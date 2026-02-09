桃園日式市集！桃園神社紅白燈籠祭、御神籤DIY好運滾滾來，過年走春去。

桃園人過年走春必訪，快來桃園神社偽出國到日本。現場除了美拍夢幻花手水，還能玩御神籤滾輪DIY。初四更將免費發放限量馬年福錢，體驗最正統的日式祭典。

桃園人過年走春偽出國到日本！桃園神社在2026年農曆春節期間，從2月17日大年初一到2月22日，準備了充滿濃厚東瀛風情的系列活動。現場不僅有紅白燈籠點亮的唯美參道與日式花手水可以大拍美照，更首度推出趣味十足的御神籤滾輪DIY體驗。豐富的市集美食、熱血的日式武道演出以及限量福袋與福錢發放，讓大家不用買機票飛出國，就能在桃園體驗到最正統的神社新年氛圍，與家人好友一起滾出馬年的好運氣。

▲參道兩側掛滿了喜氣的紅白燈籠，吸引許多遊客前來逛新春市集美食與享受走春樂趣。 ▲初四免費發象徵好運的「馬年發福錢」搭配精美小卡，是今年春節必搶的限量開運紀念品。





必玩首推御神籤滾輪DIY

過年想要測試一下自己的手氣嗎。這次桃園神社特別引進超有趣的御神籤滾輪DIY體驗，民眾可以親手轉動精緻的木造滾輪，印製出專屬於自己的日文籤詩，手感十足的過程非常療癒。每份體驗只要150元，除了包含中日文籤詩對照，還會贈送春日山通行手形紀念物。這種充滿互動感的祈福方式，不僅讓求籤變得更生動，也很適合小朋友參與，絕對是今年春節最有創意的走春玩法，快來神社親手印出專屬的馬年好兆頭。

▲御神籤DIY體驗自製專屬的籤詩，搭配限定手形紀念物，為新年留下獨一無二的回憶。





藥師寺祈願與七福神朱印

想要收集限量好運的文青朋友們千萬別錯過。神社在初一至初六期間，特別準備了超稀有的七福神限定御朱印，將福氣直接收藏在朱印帳中。今年更有誠意地與日本藥師寺合作，推出祈願專用的護摩木，大家寫下的心願將會送回日本藥師寺進行淨化儀式，讓祝福跨海傳遞。此外，大年初一還有限量50份的新春福袋準時開搶，裡面承載了滿滿的開運驚喜，讓參拜者能將神前的祝福帶回家，開啟充滿希望且平安順遂的一年。

▲七福神御朱印及藥師寺護摩木，可以選擇限定版的七福神朱印或是書寫護摩木跨海祈願。





日式市集與戰國武將演出

春節期間的神社熱鬧非凡，除了每日登場的日式小市集，可以逛手作、吃甜點，還有豐富的藝能表演輪番上陣。大年初四當天更會發放限量200份的馬年發福錢，想領取的朋友記得早點去排隊。園區內還能欣賞到氣勢磅礴的戰國武將隊刀劍演武、書道家現場大筆揮毫以及津輕三味線的優雅琴聲。甚至還有巫女示範的御神茶奉納體驗，讓大家在品味茶香的同時，也能沉浸在道地的日本文化體驗中，感受最精采的視覺與聽覺饗宴。

▲現場專業的古武道演武展現了強大的氣勢，帶領觀眾近距離感受日本武士文化魅力。





桃園神社文化園區 / 桃園神社_昭和拾參

時間：週二至日(含國定假日)09:00–18:00

地點：桃園市桃園區成功路三段200號

電話|03-3368877





桃園神社新春活動

紅白燈籠祭： 即日起至2026年2月28日（16時30分後點燈）

御神籤滾輪DIY： 2月17日至2月22日，每日10時至17時

初四免費發福錢： 2月20日10時發放號碼牌，限量200份

七福神御朱印： 2月17日至2月22日，每日11時及14時限量受付

新春限量福袋： 2月17日10時開賣，限量50份

神社小市集： 2月17日至2月22日，每日11時至18時

祈福之儀： 2月17日至2月18日，下午共有3個場次（需現場報名）





