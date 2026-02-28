2026元宵節吃湯圓！元宵節紅白小湯圓、包餡湯圓寓意差別，必吃湯圓名店推薦。

3/3元宵節吃元宵湯圓！元宵湯圓差在哪、湯圓種類含義，湯圓名店推薦必吃一次帶你看。

元宵節元宵、湯圓全要吃！每年農曆正月第一個月圓夜就是元宵節，而2026年元宵節就在3/3，除了賞花燈、猜燈謎，元宵節更要吃象徵圓滿的元宵，這次帶你了解元宵、湯圓有什麼不同，常見的紅白小湯圓、包餡湯圓、客家鹹湯圓也都代表不同含義，更整理元宵節元宵、湯圓推薦名店，元宵節想吃元宵、湯圓，就跟著這份湯圓名店推薦清單吃一輪。



元宵節吃元宵湯圓！元宵節為什麼吃湯圓、元宵湯圓差別，以及各種湯圓種類含義一次帶你看懂。





元宵節為什麼要吃湯圓

元宵節古稱上元節，是大地回春的第一個滿月之夜，在傳統上「圓」象徵花好月圓、闔家團圓、圓滿，在一年之初吃湯圓，代表祈求這一年全家平安，日子過得順遂圓滿，另外早期農耕社會，人們會在元宵節祭祀神明與祖先，湯圓通常會作為供品，以祈求新的一年風調雨順、五穀豐盛。



▲元宵節吃元宵湯圓祈求新的一年全家平安、圓滿順遂，推薦必吃通化夜市名店「御品元冰火湯圓」。





元宵節元宵、湯圓差在哪

傳統上元宵節吃的元宵，跟湯圓做法上完全不一樣，湯圓就像包餃子一樣，將糯米粉加水揉成糰後，再包入甜鹹餡料，口感Q彈、表皮平滑；元宵則是將餡料切成小塊後，放在裝滿糯米粉的竹篩中反覆翻滾，邊噴水邊滾動，直到粉末層層裹住餡料，口感吃起來比較厚、有嚼勁，雖然元宵節吃元宵，但現在多數人大多不分元宵、湯圓，元宵節元宵、湯圓直接一起吃。



▲元宵、湯圓做法不同，現在元宵節元大多不分直接元宵、湯圓一起吃。

不同湯圓種類意義也不同

雖然現在湯圓口味越出越有創意，但傳統經典的湯圓都有含義，像是祭祀常見的紅白小湯圓，或是包餡甜湯圓、客家鹹湯圓等，不同湯圓種類意義一次帶你看。







1、元宵節吃元宵

元宵節作為第一個滿月之夜，習俗上要吃元宵，以祈求新的一年全家平安、生活順遂圓滿，現在真正的元宵較少，多數家庭以湯圓代替，窩客島推薦必吃元宵名店，一定要去基隆廟口老店「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，從桂花湯芝麻湯圓、酒釀湯圓，或是加蛋、冰熱口味都有。





老牌全家福酒釀湯圓元宵 位置資訊

地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號

電話：02-2425-0784

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【基隆老味道三十六】全家福酒釀湯圓元宵.基隆名物廟口夜市五十年傳奇老店



▲元宵節吃元宵推薦基隆廟口夜市「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，酒釀芝麻湯圓、桂花湯芝麻湯圓都有。

2、紅白小湯圓

紅白無餡小湯圓是祭祀的基本款，紅色象徵喜慶、招好人緣，白色則代表純潔、招財，不少家庭習慣吃雙數，象徵圓滿成雙，推薦宜蘭「羅東紅豆湯圓」，整碗滿滿的白色小湯圓，加上熱騰騰的紅透湯，是宜蘭人、觀光客必吃的湯圓名店。





羅東紅豆湯圓 位置資訊

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號

電話：03-954-8328

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣 」於窩客島分享：羅東紅豆湯圓｜銅板價暖呼呼紅豆湯圓，專賣湯圓在地四十年老店



▲元宵節吃小湯圓推薦！宜蘭羅東湯圓名店「羅東紅豆湯圓」，超人氣紅豆湯圓排隊必吃。

3、芝麻湯圓、花生湯圓

芝麻包餡湯圓據傳因為芝麻粒多且密之意，象徵子孫滿堂，也有「芝麻開花節節高」的寓意，祈求事業與學業向上攀升，花生包餡湯圓據傳因為花生又稱長生果，代表長壽健康，同時也諧音好事發生，推薦必吃通化夜市「御品元冰火湯圓」，滿到快掉出來的剉冰上放了芝麻湯圓，或花生湯圓，淋上可以無限續加的桂花蜜、檸檬汁，店內也有酒釀湯圓可以點，台北人逛夜市順路吃。





御品元冰火湯圓 位置資訊

地址：臺北市大安區通化街39巷50弄31號

電話：0955-861-816

完整介紹由部落客「猴屁」於窩客島分享：【台北美食】御品元冰火湯圓！通化夜市必吃美食！桂花蜜檸檬汁無限供應！米其林必比登推薦！信義安和美食！



▲元宵節湯圓推薦！通化夜市名店「御品元冰火湯圓」，包餡花生湯圓、芝麻湯圓尬剉冰開吃。

4、客家鹹湯圓

客家鹹湯圓象徵團圓、圓滿、幸福與好緣份，通常在節慶、嫁娶、入厝或祭祖時，客家人習慣煮一鍋豐盛的鹹湯圓，搭配紅蔥頭、肉絲、香菇、茼蒿等，據傳以展現家族凝聚力，推薦新竹90年客家老字號「清香飲食店」，招牌客家小湯圓加入香菇、蝦米爆香，紅白小湯圓元宵節吃起來；而傳承三代的「阿婆大湯圓」隱藏在新竹山林中，連招牌都沒有，有著超吸睛的巨無霸客家鹹湯圓，搭配道地客家料理整桌一起吃。





清香飲食店 位置資訊

地址：新竹縣關西鎮中豐路一段422號

電話：03-587-2887

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：清香飲食店 ❙ 招牌客家小湯圓、燜筍爌肉，傳承四代，新竹關西90年老店客家菜!





阿婆大湯圓 位置資訊

地址：新竹縣寶山鄉湳坑路一段171號

電話：0925-123-931

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：新竹隱藏版美食！傳承三代阿婆大湯圓，巨無霸客家鹹湯圓藏深山40年老店。



▲元宵節湯圓推薦！新竹90年客家老字號「清香飲食店」，招牌客家小湯圓必點。



▲元宵節湯圓推薦！隱藏版巨無霸客家湯圓，隱藏在新竹傳三代「阿婆大湯圓」。

2026元宵節賞燈節、拿小提燈

