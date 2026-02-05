史努比小籠包！威秀影城史努比小籠包吊飾必買，史努比小籠包內線舒壓球。

威秀影城推出全球獨家史努比小籠包系列，包含小籠包吊飾、抱枕毯與師傅玩偶，2/13 威秀影城獨家開放預購，台灣限定小籠包史努比必收藏。

台灣限定史努比小籠包！威秀影城沁及推出許多節日限定、台灣限定史努比周邊，繼粽子史努比之後，這次威秀更推出全球獨家「史努比小籠包系列」，超可愛史努比、歐拉夫造型的小籠包吊飾，小籠包的「內餡」是舒壓球或是毛毯，2/13開放預購，2/27起取貨，讓粉絲們通通衝威秀買爆。



▲威秀影城推出全球獨家史努比小籠包系列，將史努比與歐拉夫變成台灣限定小籠包造型周邊。



▲史努比小籠包系列為威秀影城限定販售，2/13 開放預購，2/27 起依序取貨。

▲威秀影城史努比小籠包造型吊飾可打開取出舒壓球內餡，還原小籠包皺摺細節。

▲威秀影城史努比小籠包抱枕毯將小籠包放大成療癒系居家用品，外型圓潤吸睛。

▲威秀影城推出史努比與歐拉夫小籠包師傅造型玩偶，廚師服與蒸籠細節完整呈現。



▲史努比小籠包系列於威秀影城搭配指定套餐販售，另可加購 DIY 小籠包店舖場景筆筒。





小籠包吊飾 舒壓球內餡這次史努比小籠包造型吊飾主打細節與互動感，外層使用軟 Q 絨毛呈現小籠包皺摺造型，底部可打開取出內餡舒壓球，史努比共有三種表情，對應蔥肉、絲瓜、鮮蝦口味內餡，而歐拉夫則為蟹黃內餡，巧思細節滿滿。販售上提供單入組與三入組兩種選擇，單入組附掛繩，三入組搭配登山扣，方便粉絲隨時帶出門耍可愛。放大版小籠包抱枕毯不只有可愛小籠包吊飾，這次也推出放大版「小籠包抱枕毯」，是這次系列中最具療癒感的設計。小籠包造型抱枕毯推出史努比與歐拉夫兩款，圓潤外型搭配柔軟材質，平時可作為抱枕使用，打開後能取出「內餡」絨毛毯，兼顧實用與收藏價值。不論放在客廳沙發、臥室床邊或車內都很可以。師傅玩偶與系列販售方式這次威秀史努比系列中也推出史努比與歐拉夫化身小籠包師傅的造型玩偶，角色穿上廚師服、戴上高帽並手持蒸籠，動作與服裝細節完整呈現。販售方式上，小籠包系列皆搭配威秀影城4款指定套餐販售，其中「小籠包吊飾」除了有單顆套餐、還有3入組套餐選擇，另有 DIY 小籠包店舖場景筆筒可單獨加購，史努比控準時2/13衝預購。

威秀影城史努比小籠包系列販售資訊

威秀影城史努比小籠包系列套餐內容

預購時間：2026/2/13起取貨時間：2026/2/27起

史努比小籠包A套餐

售價：＄459內容：1 份中爆米花+2杯中杯飲料+1個小籠包造型角色吊飾 (共4款，款式隨機，配掛繩，內含舒壓球)

史努比小籠包B套餐

售價：＄799內容：1 份中爆米花+2杯中杯飲料+1個小籠包造型角色吊飾3入組 (配登山扣，內含舒壓球)

史努比小籠包C套餐

售價：＄799內容：1 份中爆米花+2杯中杯飲料+1個小籠包造型角色抱枕毯 (共2款，款式隨機)

史努比小籠包D套餐

售價：＄669內容：1 份中爆米花+2杯中杯飲料+1個小籠包廚師造型角色玩偶(共2款，款式隨機)

史努比小籠包DIY 小籠包店舖場景筆筒

▲史努比小籠包吊飾於威秀影城推出單入與三入組，附掛繩或登山扣方便隨身攜帶。



售價：＄299