高雄熱炒推薦！簡單就好川菜家常熱炒 砂鍋魚頭、紅燒豬腳與海鮮私房菜都點起來。

高雄左營「簡單就好川菜家常熱炒」提供道地川菜與台式熱炒，招牌砂鍋魚頭、冰糖紅燒豬腳與乾鍋雪花排等功夫菜，海鮮與私房菜皆受好評，適合家庭與團體聚餐。

高雄左營「簡單就好川菜家常熱炒」，以道地中式料理與穩定品質，成為不少在地民眾聚餐的熱門選擇。店內主廚擁有多年中餐料理經驗，除常見熱炒菜色外，亦擅長多道中式功夫菜，讓家常料理呈現更高完成度；其中，秋冬時節特別受到歡迎的「砂鍋魚頭」，以濃郁湯底與豐富配料，成為不少饕客指定必點的季節性菜色；此外，香酥鴨、冰糖紅燒豬腳、蒜蓉海大蝦等菜色，也多為傳統宴席、尾牙或年菜場合常見的經典料理。

▲主打川菜與台式熱炒的「簡單就好川菜家常熱炒」深受高雄在地人喜愛。（美食好芃友提供）

川菜與台式熱炒並行，海鮮與主廚私房菜受好評

「簡單就好」主打川菜料理與台式熱炒，菜色選擇多元，其中海鮮類與主廚私房菜尤受顧客好評。不少熟客表示，店內料理品質穩定，無論是風味或食材表現皆維持一定水準，回訪率高。從菜單價格來看，川菜與熱炒品項定價相對平實，兼顧份量與品質，適合小家庭或三至四人小型聚餐，也能因應多人聚會與包場需求，具備高度彈性。



▲簡單就好川菜家常熱炒的招牌料理砂鍋魚頭需提前預訂。（美食好芃友提供）





砂鍋魚頭蛋酥吸湯入味，鮮美湯頭與鮭魚頭成亮點

「簡單就好」招牌砂鍋魚頭需提前預訂，份量設計適合4至6人共享。料理中的蛋酥與魚頭均由師傅當日現炸，保證新鮮與香氣。蛋酥炸製快速俐落，口感酥脆，上層鋪滿厚厚蛋酥，下方則放入炸鮭魚頭、蝦子、蔬菜、菇類與豆皮，食材豐富、料多實在，是店內深受歡迎的季節性招牌菜。



▲「簡單就好川菜家常熱炒」師傅為砂鍋魚頭現炸厚實的炸蛋酥。（美食好芃友提供）

砂鍋魚頭的另一特色在於上層厚厚的蛋酥。建議待湯底煮滾後，再將蛋酥壓入鍋中，約煮5至7分鐘，蛋酥能充分吸附湯汁，增加口感與風味。湯底帶有沙茶香氣，但鹹度適中，仍能保留鮭魚的鮮甜，整體風味平衡；鮭魚頭是砂鍋魚頭中的重要食材，炸過後的魚頭能吸附湯汁，肉質肥嫩多汁，入口鮮美，是料理的核心亮點。蛋酥吸附湯汁後香氣濃郁，與鮭魚頭及其他配料共同呈現砂鍋魚頭的層次風味，使這道菜成為店內招牌。



▲砂鍋魚頭下層鋪滿鮭魚頭、蝦子與蔬菜，料多實在。（美食好芃友提供）





冰糖紅燒豬腳 x 蒜蓉海大蝦

冰糖紅燒豬腳屬於功夫菜系，風味與一般家常豬腳不同，更接近高級餐館的烹調手法。醬汁層次豐富，冰糖回甘，豬腳皮與肉質皆保有Q彈口感，是適合過年或重要節慶上桌的經典大菜；蒜蓉海大蝦需提前預訂，蝦子經開背處理成蝴蝶狀，造型精緻。新鮮蝦肉搭配大量蒜與蔥拌炒，下方搭配的寬粉條吸附湯汁精華，口感Q彈，風味濃郁。此道料理多見於喜宴或過年餐桌，但在「簡單就好川菜家常熱炒」全年皆可預訂、享用。



▲冰糖紅燒豬腳醬汁層次豐富，豬腳皮與肉質皆保有Q彈口感。（美食好芃友提供）





嗜辣必點乾鍋雪花排，蛤蜊絲瓜清爽收尾

愛吃辣的饕客必點乾鍋雪花排，做法類似乾鍋鴨頭，但以豬雪花排取代。雪花排位於豬肩帶肉的肋骨部位，油花分布均勻，肉質炸至恰到好處，外脆內Q。乾鍋使用辣椒、花椒等辛香料調味，麻辣後勁十足但不刺喉，是絕佳的下酒佳餚；蛤蜊絲瓜擺盤講究，份量充足。絲瓜口感軟嫩，搭配鮮美蛤蜊，作為餐點收尾既清爽又開胃。



▲愛吃辣的饕客必點乾鍋雪花排，麻辣後勁十足。（美食好芃友提供）

▲蛤蜊絲瓜為擺盤講究，絲瓜口感軟嫩搭配鮮美蛤蜊，清爽又開胃。（美食好芃友提供）

「簡單就好川菜家常熱炒」店家資訊

營業時間：17:00～13:00(週一公休)

地址：高雄市左營區文自路500號

電話：07 350 6673

左營美食、旅遊情報

推薦閱讀：最新高雄老宅咖啡廳兼選物店！植月融合眷村老屋風貌，提供咖啡甜點與手作選物。

推薦閱讀：參見新左營車站貓咪站長！收編4隻浪貓變身高雄貓咪景點，貓奴高雄旅遊必來。

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。