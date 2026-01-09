2026春節火車票訂票日期與實名制規定一次看！EMU3000暫停自由座，271班次返鄉懶人包。

農曆春節將至，想回家的心是否已迫不及待？面對9天連假，返鄉車票大戰即將開打！為你整理臺鐵疏運搶票時程與加開班次重點，讓團圓路順暢無阻。

隨著農曆新年的腳步逐漸接近，對於在外打拚的遊子而言，除了規劃除夕圍爐的菜色，最重要的大事莫過於搶購一張回家的車票。為了因應115年長達9天的春節連續假期，臺鐵公司特別規劃了完整的春節疏運方案，宣布將從115年2月12日至2月23日止，展開為期12天的疏運計畫，這段期間全線將加開各級列車總計多達271班，不僅要讓旅客順利返鄉團圓，更要滿足連假期間的出遊需求，這場攸關返鄉之路的訂票大戰即將開打，民眾務必提前設好鬧鐘。

115年春節疏運訂票時間表，東部與西部幹線分流開賣

為了避免訂票系統塞車並讓民眾能更有序地購票，臺鐵公司依照慣例採取分流購票機制。想要前往宜蘭、花蓮、臺東地區的民眾請注意，115年春節連續假期車票將率先於115年1月13日星期二凌晨0時起開放訂票，範圍包含宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車。而計畫往返西部地區的旅客，則需鎖定115年1月14日星期三凌晨0時，屆時將開放西部幹線對號列車訂票。無論是東部或西部幹線，皆可一次預訂至115年2月23日的乘車票，建議民眾可預先下載「台鐵e訂通」APP或使用官網，以利在第一時間順利搶票。

EMU3000新自強號投入主力，加開班次與路線總整理

為了提升運能並提供更舒適的乘車體驗，臺鐵主力車種EMU3000型自強號將在本次春節疏運扮演關鍵角色。在加開的271班次中，特別規劃了多條熱門路線的加班車，包括彰化經臺北至花蓮的EMU3000型自強號20班，以及臺北至高雄至臺東的EMU3000型自強號6班，這對於需要跨線移動的旅客是一大福音。此外，針對海線旅客需求，也加開了七堵至彰化的EMU3000型自強號8班，以及臺中至潮州的6班列車。這些新穎舒適的列車投入營運，預期能大幅緩解尖峰時段的擁擠狀況，讓返鄉的路途更加平穩舒適。

注意西部幹線自由座暫停，改採限量無座票與親子車廂調整

值得注意的是，為了在春節期間將運能最大化，臺鐵在票務規則上做出了部分調整。在115年2月12日至2月23日疏運期間，西部幹線的EMU3000型列車將暫停提供自由座服務，改為在乘車當日限量發售無座票，每列次限量250張，且持有無座票的旅客禁止進入第6車廂。民眾可透過官網、車站窗口、自動售票機或APP購票。此外，為了釋出更多座位空間，同期間也將暫停發售親子車廂車票，原有的親子車廂將改以一般車廂方式售票，有攜帶幼童的家長在規劃行程時需特別留意這項變動，提早做好座位安排。

花東實名制與返鄉專車資訊，在地居民專屬購票權益

針對花東地區居民的返鄉需求，臺鐵也規劃了專屬的實名制列車。凡是國民身分證字號第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣的民眾，以及上述兩者的配偶與直系血親一親等，皆可於115年1月15日星期四凌晨0時起優先訂票。本次共計加開東部地區實名制列車8班，確保在地鄉親能有票回家。另外，花蓮縣政府也申請了返鄉及返工專車共計4班，詳細的票務資訊與訂票期程，將由花蓮縣政府另行公告，符合資格的民眾可密切關注縣府消息，多利用這項便民資源，避開一般的搶票人潮。



臺鐵115年春節連續假期疏運計畫

疏運期間： 115年2月12日（四）至 2月23日（一），共12天。

訂票時間（東部幹線）： 115年1月13日（二）00:00起（含宜蘭、北迴、南迴、跨線）。

訂票時間（西部幹線）： 115年1月14日（三）00:00起。

訂票時間（東線實名制）： 115年1月15日（四）00:00起（限U、V開頭或設籍花東者）。

內容：

全線加開各級列車共271班（包含EMU3000型自強號）。

疏運期間「暫停發售」親子車廂車票，改一般車廂售票。

西部幹線EMU3000型「暫停自由座」，改乘車當日限量發售250張「無座票」（禁止進入6車）。

官方網站： 臺鐵公司官網訂票

手機App： 台鐵e訂通

實體通路： 車站窗口、自動售票機

備註： 花蓮縣政府返鄉/返工專車（共4班），需留意花蓮縣政府另行公告。

