2026開運必搶6大好物！星巴克達摩300元加購，這款「大紅招財杯」拜年最吉利。

春節過年就想討個好彩頭，想在金馬年財氣爆棚，2026 必買開運小物絕對不能錯過！星巴克與高速婆婆紛紛推出超萌「達摩系列」，把日系祈福小物往桌上一擺，瞬間補滿生活儀式感。而每年必搶的大甲鎮瀾宮等宮廟錢母，過年到全家就能免費入手，幫你馬年開運毫不費力。連聚餐必喝的手搖飲也換上「大紅招財杯身」，每一口都像把財氣喝進去。不管是自己買來開運，還是臨時拜年想買禮物，這些開運小物都能幫你解決。



▲經典紅黃配色達摩馬克杯與刺繡帆布提袋交織出濃厚和風，是春節開運送禮首選。

▲最具反差萌的高速婆婆「舞獅裝絨毛吊飾」，經典厭世臉配上喜氣舞獅，絕對是今年最潮開運物。（攝影：鄭雅之）





開運小物必買：星巴克達摩系列

春天就是要用滿滿的儀式感來開運，星巴克這回推出超級可愛的達摩開運系列新品，直接把超人氣的星巴克小熊變成福氣滿滿的達摩。這次新品不只有造型圓潤的馬克杯，還有大家最期待的不鏽鋼冷水杯與各類實用的生活小物，於全台門市與線上同步登場，要讓大家在喝咖啡的同時，也能感受旺盛的好運能量，幫新的一年補滿財氣與福氣，讓圓滾滾的達摩小熊陪伴大家迎接嶄新的每一天。



▲星巴克全系列繽紛達摩馬克杯一字排開，從福氣黑到鴻運紅展現出多樣表情，象徵新的一年好事加乘、好運降臨。



這次最亮眼的焦點莫過於三款達摩馬克杯，分別代表紅色的鴻運、黃色的財氣以及黑色的興旺，每一款都有逗趣的表情。除了杯款之外，這次還推出了許多實用的開運配飾，像是金喜達摩小熊掛在包包上超級吸睛，還有安康達摩手機腕繩組更是現代人出門必備的質感配件。如果是金星會員，還有專屬的元氣達摩小熊馬克杯、吸管套組則是用星星再加300元就能兌換，不管是自己收藏還是送給閨蜜當禮物，都能傳遞滿滿的溫暖心意。





星巴克達摩開運系列 販售資訊

販售通路： 全台星巴克實體門市、線上門市。

重點新品：

達摩馬克杯（福氣黑、鴻運紅、財氣黃）。

不鏽鋼TOGO冷水杯（吸管蓋款、把手款）。

金喜達摩MINI熊寶寶、福氣達摩小熊造型包。

安康達摩手機腕繩組、針織背心提袋。



金星會員限定兌換：

元氣達摩小熊馬克杯、達摩小熊吸管套組、安康達摩小熊鑰匙圈。



▲金星會員限定加價購萌翻天的元氣達摩小熊馬克杯與吸管套組。





開運小物必買：高速婆婆達摩

動漫迷衝小七買！原本在動漫展搶到缺貨的《膽大黨》周邊，現在竟然在巷口的7-11就能直接預購。除了有超厭世又可愛的高速婆婆化身舞獅與達摩開運小物，現場還有熱門作品《我推的孩子》精緻周邊同步登場。這些讓粉絲瘋狂的限量商品，不用辛苦排隊搶破頭，只要下樓到小七就能輕鬆帶回家，讓你的生活隨處都有最愛的角色陪伴。



全文介紹：樓下小七就有！高速婆婆舞獅裝、達摩盲盒要搶，開運就靠高速婆婆。



▲近看「高速婆婆達摩」表情包細節超豐富，粉色代表愛情、紅色代表開運，讓你每天都有好心情。(攝影：鄭雅之)





開運錢母輕鬆買：2026大甲鎮瀾宮丙午馬年錢母套組

每逢新春期間，大甲鎮瀾宮總是擠滿來自全台各地的信眾，只為求得媽祖的庇佑與財氣。為了迎接充滿活力的2026丙午馬年，大甲鎮瀾宮今年別出心裁，打破了過往錢母多為單枚硬幣的既定印象，首度推出極具收藏價值與藝術美感的「立體金馬造型」錢母套組，希望能透過大甲媽祖的加持，讓所有信眾在金馬年都能馬力全開，財源滾滾而來。



▲這款2026丙午馬年錢母套組，以氣勢磅礡的金馬雕塑結合圓形錢母，寓意金銀財寶攏總來。圖／(大甲鎮瀾宮)提供；窩客島整理





開運錢母輕鬆買：全家3大宮廟錢母送你

農曆春節9天連假即將展開，全家特別準備了超澎湃的開運計畫，要陪伴大家返鄉團圓或是出遊走春。這次最引人注目的焦點，就是請來超療癒的罐頭豬LuLu化身金馬吉祥物，推出一系列萌翻天的限量周邊，包括開運卡，紅包袋與療癒捏捏球。此外，還邀請到國際知名設計師詹朴團隊跨界打造時尚感十足的宮廟錢母，讓大家新春期間都能好運馬上有感，享受最豐富的過節氣氛。





全家開運錢母滿額贈 活動資訊

每日08:00起，滿199元即贈

2/16（除夕）：大甲鎮瀾宮款錢母。

2/17（初一）：桃園慈護宮款錢母。

2/18（初二）：西螺福興宮款錢母。

▲大甲鎮瀾宮、桃園慈護宮、西螺福興宮錢母全家免費送。





春節開運必拍飲料：馬祖新村

過年最應景的開運下午茶！農曆新年腳步近了，走春拜年總少不了帶點心意去朋友家作客，馬祖新村這次特別打造大富大貴賀歲包裝組，將在1月26號華麗登場，整體視覺採用最討喜的大紅色調，再點綴上貴氣逼人的金色字體，不僅有充滿財氣的大富大貴飲料杯，還有寓意超讚的爆富開心果車輪餅，這套組合專門為過年走春和尾牙送禮設計，讓大家喝飲料也能招財進寶。



全文介紹：開運飲料！馬祖新村大富大貴飲料杯，再配爆富開心果車輪餅好運加倍。



▲馬祖新村推出2款充滿財氣的賀歲飲品杯，保佑大家尾牙壯大獎、刮刮樂中頭彩。





春節開運必拍飲料：鶴茶樓

馬年農曆春節即將熱鬧登場，超人氣手搖飲「鶴茶樓」這次準備了超大的驚喜要送給飲料控！不僅店面都換上充滿朝氣的新春匾額，並推出質感滿分的祝鶴杯，只要來店消費滿100元，就能獲得限量的創意春聯以及誠意十足的刮刮卡。刮刮卡的特獎直接祭出指定飲品買1送1，讓大家在開春第一天就能和親朋好友一起分享福氣。



全文介紹：新年喝這6款最開運！鶴茶樓祝鶴杯超應景，刮刮樂喝買一送一 再送春聯。



▲鶴茶樓「祝鶴杯」利用特殊的加工技術，在杯身上打造出環繞式的立體浮雕字母。

▲鶴茶樓過年推出超應景「祝鶴杯」。







