信義區展覽推薦7大必逛！富邦美術館特展、松菸咒術迴戰展，寒假展覽清單。

2026寒假必逛7大信義區展覽！松菸咒術迴戰、古埃及金字塔VR展，以及富邦美術館展覽，7大台北信義區展覽資訊、票價一次看。

2026寒假必逛信義區展覽懶人包！隨著寒假、春節的帶來，台北推出許多展覽、動漫展覽，其中信義區就集結不少展覽，像是富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」一次展出三位20世紀最具代表性的大師作品，同時也推出富邦典藏展，而逛信義區展覽必去的松菸，則有咒術迴戰展、莉可麗絲展，以及沉浸式埃及金字塔VR展等，窩客島這次幫你整理7大信義區展覽，寒假、春節就跟著清單逛一輪。



▲信義區展覽推薦7大必逛！松菸咒術迴戰展、埃及金字塔VR展、富邦美術館特展，寒假展覽清單。

▲最新信義區展覽一次展出三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師。(攝影：鄭亦庭)





信義區展覽富邦美術館「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」

最新信義區展覽搶先看！信義區富邦美術館於12月24日起推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，一次集結三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師，這次展覽帶來多件國際級經典名作，包括創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》都是首次來台，從賈科梅蒂標誌性的細長人形、米羅巨幅掛毯，到考爾德隨風擺動的動態雕塑，全都能一次看到，近期來信義區逛街順路看展覽、打卡。





富邦美術館特展 步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德

展覽地點：富邦美術館 1F水景展廳（臺北市信義區松高路79號）

展覽期間：2025.12.24~2026.4.20（週二休館）

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）。



全文介紹：最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。



▲信義區展覽「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」於12/24起在富邦美術館展出。(攝影：鄭亦庭)

信義區展覽富邦美術館典藏展

信義區富邦美術館一票逛2展！富邦美術館不只《步入永恆》特展，帶來20世紀三位藝術大師的代表作品，更在3樓展廳同步展出「富邦典藏展｜共鳴：光、愛與色彩的交響」與「常玉典藏展」兩大展覽，一票就能2個展覽一次參觀，展出37萬顆樂高打造的《最後的晚餐》、常玉經典粉紅系列畫作等，藝術迷、文青們絕對要來信義區富邦美術館朝聖。







富邦典藏展 共鳴：光、愛與色彩的交響與常玉典藏展 展覽資訊

展覽地點：富邦美術館 3F日光、星光展廳（臺北市信義區松高路79號）

展覽期間：即日起~2026.4.20（週二休館）

展覽時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）



全文介紹：信義區展覽一票逛2展！富邦美術館典藏展，37萬個樂高打造最後的晚餐必拍。



▲信義區富邦美術館展覽必拍作品推薦，《最後的晚餐（粉紅）》由37萬個樂高積木打造。(攝影：鄭亦庭)

信義區東京卍復仇者展台北場

東京卍復仇者展台北場必拍！日本人氣動漫東京卍復仇者展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 最後的世界線》台北場，即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，現場集結近百件珍貴的複製原畫，以及武道、Mikey、龍堅等11位人氣角色等身立牌，更有百款台日展覽周邊小物，入場還直接送你原畫明信片，東卍鐵粉必須衝一波。







《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場 展覽資訊

展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場（臺北市信義區松壽路11號6樓）

展覽時間：即日起~ 2026.03.08

注意事項：本展為預約入場制，請於入場前完成預約。



全文介紹：東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。



▲東京卍復仇者展台北場！即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，東卍打卡點、東卍周邊一次看。



▲東卍展台北場周邊必買！百款台版東卍周邊、日本進口東卍周邊全都要買。





松菸《消失的法老》金字塔VR沈浸體驗展

金字塔VR沈浸體驗在松菸！台北全新XR展演空間「XR沉浸玩家」將於1月29日在松山文創園區正式啟用，成為台灣首座以「多人走動式VR體驗」為核心的XR沉浸展演空間，首檔節目便引進全球知名的沉浸式作品《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗，只要戴上VR裝置，就能一秒到埃及，進入埃及金字塔裡探險，沈浸式體驗古埃及文化。







