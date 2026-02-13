> 旅遊 > 2026春節機票怎麼買最省！易遊網16大航司懶人包，日本航線85折與新加坡2138元起搶先卡位。

2026春節機票怎麼買最省！易遊網16大航司懶人包，日本航線85折與新加坡2138元起搶先卡位。

2026-02-13 12:24文字：編輯 李維唐 圖片提供:易遊網
2026 年春節迎來 9 天連假，易遊網集結 16 大航空公司祭出 55 折起超狂優惠。無論是國人最愛的日韓航線、高 CP 值的東南亞，或是計畫已久的歐美長程旅行，都能在此次懶人包中找到理想票價。

隨着2026年農曆春節9天連假即將到來，許多民眾正盤點年終獎金，準備在忙碌的一年後安排一趟犒賞自己的出國旅程。知名旅遊平台易遊網近日針對市場需求，一口氣整理出16家航空公司的春節促銷懶人包，不僅涵蓋國籍、外籍與低成本航空，航點更是遍佈全球，票價最低祭出55折起的驚人折扣，為計畫在歲末年初出發的旅客提供最完整的預訂指南。

▲東京始終是國人出國的首選，日本航空獨家85折優惠吸引大批旅客搶購。 圖／易遊網提供；窩客島整理
便宜機票懶人包 獨家攜手4大航司下殺55折起

為了協助旅客精準布局年度旅遊計畫，易遊網特別與日本航空、大韓航空、酷航及加拿大航空深度合作，推出平台限定的獨家票價。對於喜愛高CP值旅行的族群，酷航飛往新加坡的單程未稅機票僅需2138元起，絕對是小資族的首選。此外，易遊網更加碼祭出「應援大禮」，凡即日起在全站消費滿6000元，就有機會登記獲得「2026台日棒球國際交流賽」門票，讓旅客在規畫出國行程之餘，還能現場感受熱血沸騰的棒球魅力。

▲酷航新加坡航線祭出超值優惠，單程未稅僅需2138元起。 圖／易遊網提供；窩客島整理
日本機票促銷攻略 東京1.1萬與釜山8500元起

日本與韓國依然是台灣旅客心中的首選目的地。易遊網分析指出，受惠於豐富觀光資源與匯率優勢，東京、名古屋等熱門城市需求強勁。此次與日本航空推出的獨家優惠中，東京來回含稅價僅11390元起，名古屋則是11359元起，相當適合想要超前部屬暑假行程的家庭客群。韓國部分，大韓航空提供獨家折價券回饋，釜山來回含稅價格不到8500元，而韓亞航空更針對首爾航線提供多一件託運行李的服務，滿足熱愛購物血拚的旅人需求。

▲韓國釜山旅遊熱度攀升，大韓航空提供現折折扣碼讓旅費更省。 圖／易遊網提供；窩客島整理
東南亞旅遊規畫 泰國越南來回含稅免7000元

若想避開冷冽寒冬，擁抱盛夏風情的東南亞絕對是最佳解答。在春節檔期中，中華航空飛曼谷來回含稅只需7386元起，清邁則為11428元起。而近年崛起成為旅遊黑馬的越南，在星宇航空的票價帶動下，胡志明市來回含稅僅6928元起，讓旅客能以極具競爭力的預算，體驗充滿法式殖民風情的城市景觀。若追求頂級度假感，峴港的五星飯店與絕美海灘配上萬元的來回票價，更是許多親子客與蜜月族群的心頭好。

▲曼谷豐富的美食與文化極具吸引力，華航春節票價最低免8000元。 圖／易遊網提供；窩客島整理
長程航線大補帖 歐美航線雙人折888與雪梨1.6萬起

針對計畫長途拔涉、前往歐美或南半球的旅客，此波春節優惠同樣亮眼。加拿大航空推出雙人出發現折888元的限定優惠，適合规畫美加城市的深度探索。阿聯酋航空則針對歐洲、中東、非洲與南美洲祭出8折起的促銷，如土耳其伊斯坦堡與義大利羅馬皆有不到3萬元的含稅價格，讓渴望跨越文化邊界的旅人能輕鬆啟程。值得注意的是，目前飛往澳洲雪梨或墨爾本的票價最低僅1.6萬多元，在南半球的暖陽下度過悠閒假期，已成為近年最受歡迎的春節選擇之一。

▲加拿大航空與易遊網聯手，美加航線雙人同行再折888元。 圖／易遊網提供；窩客島整理
機票狂歡日加碼 每周三現折800與最晚出發日期

此次春節促銷的出發時間帶極廣，最晚可規畫至2026年11月30日，讓消費者有充分彈性安排年度假。易遊網提醒，機票價格受供需影響波動頻繁，把握促銷時機卡位是節省預算的不二法門。若想進一步追求極致省錢，別忘了參與每周三的「機票狂歡日」，透過平台折扣碼最高可再省下800元，讓你的每分預算都能發揮最大價值，開啟一段夢想中的美好旅程。

▲前往南半球體驗夏日風情，雪梨票價僅需1.6萬多元，堪稱長程線高CP值首選。 圖／易遊網提供；窩客島整理
易遊網春節機票優惠懶人包

活動時間：即日起開始，機票出發區間最晚可至 2026 年 11 月 30 日 
活動內容：

獨家航空優惠

  • 酷航：飛新加坡單程未稅 2138 元起 。
  • 日本航空：全航線 85 折起，東京來回含稅 11390 元起、名古屋 11359 元起 。
  • 大韓航空：獨家現折 168 元折扣碼，釜山來回含稅折後免 8500 元 。
  • 加拿大航空：美加航線雙人出發再折 888 元 。

熱門航線精選

  • 韓亞航空：飛首爾未稅 6300 元起，4 月 30 日前出發加贈 23 公斤行李 。
  • 中華航空：曼谷來回含稅 7386 元起、清邁 11428 元起 。
  • 星宇航空：胡志明市來回含稅 6928 元起、峴港 10632 元起 。
  • 香港航空：雪梨、墨爾本來回含稅 16000 多元起 。
  • 阿聯酋航空：歐洲、中東、非洲、南美洲航線 8 折起，伊斯坦堡 24620 元起、羅馬 27745 元起 。

加碼活動

  • 滿額贈票：全站下單滿 6000 元，登記送「2026 台日棒球國際交流賽」雙人門票 。
  • 機票狂歡日：每週三領取折扣碼，最高現折 800 元 。

ezTravel 易遊網 

機票卡位成功後，旅行的下半場才要開始，讓我們一起瞧瞧除了低價機票，還有哪些不可錯過的海外限定體驗與住宿推薦。

