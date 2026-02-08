> 美食 > 宜蘭頭城咖啡廳推薦！捌㡯珈琲 一秒置身鎌倉，鐵道旁日式老宅超美。

宜蘭頭城咖啡廳推薦！捌㡯珈琲 一秒置身鎌倉，鐵道旁日式老宅超美。

捌㡯珈琲頭城咖啡廳宜蘭咖啡廳
2026-02-08
宜蘭頭城咖啡廳推薦必收！鐵道旁日式老宅「捌㡯珈琲」主打看火車喝咖啡，木質空間搭配拉麵與手作甜點，成為頭城一日遊最療癒亮點。

在宜蘭頭城的鐵道旁，一間日式老宅靜靜佇立於綠意之中，火車行經時的轟隆聲，成了最真實的背景音。這裡是近年在社群間話題不斷的「捌㡯珈琲」，不少旅人形容，一踏進店內就像瞬間被傳送到日本鎌倉。木質調空間、自然光影與窗外鐵道交錯，讓人不自覺放慢步調，也讓「看火車喝咖啡」成為宜蘭頭城最新的療癒行程。

宜蘭頭城咖啡廳推薦「捌㡯珈琲」鐵道旁日式老宅超美！

「捌㡯珈琲」隱身於青雲路一帶，店名取自門牌號碼 650 號，捌即為八，帶有低調而內斂的東方韻味。整體建築保留日式木造老宅結構，搭配老件家具與挑高屋頂，營造出溫潤、不壓迫的用餐氛圍。在餐點設計上，「捌㡯珈琲」午餐時段限定供應的「招牌飯糰」，是不少熟客指定必點。還有「番茄蔬食拉麵」也是必點，由店家每日親自熬煮，主打濃郁的番茄風味，冷冷的冬天來一碗，濃郁熱湯超暖胃。

▲宜蘭頭城美食「捌㡯珈琲」推薦菜單：番茄蔬食拉麵（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城咖啡廳「捌㡯珈琲」推薦菜單：番茄蔬食拉麵、蜂蜜檸檬氣泡飲

除了空間與餐點表現亮眼，「捌㡯珈琲」也以貼心細節擄獲人心。店內設有童書閱讀區，對親子族群相當友善，同時也是寵物友善咖啡廳。由於不開放訂位，建議假日提早到場候位，才能有機會坐上熱門的鐵道窗邊席。如果正在規劃宜蘭頭城一日遊，將捌㡯珈琲與蘭陽博物館、大溪漁港等景點一同安排，正好串起一段節奏剛好的慢旅行。

▲宜蘭頭城美食「捌㡯珈琲」推薦菜單：蜂蜜檸檬氣泡飲（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城咖啡廳推薦 捌㡯珈琲

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號
營業時間：11:30–18:00；週一公休

相關商家

捌㡯珈琲

09-66750448
宜蘭縣頭城鎮頂埔里青雲路二段650號
4.6