2026屏東熱帶農業博覽會開幕！跳跳馬RODY彩繪稻田全台首曝光。

2026屏東熱帶農業博覽會於2月7日正式盛大登場，活動將一路展出至3月1日止。 開幕首日適逢晴朗好天氣，園區湧入大批親子遊客，縣長周春米與多位民意代表共同揭幕，宣告這場融合童趣與農業科學的春節盛宴正式起跑。 今年博覽會以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為核心主題，將廣闊的戶外農地轉化為具備國際視野的農業展會，讓造訪的民眾紛紛讚嘆彷彿走進了真實版的童話農村世界。

▲2026屏東熱帶農業博覽會全景，展示遼闊的彩繪稻田與現代化展館。 圖／屏東縣政府提供；窩客島整理



跳跳馬RODY聯名彩繪稻田 成為2026屏東熱博最強打卡點

今年博覽會最大的視覺亮點，莫過於與國際知名童趣IP「跳跳馬RODY」的跨界合作。 為了呼應馬年意象，屏東縣政府特別規劃了壯觀的RODY彩繪稻田，利用不同顏色的秧苗在土地上勾勒出躍動的跳跳馬圖樣，將活潑鮮明的視覺語彙注入傳統農業。 此外，園區內隨處可見3座巨大化的RODY迎賓裝置，與周圍綠意盎然的田園景色相互輝映，不僅為園區營造出極具張力的躍動氛圍，更成為全台親子家庭春節拍照的首選地。

▲由不同色彩稻苗編織而成的RODY彩繪稻田，完美展現屏東農業與創意的結合。 圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

瓜果長廊與沈浸式智慧館舍 深化屏東農業的科技教育力量

除了靜態展示，2026屏東熱博更強調寓教於樂的深度體驗。 被譽為綠意廊道的「瓜果長廊」結合了互動設計，讓孩子能在垂掛的果實下探索自然之美。 而物產館更規劃了3大主題樓層，從1樓展現農林漁牧創意的「遊牧農村．感性屏東」，到2樓結合沈浸式影像與國際視野的「屏東領航．魚遊世界」，再到3樓透過鏡頭捕捉屏東風貌的攝影展，完整呈現了屏東農業的多元面貌。 各大特色館舍如林業館、蘭花館與食農教育館，則分別透過木工實作、花海光影空間與農遊課程，讓農業知識轉化為療癒身心的感官享受。

▲超大型RODY粉紅跳跳馬裝置裝置藝術，成為遊客必拍的亮點。 圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

舞台演出天天精彩不間斷 熱力四射的春節視聽盛宴

為了提升展會的豐富度，今年熱博舞台展演內容被評為歷年最豐富，不論是春節連假或週末，天天都有亮點。 開幕當天由台鋼雄鷹啦啦隊、網紅歌手樂翔家、天馬戲創作劇團及姐妹打擊樂團輪番演出，將現場氣氛推向最高潮。 未來展期間，還將有兒童劇團與人氣兒童天團接力登場，搭配專為親子設計的DIY手作課程與導覽服務，讓各年齡層的遊客都能在參與中了解食物來源，打造一場充滿幸福能量的夢幻農遊旅程。

2026屏東熱博交通攻略 友善接駁讓全家出遊更便利

考量到春節期間的龐大車潮，屏東縣政府已規劃完善的交通疏運措施。 除了設置多處鄰近停車場並提供接駁車轉乘服務外，更特別針對行動不便者提供復康巴士預約服務。 屏北區可撥打08-7386626，屏中區預約電話為08-7887433，屏南區則可聯繫08-8892293轉403。 縣政府建議民眾多利用官方網站查詢即時交通資訊與活動時程，以確保在展期結束前，能與家人共同享受這場結合藝術、文化與農業的年度盛會。

▲充滿綠意的瓜果長廊吸引眾多家庭遊客駐足拍照，落實寓教於樂。 圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

2026 屏東熱帶農業博覽會

活動時間： 2026年2月7日至3月1日，2月16日除夕當天休園

活動內容： RODY 彩繪稻田、瓜果長廊、物產館沈浸式魚類主題展、林業館木工實作、蘭花館花海光影、親子 DIY 手作課程、舞台演藝演出

訂位資訊： 復康巴士專線為屏北區 08-7386626 與 08-7372363、屏中區 08-7887433 與 08-8218947、屏南區 08-8892293 轉 403