2026開運必搶6大好物！星巴克達摩300元加購，這款「大紅招財杯」拜年最吉利。

春節過年就想討個好彩頭，想在金馬年財氣爆棚，2026 必買開運小物絕對不能錯過！星巴克與高速婆婆紛紛推出超萌「達摩系列」，把日系祈福小物往桌上一擺，瞬間補滿生活儀式感。而每年必搶的大甲鎮瀾宮等宮廟錢母，過年到全家就能免費入手，幫你馬年開運毫不費力。連聚餐必喝的手搖飲也換上「大紅招財杯身」，每一口都像把財氣喝進去。不管是自己買來開運，還是臨時拜年想買禮物，這些開運小物都能幫你解決。
開運小物必買：星巴克達摩系列
春天就是要用滿滿的儀式感來開運，星巴克這回推出超級可愛的達摩開運系列新品，直接把超人氣的星巴克小熊變成福氣滿滿的達摩。這次新品不只有造型圓潤的馬克杯，還有大家最期待的不鏽鋼冷水杯與各類實用的生活小物，於全台門市與線上同步登場，要讓大家在喝咖啡的同時，也能感受旺盛的好運能量，幫新的一年補滿財氣與福氣，讓圓滾滾的達摩小熊陪伴大家迎接嶄新的每一天。
星巴克達摩開運系列 販售資訊
販售通路： 全台星巴克實體門市、線上門市。
重點新品：
達摩馬克杯（福氣黑、鴻運紅、財氣黃）。
不鏽鋼TOGO冷水杯（吸管蓋款、把手款）。
金喜達摩MINI熊寶寶、福氣達摩小熊造型包。
安康達摩手機腕繩組、針織背心提袋。
金星會員限定兌換：
元氣達摩小熊馬克杯、達摩小熊吸管套組、安康達摩小熊鑰匙圈。
開運小物必買：高速婆婆達摩
動漫迷衝小七買！原本在動漫展搶到缺貨的《膽大黨》周邊，現在竟然在巷口的7-11就能直接預購。除了有超厭世又可愛的高速婆婆化身舞獅與達摩開運小物，現場還有熱門作品《我推的孩子》精緻周邊同步登場。這些讓粉絲瘋狂的限量商品，不用辛苦排隊搶破頭，只要下樓到小七就能輕鬆帶回家，讓你的生活隨處都有最愛的角色陪伴。
全文介紹：樓下小七就有！高速婆婆舞獅裝、達摩盲盒要搶，開運就靠高速婆婆。
每逢新春期間，大甲鎮瀾宮總是擠滿來自全台各地的信眾，只為求得媽祖的庇佑與財氣。為了迎接充滿活力的2026丙午馬年，大甲鎮瀾宮今年別出心裁，打破了過往錢母多為單枚硬幣的既定印象，首度推出極具收藏價值與藝術美感的「立體金馬造型」錢母套組，希望能透過大甲媽祖的加持，讓所有信眾在金馬年都能馬力全開，財源滾滾而來。
開運錢母輕鬆買：全家3大宮廟錢母送你
農曆春節9天連假即將展開，全家特別準備了超澎湃的開運計畫，要陪伴大家返鄉團圓或是出遊走春。這次最引人注目的焦點，就是請來超療癒的罐頭豬LuLu化身金馬吉祥物，推出一系列萌翻天的限量周邊，包括開運卡，紅包袋與療癒捏捏球。此外，還邀請到國際知名設計師詹朴團隊跨界打造時尚感十足的宮廟錢母，讓大家新春期間都能好運馬上有感，享受最豐富的過節氣氛。
全家開運錢母滿額贈 活動資訊
每日08:00起，滿199元即贈
2/16（除夕）：大甲鎮瀾宮款錢母。
2/17（初一）：桃園慈護宮款錢母。
2/18（初二）：西螺福興宮款錢母。
春節開運必拍飲料：馬祖新村
過年最應景的開運下午茶！農曆新年腳步近了，走春拜年總少不了帶點心意去朋友家作客，馬祖新村這次特別打造大富大貴賀歲包裝組，將在1月26號華麗登場，整體視覺採用最討喜的大紅色調，再點綴上貴氣逼人的金色字體，不僅有充滿財氣的大富大貴飲料杯，還有寓意超讚的爆富開心果車輪餅，這套組合專門為過年走春和尾牙送禮設計，讓大家喝飲料也能招財進寶。
全文介紹：開運飲料！馬祖新村大富大貴飲料杯，再配爆富開心果車輪餅好運加倍。
春節開運必拍飲料：鶴茶樓
馬年農曆春節即將熱鬧登場，超人氣手搖飲「鶴茶樓」這次準備了超大的驚喜要送給飲料控！不僅店面都換上充滿朝氣的新春匾額，並推出質感滿分的祝鶴杯，只要來店消費滿100元，就能獲得限量的創意春聯以及誠意十足的刮刮卡。刮刮卡的特獎直接祭出指定飲品買1送1，讓大家在開春第一天就能和親朋好友一起分享福氣。
全文介紹：新年喝這6款最開運！鶴茶樓祝鶴杯超應景，刮刮樂喝買一送一 再送春聯。
開運美食有吃有保庇！
