2026屏東燈節美翻！4大燈區點亮屏東，小提燈怎麼領、接駁車怎麼搭先看。

2026-01-15
2026屏東燈節1月23日點燈！萬年溪、縣民公園、勝利星村、客家四大燈區一次逛，約會行程全收。接駁車、小提燈資訊先看。

想測試男友拍照技巧有沒有進步，或是帶小孩晚上散步放電，屏東夜晚最近多了一個很剛好的去處。2026屏東燈節將於1月23日正式點燈，串聯縣民公園，萬年溪，勝利星村與內埔龍頸溪四大燈區，超過40組藝術燈飾一路展出至3月1日。從溪畔光影，老聚落街景到公園地標通通好拍，不論情侶約會，親子出遊或網美打卡，都能輕鬆安排一趟不趕時間的夜間賞燈行程。

▲2026屏東燈節將於1月23日正式點燈，串聯縣民公園，萬年溪，勝利星村與內埔龍頸溪四大燈區。
▲2026屏東燈節打造四打燈區，點亮屏東最美夜景。
2026屏東燈會！萬年溪與縣民公園主燈亮點

萬年溪燈區今年以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的意象化為流動光影，燈飾沿著溪畔一路延伸至萬倉街台鐵橋下廊道，夜晚散步多了節奏感。主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的畫面，每30分鐘展演一次燈光秀，成為溪畔最吸睛的存在。縣民公園燈區則以「天馬行空」為主題，主燈「山之光」高達12米，結合山林，海洋與土地紋理，以沉浸式聲光設計打造夜間必拍場景。

▲2026屏東燈節 萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影。
勝利星村與客家燈區文化夜景

勝利星村燈區以「勝利星花開」為主題，15組燈飾點亮老屋與街區，其中設於將軍之屋外的「記憶之花」，透過光影成像呈現屏東歷史片段，讓夜間散步多了故事感。內埔龍頸溪客家燈區則以「耀動客家」為主題，串聯竹藝，藍染與粄食等文化符碼，主燈「蝶舞水光」以光雕描繪瀑布飛瀉意象，平日每小時，假日每30分鐘展演燈光秀，展現溫柔而有力量的文化風景。

▲2026屏東燈節小提燈將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波發放。
2026屏東燈節 活動資訊

日期：2026/01/23-03/01，17:30~22:00
地點：
萬年溪燈區 (屏東市萬年溪自建國路至仁愛路段及萬倉街台鐵橋下廊道)
縣民公園燈區 (屏東縣民公園)
勝利星村燈區 (勝利區、成功區、通海區及遺構公園)
客家燈區 (內埔鄉龍頸溪溪畔公園) 

2026屏東燈節 小提燈每日限量發放

1、1月23日燈節開幕式現場首波發放，預計下午5時於縣民公園燈區第一服務台處開始發放(近3號出入口)。

2、2月13日、2月14日及至2月15日上午10時至發完為止，於屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、東港轉運站、水門轉運站、海口看海美術館、內埔社會福利服務中心及恆春社會福利服務中心發放。

3、2月19日(初三)、2月20日(初四) 及2月21日(初五)下午5時30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋下午3時發放。

2026屏東燈會 免費接駁車

時間：2026年1月23日至3月1日，每日17:00-22:00行駛(農曆春節期間正常行駛，惟除夕、初一停駛)。
路線一：屏東轉運站-萬年溪燈區-縣民公園燈區-勝利星村燈區
1、接駁班距：首班車17：00、末班車22：00，約15-20分鐘一班車
2、停靠站：(1)屏東轉運站下車處(2)萬年溪燈區(縣府勞青處辦公大樓前)(3)縣民公園燈區 (4)幸福公園 (5)勝利星村 (6)移民署站
3、無障礙接駁車：17:00、18:30、19:45、21:00，共4班次

路線二：屏東轉運站-龍頸溪公園內民生路段
1、接駁班距：首班車17：00、末班車21：00，約30-40分鐘一班車
2、停靠站：(1)屏東轉運站下車處 (2) 龍頸溪公園內民生路段

2026屏東燈會 四大燈區特色

1、萬年溪燈區
以「光馳萬年」為主題，沿溪畔一路延伸到台鐵橋下廊道，散步路線長又好走。主燈「騰光」以駿馬奔馳與躍出水面的意象呈現，每30分鐘展演燈光秀，適合情侶夜拍與慢慢走完整段溪畔夜景。

２、縣民公園燈區
以「天馬行空」打造沉浸式賞燈場景，主燈「山之光」結合山林，海洋與土地紋理，高達12米的大尺度設計很有氣勢。草地空間寬敞，適合親子同行，也是不少人停留最久的拍照熱點。

3、勝利星村燈區
「勝利星花開」讓老聚落夜晚變得溫柔又有故事感，燈飾分布在老屋與街區之間。核心燈飾「記憶之花」設於將軍之屋外，透過光影呈現歷史畫面，很適合邊走邊拍，感受慢步調的夜間氛圍。

４，客家燈區
位於內埔龍頸溪溪畔公園，以「耀動客家」為主題，將竹藝，藍染與粄食等文化元素融入燈飾設計。主燈「蝶舞水光」以光雕描繪瀑布意象，平日每小時，假日每30分鐘展演，文化感與視覺感兼具。

更多2026屏東燈會照片

▲2026屏東燈節「勝利星花開」燈區核心「記憶之花」設置於將軍之屋外，透過巨型花朵及光影成像。
▲2026屏東燈節勝利星村燈區「記憶之花」。
▲2026屏東燈節內埔龍頸溪客家燈區主燈「蝶舞水光」，以光雕描繪瀑布飛瀉意象。
