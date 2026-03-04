新莊中港大排光雕秀搶先看！7米高星耀之樹 極地星河超夢幻，點燈時間先看。

2026新莊中港大排光雕秀 3/6 閃耀登場！「星耀之樹」與300萬盞燈飾打造夢幻星河。現場還有超萌北極熊與情人節限定活動，快來體驗新北最美夜景。

新莊年度最強的浪漫盛事終於回來了！已經成為新莊人每年春天都要打卡的「中港大排光雕秀」，今年將以「星耀中港，夢幻星河」為主題，不但有高達7公尺的立體發光樹在河廊閃耀，現場更使用超過300萬盞LED燈，把整條中港大排妝點成超現實的銀河走廊，非常適合全家大小吃飽飯後一起散步、賞燈。除了有吸睛的燈光藝術，3/6開幕當晚更有熱血沸騰的火舞演出，要讓新莊的夜空瞬間變身為最華麗的星光派對。

▲抬頭滿是璀璨冰山燈飾，新莊中港大排光雕秀將河廊上方打造為華麗的極地星空。 ▲蜿蜒河道布滿彩色五角星燈飾，引領遊客進入新莊中港大排光雕秀的夢幻時光。





夢幻星河廊道串聯新莊中港大排

這次新莊中港大排光雕展共規劃四大主題燈區，從「光之啟程」開始引領遊客踏入時光隧道，接著經過「星願冰原」與「夢行星河道」，最後在「星語花境」感受花影與光影交織的浪漫氣息。整條動線巧妙串聯起自信橋、幸福橋及昌盛橋等重要地標，讓原本熟悉的河廊風景，在夜晚穿上璀璨的星光外衣。走在蜿蜒的水岸邊，能看見燈光隨著水波盪漾，宛如漫步在流動的宇宙星河之中，隨手一拍都是吸引破萬讚的絕美美照。

▲金黃奪目的星耀之樹是新莊中港大排光雕秀必拍地標，倒映水面的光影如夢似幻。





7米星耀之樹與超萌北極熊現身

今年最不能錯過的亮點，絕對是位在自信橋下的7公尺高「星耀之樹」，高聳的發光裝置在夜色中閃閃發亮，彷彿將童話故事裡的夢境搬進現實生活。更讓大小朋友驚喜的是，現場還有3公尺高的雪白北極熊驚喜現身，搭配一群動作俏皮的企鵝家族，營造出充滿奇幻感的極地氛圍。無論是橋下的燈飾裝飾，還是樓梯扶手上的細膩燈串，處處都充滿了設計巧思，讓每一位來到中港大排的人都能沉浸在溫馨且魔幻的夜景魅力中，感受滿滿的療癒氛圍。

▲與巨大的雪白北極熊驚喜同框，是來到新莊中港大排光雕秀最療癒的打卡視角。





白色情人節專屬闖關拿限量好禮

為了迎接3月14日的白色情人節，主辦單位特別在當晚準備了加碼驚喜。只要在活動現場報名並完成有趣的闖關任務，就有機會把限量版的「情侶拼圖鑰匙圈」帶回家，這份專屬紀念品非常具有收藏意義，送給心儀的另一半超貼心。這場為期24天的光雕展，不僅是情侶約會的最佳去處，更是鄰近居民散步舒壓的好選擇。大家不妨趁著展期，帶著親朋好友一起來體驗這場視覺盛宴，感受新北市最迷人的城市光影魅力，共同創造一段專屬於這個春天的美好回憶。

▲充滿異國感的巨型風車與鬱金香燈海，在新莊中港大排光雕秀營造童話般浪漫氛圍。 ▲漫步在十字星芒交織的銀河廊道下，新莊中港大排光雕秀隨手一拍都是質感美照。







2026中港大排光雕展 活動資訊

展出期間： 2026/03/06（五）至 2026/03/29（日）

點燈時間： 每晚 18:00 - 22:00

活動地點： 新莊中港大排（包含自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋周邊）





2026中港大排光雕展 交通方式

1. 捷運：環狀線幸福站下車，沿幸福路步行至中華路二段約 15 分鐘

2. 公車：搭乘 99、299 路公車至「財元廣場」下車，步行約 2 分鐘





2026中港大排光雕展 開幕活動

3/06（五）開幕當晚有精彩火舞表演。

情人節加碼： 3/14（六）18:00 於中港廣場舉辦闖關活動，成功者可得限量「情侶拼圖鑰匙圈」一份。





2026中港大排光雕秀 亮點整理

七米高星耀之樹：位於自信橋下的發光立體樹，是本次展現浪漫夢境的核心地標。

三百萬盞燈海：全場運用超過300萬盞LED燈，營造出壯觀且層次豐富的炫彩星河。

四大主題燈區：包含「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」及「星語花境」。

極地奇幻氛圍：現場設有3公尺高的雪白北極熊與俏皮企鵝群，打造超萌的打卡點。

連續星河廊道：光影藝術串連起自信橋、幸福橋、昌盛橋及昌隆橋，延伸城市美景。

開幕火舞表演：3月6日開幕當晚特別安排火舞團演出，為光雕展揭開華麗序幕。

白色情人節活動：3月14日舉辦限時闖關，成功者可獲得限量「情侶拼圖鑰匙圈」。





▲幾何立體燈塔綻放紫耀光芒，展現新莊中港大排光雕秀前衛又迷人的都市夜景魅力。 ▲蜿蜒河道布滿彩色五角星燈飾，引領遊客進入新莊中港大排光雕秀的夢幻時光。

▲3公尺高的雪白北極熊一旁還有企鵝家族，是新莊中港大排光雕秀中最具童心的療癒亮點。