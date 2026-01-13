松菸旁隱藏版日系展覽！信義區必逛永島千裕台灣首展，日系畫作、必買周邊一次看。

松菸旁隱藏版日系展覽！永島千裕台灣首展日系懷舊風畫作、周邊小物，即日起展出到3/2，來信義區必逛。
隱藏版信義區展覽就在松菸旁！日本當代藝術家永島千裕首次台灣個展《Magic Place 幻居》，以「夢幻居所」為主題，帶來多幅永島千裕新作品，作品充滿日式美學、懷舊感，喜歡日系風格的話可別錯過，本次展覽更同步推出永島千裕周邊商品，即日起至3/2於Contemporary by U 畫廊展出，地點就在台北松菸文創園區旁邊，來逛松菸順路逛剛剛好。
松菸旁信義區展覽從玻璃窗就有永島千裕筆下小女孩的身影，入口處新作《宅邸天使》以被圍籬困住的天使與盛開花朵，呈現希望與憂鬱、脆弱與力量並存，而必拍畫作《伊呂波歌》以吊飾雛為主題繪製，可以看到招財貓、鯉魚、兔子、蝴蝶等造型吊飾雛，並有多個戴著面具的小人物在周圍，展區內更懸掛了藝術家提供的吊飾雛，與畫作相呼應，象徵祝福小孩平安成長。
日本藝術家永島千裕《祖母的廚房》取材自金澤文化遺產茶屋水屋，畫中櫥櫃中小女孩們各自扮演祈禱、傾訴的形象，以及金平糖、料理罐等小物，一旁玻璃窗上也貼有畫作人物，可以打卡美拍，此外，戒指系列則結合寶石、花朵、人物，像是《天使之戒》以象徵希望的黃玉搭配象徵天堂的大毬首，呼應父母年輕時的愛戀，讓你一次就能看到永島千裕各種系列。
本次永島千裕展覽同步推出多款周邊商品，包括收藏用海報、透明貼紙、5款作品明信片、T恤、絲巾，以及2款造型的皮革雙面隨身鏡等生活小物，現場更有隨機盲抽御守，分為財富、緣、好運、豐收四款，搭配招財貓、兔子、鯉魚等可愛圖樣，未來還將推出第二波周邊，可以持續關注官方訊息，展場內也有提供咖啡、甜點，讓你逛完展可以順便外帶下午茶。
展覽日期：即日起至2026年3月2日
展覽時間：10:30至19:00(每週二休館)
展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)
永島千裕台灣首展《Magic Place 幻居》 售票資訊
票價：全票150元(門票可抵周邊商品消費100元)
售票平台：現場購票、Accupass
信義區展覽還有這些展覽必逛
推薦閱讀：最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。
推薦閱讀：信義區展覽一票逛2展！富邦美術館典藏展，37萬個樂高打造最後的晚餐必拍。
推薦閱讀：咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。