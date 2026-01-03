冬季限定的山林美景！全台7大森林遊樂區，從太平山夢幻雪色玩到墾丁鐘乳石洞。

想遠離都市塵囂，山林綠意是最佳選擇！精選全台七大遊樂區，從追雪雲海到瀑布秘境，享受最療癒的冬日假期。

隨著氣溫驟降，台灣的山林少去夏季的悶熱與蚊蟲干擾，此刻正是走入森林的最佳時機！從低海拔清爽宜人的健行氛圍，到高海拔地區的壯闊雲海與夢幻雪景，都是冬日限定的療癒景色！本篇精選全台7座最具特色的森林遊樂區，無論是搭乘小火車穿梭銀白世界，或是走入如阿凡達世界的奇幻地景探險，這些風格迥異的森林秘境，都能再次感受台灣山林的靜謐與壯麗。



▲從山林鐵道玩到溪谷秘境！一次收藏阿里山的經典紅火車與內洞的療癒瀑布，全台 7 大森林遊樂區精選推薦。（部落客：婷兒旅行地圖、大海愛上藍天）

▲漫步八仙山溪畔洗滌身心，或到訪墾丁見證百年茄冬的歲月痕跡，都是冬日的舒心享受。（部落客：揚子陵、省錢旅遊達人）

追雪賞雲海的鐵道秘境：宜蘭太平山、嘉義阿里山

這兩座擁有高山鐵路的森林遊樂區，絕對是冬季必訪的夢幻首選。作為北台灣的賞雪聖地，「太平山」每逢寒流，蓊鬱山林便會化身為銀白世界，搭乘鮮黃色的蹦蹦車行駛於林間，宛若置身北歐童話般浪漫；而「阿里山」則是欣賞雲海的最佳去處，搭乘復古紅色小火車穿梭神木群間，並登上小笠原山觀景台，看著壯闊的雲瀑與日出的熠熠金光，令人屏息的絕美景色，讓人總想一再探訪。





太平山國家森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03-9809806

更多介紹可見「揚子陵」文章：2024太平山國家森林遊樂區｜太平山莊｜原太平山俱樂部｜蹦蹦車｜鎮安宮｜檜木原始林步道。





阿里山國家森林遊樂區

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村 東59號

電話：05-2679917

更多介紹可見「婷兒旅行地圖」文章：｜嘉義景點｜阿里山國家森林遊樂區，櫻花、楓葉、神木、雲海和日出，一年四季總能欣賞到不同的風景 - 婷兒旅行地圖



▲台灣森林鐵道的雙色魅力！無論是阿里山的神木線小火車，還是太平山的蹦蹦車，都乘載著滿滿的山林回憶。（部落客：婷兒旅行地圖、揚子陵）

漫步瀑布溪谷的療癒步道：新北內洞、新北滿月圓、台中八仙山

若不想舟車勞頓，這三處位於低海拔的園區最適合輕鬆健行！距離新店極近的「內洞」，步道平緩好走外，壯觀的三層瀑布更讓人身心舒暢；三峽的「滿月圓」則以氣勢磅礴的處女瀑布聞名，冬日景色尤其幽靜；「八仙山」則坐擁優美竹林與清澈十文溪，漫步於溪谷步道間，絕對是療癒又紓壓的冬日行程。





內洞國家森林遊樂區

地址；新北市烏來區46號

電話：02-26617358

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：新北親子登山步道首選！內洞國家森林遊樂區，瀑布秘境吸收負離子超舒壓。



滿月圓國家森林遊樂區

地址；新北市三峽區有木里有木174之1號

電話：02-26720004

更多介紹可見「DPM」文章：【新北‧三峽】滿月圓國家森林遊樂區-滿月圓步道(處女瀑布)│前段步道好走、可推車，有室內展館可參觀





八仙山國家森林遊樂區

地址；臺中市和平區東關路一段200之8號

電話：04-25951214

更多介紹可見「揚子陵」文章：2022八仙山國家森林遊樂區，綠色走廊｜生態池｜天籟步道｜八景紀念碑｜神社遺址｜佳保台車站意象，輕鬆一日遊路線這樣走～



▲近距離感受瀑布的震撼氣勢！內洞的三層瀑布與滿月圓的處女瀑布，都是輕鬆健行就能抵達的美景。（部落客：大海愛上藍天、DPM）

▲八仙山的十文溪是最迷人的溪畔景色，奔騰的溪水穿梭在巨石之間，聽著潺潺水聲，疲憊的心靈自然被深深療癒。（部落客：揚子陵）

探索獨特地景的奇幻森林：桃園東眼山、屏東墾丁遊樂區

若對獨特地景情有獨鍾，不妨探索這兩處山林！位於國境之南的屏東墾丁，擁有全台唯一的「高位珊瑚礁森林」，巨大的白榕樹氣根、神祕的鐘乳石洞，宛如置身電影《阿凡達》的奇幻場景，帶來極強的視覺震撼；而鄰近台北的「東眼山」，則以高聳矗立的柳杉林聞名，天氣晴朗時不僅能遠眺台北101，步道間更隱藏著許多生態驚喜，值得親自到訪挖掘。





東眼山國家森林遊樂區

地址：桃園市復興區成福路600號

電話：03-3821506

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：桃園市復興區桃園景點/東眼山國家森林遊樂區，來登第22號小百岳囉！





墾丁國家森林遊樂區

地址：屏東縣恆春鎮公園路201號

電話：08-8861211

更多介紹可見「省錢旅遊達人」文章：屏東縣恆春鎮墾丁國家森林遊樂區｜仙洞探秘享森林浴,觀海樓360度環景咖啡廳

▲想探索風格迥異的魔幻場景，不妨走進東眼山高聳的柳杉林，或深入墾丁宛如電影場景的鐘乳石洞，親身感受台灣山林的獨特之美。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所、省錢旅遊達人）

▲感受被巨木包圍的震撼！走進東眼山，抬頭仰望就能看見這片蓊鬱的柳杉群木。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

享受天然芬多精！更多療癒系森林：

