建議民眾在雲縫間尋找那一抹紅影。

元宵賞燈與血月觀測的保暖提醒

除了追逐神祕的天文奇觀。今晚全台氣溫偏低。中央氣象署特別叮嚀。無論是出門參與元宵燈會或是守候月全食美景。戶外活動時務必穿上保暖外套。雖然水氣有減少趨勢。但為了保險起見。隨身攜帶雨具仍是明智之舉。在寒冷的元宵夜裡。即便雲層可能遮擋視線。但能與家人一同守候這46年一遇的奇景。本身就是一種浪漫的生活儀式感。

2026元宵節「血月凌空」月全食觀測

時間： 2026年3月3日，17時50分（初虧）至21時18分（復圓）

內容：

1. 17時50分：初虧，月面開始出現缺角。

2. 19時04分：食既，月球完全進入地球本影，開始呈現暗紅色。

3. 19時34分：食甚，月球最深入地影，紅月亮色彩最為濃郁。

4. 20時03分：生光，月球開始離開地影，邊緣重現光亮。

5. 21時18分：復圓，月亮恢復完整圓形。

小編提醒： 本活動為自然天文現象，全台戶外空曠處皆可觀測，建議選擇光害較少且雲量稀疏之處。

看完這場跨越時空的紅月傳說。您是否也好奇在不同的民俗文化中。還有哪些關於元宵節的神祕軼聞。

推薦閱讀：2026全台燈會14大攻略！瑪利歐、泡泡瑪特、黃阿瑪燈區必拍，元宵節燈會跟上。

推薦閱讀：2026元宵節吃湯圓！元宵節紅白小湯圓、包餡湯圓寓意差別，必吃湯圓名店推薦。

推薦閱讀：2026元宵節最強轉運攻略！天官大帝聖誕補財庫全預演，供品流程與10大禁忌總整理。