松菸《消失的法老》古夫金字塔 VR 沉浸體驗 展覽資訊

展覽地點：XR 沉浸玩家(松山文創園區 東向製菸工廠 2 樓)

展覽日期：2026年1月29日至9月28日，除夕公休

展覽時間：採場次預約制

週日至週四 10:00-18:00(17:00 最後入場)

週五至週六 10:00-20:00(19:00 最後入場)



全文介紹：松菸埃及金字塔VR展覽！消失的法老沉浸式體驗古埃及，免出國玩古夫金字塔。



▲松菸VR展覽《消失的法老》體驗會有貓神芭絲特化身成黑貓形象現身，帶你進入金字塔王后密室、頂端。



▲松菸沈浸式埃及VR展覽！推薦跟親友組隊一起探險，一秒穿越埃及。







松菸咒術迴戰展台北站

日本咒術迴戰展來台灣了！日本官方授權打造的「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」即將於今年12月來到台灣，地點就在台北松山文創園區多功能展演廳，展出原畫分鏡稿、多款神還原咒具、五條悟與夏油傑的高專制服、1:1五條悟等身模型，完整重現劇場版場景的沈浸式體驗區、打卡區，咒術迴戰展周邊，鐵粉絕對要衝打卡。







咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇

展覽地點：松山文創園區 多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號2樓）

展覽時間：2025.12.27 (六) - 2026.4.6 (一)，2026/2/16(一)除夕休館。



全文介紹：咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。





▲咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。



▲咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。





松菸ycoris Recoil 莉可麗絲展

動漫迷必逛莉可麗絲展覽！人氣動畫「Lycoris Recoil莉可麗絲」即日起至3月1日在松山文創園區推出《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》特展，等比例還原動畫經典場景，包括LycoReco咖啡廳、水族館、DA總部場景，還設置台灣限定拍照區、多款莉可麗絲展覽限定周邊，讓你沈浸在莉可麗絲的世界中，購票入場還直接送角色立牌，鐵粉近期快把握時間衝松菸打卡。







松菸《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽資訊

展覽地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F

展覽日期：2026/01/10 (六) - 2026/03/01 (日)

展覽時間：10:00-18:00(17:00 票亭停止售票 、17:30展覽區停止入場、17:50 商售區停止入場)

注意事項：商店區免費入場，若遇人潮眾多，商店區將會優先開放給購票觀展民眾入場。



全文介紹：松菸莉可麗絲展入場送周邊！莉可麗絲打卡點神還原，限定周邊動漫迷必買。



▲動漫迷必逛！松菸Lycoris Recoil 莉可麗絲特展展出劇中經典場景、展覽限定周邊小物。



▲松菸莉可麗絲展限定周邊！必買角色壓克力立牌，共有5款角色造型。





信義區永島千裕台灣首展《Magic Place 幻居》就在松菸旁

隱藏版信義區展覽就在松菸旁！日本當代藝術家永島千裕首次台灣個展《Magic Place 幻居》，以「夢幻居所」為主題，帶來多幅永島千裕新作品，作品充滿日式美學、懷舊感，喜歡日系風格的話可別錯過，本次展覽更同步推出永島千裕周邊商品，即日起至3/2於Contemporary by U 畫廊展出，地點就在台北松菸文創園區旁邊，來逛松菸順路逛剛剛好。







永島千裕台灣首展《Magic Place 幻居》 展覽資訊

展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)

展覽日期：即日起至2026年3月2日

展覽時間：10:30至19:00(每週二休館)



全文介紹：松菸旁隱藏版日系展覽！信義區必逛永島千裕台灣首展，日系畫作、必買周邊一次看。



▲松菸旁隱藏版展覽！永島千裕台灣首次個展《Magic Place 幻居》，即日起在Contemporary by U 畫廊展出。(攝影：鄭亦庭)

