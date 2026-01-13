松菸旁隱藏版日系展覽！信義區必逛永島千裕台灣首展，日系畫作、必買周邊一次看。

松菸旁隱藏版日系展覽！永島千裕台灣首展日系懷舊風畫作、周邊小物，即日起展出到3/2，來信義區必逛。

隱藏版信義區展覽就在松菸旁！日本當代藝術家永島千裕首次台灣個展《Magic Place 幻居》，以「夢幻居所」為主題，帶來多幅永島千裕新作品，作品充滿日式美學、懷舊感，喜歡日系風格的話可別錯過，本次展覽更同步推出永島千裕周邊商品，即日起至3/2於Contemporary by U 畫廊展出，地點就在台北松菸文創園區旁邊，來逛松菸順路逛剛剛好。



▲松菸旁隱藏版展覽！永島千裕台灣首次個展《Magic Place 幻居》，即日起在Contemporary by U 畫廊展出。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽推薦必逛！永島千裕個展展出多幅新作、展覽周邊小物一次逛。(攝影：鄭亦庭)





信義區永島千裕台灣首展必拍亮點

▲隱藏版信義區展覽！永島千裕作品中時常有瓷器花紋元素，壺系列作品必拍。(攝影：鄭亦庭)





日本藝術家永島千裕擅長將瓷器、茶屋、生活小物等日常事物畫入作品，本次展覽展出多幅以小女孩為主角的新作，作品融合日本畫、浮世繪與動漫節奏，可以看到多幅畫作中有瓷器、壺等，其中絕對要拍「壺」系列，新作《龍神之壺》致敬小泉淳作有力的《雙龍圖》，將象徵陰陽的雙龍畫進壺上圖紋上，另一條龍則跟少女牽手，展現出日本傳統技法與當代元素的結合。

信義區展覽必拍永島千裕系列畫作

▲信義區展覽永島千裕必拍畫作！《伊呂波歌》以吊飾雛為主題繪製，展區也有懸掛吊飾雛。(攝影：鄭亦庭)

松菸旁信義區展覽從玻璃窗就有永島千裕筆下小女孩的身影，入口處新作《宅邸天使》以被圍籬困住的天使與盛開花朵，呈現希望與憂鬱、脆弱與力量並存，而必拍畫作《伊呂波歌》以吊飾雛為主題繪製，可以看到招財貓、鯉魚、兔子、蝴蝶等造型吊飾雛，並有多個戴著面具的小人物在周圍，展區內更懸掛了藝術家提供的吊飾雛，與畫作相呼應，象徵祝福小孩平安成長。





信義區展覽永島千裕系列畫作亮點

▲永島千裕《祖母的廚房》取材文化遺產的廚房，結合小女孩們、金平糖、瓷器花紋等個人風格。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽必逛亮點！日本藝術家永島千裕畫作中常有天使、惡魔形象人物。(攝影：鄭亦庭)





日本藝術家永島千裕《祖母的廚房》取材自金澤文化遺產茶屋水屋，畫中櫥櫃中小女孩們各自扮演祈禱、傾訴的形象，以及金平糖、料理罐等小物，一旁玻璃窗上也貼有畫作人物，可以打卡美拍，此外，戒指系列則結合寶石、花朵、人物，像是《天使之戒》以象徵希望的黃玉搭配象徵天堂的大毬首，呼應父母年輕時的愛戀，讓你一次就能看到永島千裕各種系列。

信義區永島千裕台灣首展周邊小物推薦必買

▲永島千裕台灣首展周邊必買！推出海報、透明貼紙、5款作品明信片等收藏用周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區日系展覽推薦！Contemporary by U 畫廊也是結合咖啡複合空間，逛完展覽可以外帶咖啡、甜點。(攝影：鄭亦庭)





本次永島千裕展覽同步推出多款周邊商品，包括收藏用海報、透明貼紙、5款作品明信片、T恤、絲巾，以及2款造型的皮革雙面隨身鏡等生活小物，現場更有隨機盲抽御守，分為財富、緣、好運、豐收四款，搭配招財貓、兔子、鯉魚等可愛圖樣，未來還將推出第二波周邊，可以持續關注官方訊息，展場內也有提供咖啡、甜點，讓你逛完展可以順便外帶下午茶。

永島千裕台灣首展《Magic Place 幻居》 展覽資訊

永島千裕台灣首展《Magic Place 幻居》 售票資訊

展覽日期：即日起至2026年3月2日展覽時間：10:30至19:00(每週二休館)展覽地點：Contemporary by U 畫廊(臺北市信義區忠孝東路四段553巷42-1號)

票價：全票150元(門票可抵周邊商品消費100元)

售票平台：現場購票、Accupass

信義區展覽還有這些展覽必逛

更多 信義區永島千裕台灣首展《Magic Place 幻居》 照片：

▲信義區展覽必逛亮點！永島千裕戒指系列結合寶石、花朵、人物創作。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽必逛亮點！日本藝術家永島千裕作品中融合傳統瓷器花紋。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽必逛亮點！展出日本藝術家永島千裕一系列作品，地點就在松菸旁。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區日系展覽推薦！盲抽御守搭配《伊呂波歌》中的招財貓、兔子、鯉魚等吊飾雛圖樣。(攝影：鄭亦庭)

