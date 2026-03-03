> 美食 > 輕井澤咖啡新品牌登場！Anjoy Coffee純白太空艙外帶店，主打4款經典咖啡快速取餐。

輕井澤咖啡新品牌登場！Anjoy Coffee純白太空艙外帶店，主打4款經典咖啡快速取餐。

Anjoy Coffee台中美食台中咖啡廳
2026-03-03 14:00文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
台中西屯咖啡廳新選擇！輕井澤全新咖啡品牌「Anjoy Coffee」以純白太空艙造型吸睛，聚焦4款經典咖啡，鄰近餐飲店的饕客與上班族都能輕鬆帶走一杯好咖啡。

台中西屯區咖啡廳加1！輕井澤旗下全新品牌「Anjoy Coffee」，定位為咖啡外帶專門店，坐落「三山燒肉朝富店」與「空也素麵食」之間，讓饕客用餐後能順手外帶一杯咖啡延續美好時光，同時也為周邊居民與上班族增添日常提神的便利新去處。

▲輕井澤旗下全新品牌「Anjoy Coffee」為咖啡外帶專門店。（攝影：楊婷雅）
「Anjoy Coffee」純白吸睛太空艙造型外帶咖啡館

「Anjoy Coffee」店面外觀採純白極簡風格設計，融入圓角盒狀結構與流線元素，整體造型宛如科技感十足的太空艙，視覺辨識度極高。立面中央以大字呈現品牌名稱，上方則點綴一隻兔子圖樣，為冷調設計增添了些許溫度。

▲「Anjoy Coffee」外觀採純白極簡風格設計，造型宛如太空艙。（攝影：楊婷雅）
「Anjoy Coffee」聚焦4款經典咖啡，高效率外帶模式

「Anjoy Coffee」菜單走精簡路線，僅提供美式咖啡、拿鐵、特濃拿鐵與西西里咖啡4款品項。點餐採手機掃描 QR Code 線上操作，完成後至右側窗口取餐，流程明確順暢。只是要注意的是，「Anjoy Coffee」為咖啡外帶專門店，未設置內用座位，不過仍備有少量立飲桌，方便咖啡迷現場飲用或是拍IG打卡照。

▲「Anjoy Coffee」點餐採手機掃描 QR Code 線上操作，完成後至右側窗口取餐。（攝影：楊婷雅）
▲「Anjoy Coffee」備有少量立飲桌，方便咖啡迷現場飲用或拍攝。（攝影：楊婷雅）
「Anjoy Coffee」店家資訊

營業時間：08:00～18:00
地址：台中市西屯區龍門路2號
電話：04 2259 7703

台中西屯美食情報

推薦閱讀：台中頂級燒肉加1！八和和牛燒肉專門店台中店 攜手冠軍侍酒師打造餐酒體驗，燒肉界的勞斯萊斯。

推薦閱讀：九華樓朝富店搶先看！台中粵菜、烤鴨新推薦，主打華泰片皮鴨與創意新粵菜。


