午後紅茶miffy聯名回歸！7-11限定午後の紅茶miffy馬克杯 miffy掛袋瘋搶。

台灣麒麟 KIRIN 午後の紅茶 X 米飛兔於 7-ELEVEN 推出買6瓶送磁吸馬克杯或背包造型掛袋活動，3/4 至 3/31 限量登場。

▲台灣麒麟 KIRIN「午後の紅茶Ｘmiffy」聯名周邊再登場，7-ELEVEN 限量開跑掀起粉絲掃貨潮。

背包掛袋與磁吸杯款

▲購買台灣麒麟 KIRIN 午後の紅茶系列商品，就有機會把 miffy 掛袋與馬克杯帶回家。

粉絲衝7-11掃貨！先前讓人瘋搶的「午後の紅茶Ｘmiffy」周邊小物組合，在社群掀起搶買話題。這次台灣麒麟 KIRIN 在一年一度的麒麟月，再度攜手米飛兔推出春季限定聯名活動，只要在 7-ELEVEN 入手午後の紅茶系列，就能把療癒周邊掛袋、馬克杯一起帶回家。這次miffy小物萌度升級，讓粉絲們享受紅茶、奶茶作為下午茶的同時，也把可愛實用小物通通收藏。繼先前實用的miffy馬克杯、miffy收納包之後，這次午後の紅茶活動主打兩款實用又吸睛的miffy小物，包括「磁吸馬克杯、背包造型掛袋」兩種。其中磁吸馬克杯共有 miffy 名畫款與郊遊款2種造型，杯身設計可愛又有收藏感，下午茶拿來喝奶茶剛剛好。此外，背包造型掛袋則有 miffy 款與 boris 款，主打立體造型，耳朵細節也還原，讓粉絲們要入手。

3/4起買6瓶贈周邊

▲3/4 至 3/31 於 7-ELEVEN 買台灣麒麟 KIRIN 午後の紅茶任6瓶，即贈 miffy 聯名周邊。

午後の紅茶Ｘmiffy 贈品活動

本次「午後の紅茶Ｘmiffy」贈品活動自 3/4 起至 3/31 止，只要在全台 7-ELEVEN 門市購買台灣麒麟 KIRIN「午後の紅茶」全系列任 6 瓶，即可獲得限量「miffy 名畫款或郊遊款磁吸馬克杯」或「miffy 款或 boris 款背包造型掛袋」1 個。贈品以門市現場提供為主，數量有限，贈完為止，想入手的粉絲一定要趁早衝樓下小七買起來。活動期間：115/3/4-3/31活動通路：7-11全台門市凡消費者於上述活動期間，購買台灣麒麟(KIRIN)「午後の紅茶」全系列任6瓶，即贈「miffy名畫款/郊遊款磁吸馬克杯」或「miffy款/ boris款背包造型掛袋」乙個，贈品以門市現場提供為主，數量有限，贈完為止。