初一搶SOGO福袋！百萬機票、黃金帶回家，激萌「反應過激的貓」新春必拍。

初一搶SOGO福袋！有機會刮中價值126萬長榮航空雙人機票飛巴黎或日本。現場還有「反應過激的貓」巨型打卡點陪您嗨過年，快揪好友試手氣抽黃金。

農曆春節想要出國犒賞自己，絕對不能錯過SOGO台北店的福袋！這次SOGO忠孝館與復興館攜手合作，在初一至初三期間推出福袋抽獎活動，只要入手指定福袋就有機會刮中價值連城的驚喜大獎。其中最受矚目的莫過於總價值高達126萬元的長榮航空雙人來回機票，還有天天加碼送的電動自行車與黃金擺件。無論是想拚機票飛巴黎，還是想帶走超萌聯名贈品，這場開春好運派對絕對是台北人初一必衝行程。



▲春節就到遠東SOGO百貨享受購物的樂趣。

▲百貨門口設置了巨大的「反應過激的貓」充氣裝置，呆萌可愛的外型吸引不少民眾駐足合照。





SOGO福袋機票大獎超級狂

新春想要一秒變富翁就看這一次，遠東SOGO台北店在2月17日初一到2月19日初三期間，準備了限量7000份的刮刮樂驚喜。讀者只要購買特定福袋商品，就能參加機票大抽獎。初一當天最狂，直接祭出價值66萬元的台北飛巴黎雙人皇璽桂冠艙機票，讓您與另一半優雅飛歐洲。初二與初三則接力送出日本不限航點的雙人來回機票。天天還有好禮拿不完，除了能抽電動輔助摺疊自行車，還有公益彩券和開運金幣等您帶回家，絕對是金馬年最強運的開端。



▲SOGO百貨新春福袋好康必搶，銀行最高12%回饋。(攝影：鄭雅之)





忠孝復興館新春好禮拿不完

想要低門檻入手大獎也有小技巧，忠孝館3樓與9樓分別推出1000元的超值福袋券，初一最大獎包含價值6萬5千元的周大福黃金金條，以及價值26萬元的電動休閒椅，讓家裡客廳質感瞬間升級。偏好美食的朋友則推薦衝復興館，只要花費369元購買不二家生布丁組合，不僅能品嚐美味甜點，還能同步獲得刮刮樂參加資格。這種高CP值的玩法非常適合小資族，趁著初一到初三每天限量的機會，趕快揪家人朋友一起到百貨公司走春，用百元價格博取豪宅等級的高級贈品。



▲兩枚純金打造的開運金幣搭配後方紅色的招財福袋，象徵新的一年財源廣進、福氣滿滿。(攝影：鄭雅之)





銀行刷卡回饋最有感

除了實體福袋抽獎，SOGO更針對愛購物的粉絲準備了超狂回饋。初一到初六這段期間，只要在館內單筆消費滿2000元並累積快樂購卡，就能再抽市價超過4萬元的金馬迎福黃金擺件。聰明的消費者一定要搭配銀行卡優惠，指定業種刷滿5000元直接送400元，回饋率最高達到8%。若是持有中國信託SOGO聯名卡，合併回饋竟然高達12%。現場還有超人氣的反應過激的貓陪大家一起嗨翻新春，讓您邊買邊賺還能拍美照，享受充滿質感與驚喜的台北春節假期。



▲SOGO將反應過激的貓變成充滿日系風情的開運鳥居與巨型招財貓等打卡點，營造濃厚的春節走春氣氛。

▲多款超萌的「反應過激的貓」新春限定絨毛玩偶吊飾，貓咪騎著小馬的造型呼應金馬年主題。





台北SOGO福袋 活動資訊

福袋抽獎時間： 2/17（初一）至 2/19（初三）

地點： 遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館）



機票豪禮：

初一：台北至巴黎雙人來回機票（價值66萬元）。

初二、初三：台北至日本不限航點雙人來回機票（每組約30萬元）。



必搶福袋推薦：

忠孝館 3F/9F：1000元福袋券（抽黃金金條、電動休閒椅）。

復興館：369元不二家布丁組（可參加刮刮樂抽機票）。



刷卡回饋：

9大銀行指定業種滿5000送400（最高8%）。

中信SOGO聯名卡最高享12%回饋。

全館加碼抽： 初一至初六單筆滿2000元，抽「鎮金店金馬黃金擺件」。





