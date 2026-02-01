別再浪費電！洗衣機省電模式這樣選。新北環保局親授9大節能秘訣。

電費調漲讓荷包縮水嗎？新北市環保局特別整理出 9 招洗衣省電祕技。從洗衣前的浸泡到脫水時加入乾毛巾，教你如何透過簡單的生活習慣改變。達到省電、環保又護荷包的效果。

隨著電價與環保意識日益受到重視。如何透過生活小習慣減少家庭支出成為熱門話題。新北市政府環境保護局近期於官方粉絲專頁「新北i環保」特別整理出洗衣省電的9大實用技巧。提醒民眾只要在洗衣前後微調習慣。不僅能延長洗衣機壽命。更能量化省下可觀的電費。

▲電費調漲免驚！洗衣前多這1步省電10%，職人級洗衣省錢攻略全公開。圖 / AI生成；窩客島整理



洗衣前先浸泡 冷水洗滌省電10%更環保

許多人習慣將衣物丟入洗衣機後直接啟動。但環保局建議在洗衣前先將衣物浸泡約15分鐘。這個動作能預先軟化污垢。進而縮短洗衣機的運轉時間。降低耗電量。此外。民眾應優先選擇冷水洗衣模式。根據統計。避開加熱水的過程。大約可直接減少10%的電量消耗。是簡單且高效的節能首選。

挑選洗衣液優於洗衣粉 掌握8分滿黃金比例

在洗劑的選擇上。洗衣液相較於洗衣粉更易於在冷水中溶解。不僅能提升清潔效率。也能避免洗劑殘留導致需要多次漂洗。進而減少用水與耗電。針對洗衣量。環保局提醒應掌握8分滿原則。若衣物量過少建議改採手洗。等到衣物累積至洗衣籃8分滿時再啟動洗衣機。才能發揮能源最大使用效率。

脫水加入乾毛巾 神技縮短運轉時間

最令家事達人驚豔的技巧。莫過於在脫水階段的操作。一般洗衣機脫水效率最高集中在前3分鐘。環保局建議在脫水時同步放入一條乾毛巾。透過乾毛巾吸收濕衣物的水分。同樣運轉3分鐘。乾燥效果卻能顯著提升。大幅縮短後續晾曬或烘乾的時間。這也是目前網路上討論度最高的省電密技。

高效節能家電與定期保養 自然晾乾回歸純粹

除了操作技巧。設備本身的效能也是關鍵。環保局呼籲民眾在更換家電時。應認明具有1級能源效率標示的洗衣機。這類產品在設計之初便已優化電力分配。此外。定期清潔洗衣機內槽可維持運轉效率。避免馬達因阻力過大而徒增耗電。最後。若天氣條件允許。應儘量採取自然晾乾。減少高功率烘衣機的使用。讓節能減碳落實於日常之中。