2026桃園燈會攻略！3大展區亮點這樣拍，桃園人浪漫夜景快拍。

2026桃園燈會化身沉浸式樂園，13米機械飛馬震撼登場，搭配免費設施與超萌IP，開啟夢幻光影饗宴。

桃園年度最強視覺盛宴「2026桃園燈會」正式開跑，這次以「飛馬耀桃園」為主題打造沉浸式光影樂園。活動從2月25日一路閃耀到3月8日，範圍橫跨虎頭山、南崁溪與三民運動公園。現場不僅有震撼全場的機械動態主燈，還有超萌角色IP與多樣免費遊樂設施。這場融合科技與童趣的嘉年華，絕對是今年春天必衝的打卡行程。



▲機械飛馬主燈秀13公尺高金屬巨獸「飛馬耀桃園」，結合雷射與多軸運轉，展現翱翔氣勢。

▲以勤勉馬兒結合在地特產意象，綠色植栽馬與寶石光影傳遞豐收滿足感。





夢幻迎賓門！香氛隧道與粉嫩花海開啟儀式感

想進入這場奇幻冒險，絕對不能錯過兩大超正迎賓門。女孩們最愛的「桃花朵朵開」以粉嫩花瓣堆疊出浪漫隧道，結合光影律動怎麼拍都美。另一座「桃囍臨門」更狂，不僅將傳統文化與時尚線條完美揉合，現場居然還散發淡淡的水蜜桃芬芳，讓大家一進場就能從視覺與嗅覺雙重感受幸福，超適合情侶約會漫步。



▲2026桃園燈會桃花隧道迎賓門粉嫩花瓣層層堆疊的「桃花朵朵開」，漫步其中宛如置身春日盛開花海。





機械飛馬震撼登場！AR求籤與免費遊樂設施玩瘋虎頭山

來到虎頭山創新園區，13公尺高的金屬機械飛馬主燈絕對是全場焦點。結合雷射與煙霧的動態展演，展現出翱翔天際的霸氣感。更棒的是，現場掃描QR Code就能玩AR互動，還能線上求籤祈福。爸媽們最愛的福利也沒少，旋轉木馬、海盜船與小火車通通讓小朋友免費搭乘，簡直就是把百貨公司的遊樂園直接搬到燈會現場。



▲2026桃園燈會機械飛馬主燈秀結合雷射、煙霧與五幕沉浸式劇本演出。





隱藏版仙境！南崁溪水霧森林遇見超大搖搖馬

沿著南崁溪水岸漫步，這裡就像闖入奇幻的森林秘境。空氣中瀰漫花草香氣與夢幻水霧，除了有會律動的白鷺鷥與荷花花燈，還有喚醒童年回憶的巨型搖搖馬等著大家。走過光束折射的神祕光廊，還能看見一群調皮的河馬燈組趴在河畔放閃。這種充滿異國風情的自然節奏，最適合想要遠離塵囂、靜靜享受光影律動的朋友。



▲水岸邊聳立的巨型藍白花紋搖搖馬，瞬間喚醒大眾純真的童年回憶。





萌系IP坐鎮！dtto friends馬年限定造型拍不停

最後一站來到三民運動公園，這裡由人氣巨星dtto friends坐鎮。腸太郎與好鴨換上超療癒的馬年裝扮，還有吃元宵與放天燈的傳統元素，可愛度直接爆表。旁邊的「馬力食足」燈組則展現桃園在地生命力，用勤勉的馬兒結合農特產意象，傳遞豐收的喜悅。假日還有精彩的馬戲特技與巡遊展演，讓整座公園化身熱鬧的嘉年華。



▲馬年限定 IP 燈組dtto friends 家族與繽紛燈球同框，完美展現傳統元素與現代 IP 的萌力。

▲高掛的傳統手繪燈籠妝點夜空，與浪漫女孩共同勾勒最美社群打卡熱點。







2026桃園燈會 活動資訊

活動日期：2026年2月25日至3月8日

三大場域：虎頭山創新園區（未來光域）、南崁溪水岸（森韻流域）、三民運動公園（dtto friends 樂園）

必玩重點：13米機械飛馬主燈秀、AR求籤互動、假日沉浸式巡遊展演

免費設施：旋轉木馬、海盜船、摩托車、小火車（位於虎頭山園區）





2026 桃園燈會 交通與接駁

免費接駁車：平日17:00、假日16:30起營運，約10至15分鐘一班

紅線：桃園火車站後站 ⇄ 會稽河濱公園

藍線：新永和市場 ⇄ 虎頭山創新園區

停車建議：開車請停放新永和市場或火車站周邊再轉乘接駁車

機車停車：可利用青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）





2026桃園燈會：飛馬耀桃園特色亮點

全台最強主燈｜飛馬耀桃園

高 13 公尺、展翼 18 公尺的全金屬機械動態飛馬，結合雷射、煙霧與五幕沉浸式劇本演出，震撼度破表。





兩大迎賓門設計，「桃囍臨門」首創香氛感官點綴，走入燈區就能聞到甜甜的水蜜桃香氣，儀式感十足。





掃描園區 QR Code 即可結合 AR 科技，在空中看見虛擬藝術裝置，還能進行線上求籤與藝術互動。





虎頭山創新園區變身臨時樂園，旋轉木馬、海盜船、摩天小火車及摩托車通通免費搭乘，爸媽帶娃首選。





Dcard 人氣 IP 腸太郎、好鴨、狗狗換上馬年限定裝扮，結合吃元宵、放天燈等台灣味元素，是全台最萌打卡點。





南崁溪畔設有巨型「粉紅搖搖馬」與神祕水霧森林，搭配光束折射與河畔河馬燈組，營造異國度假氛圍。





假日限定的「光影使者」巡遊展演與馬戲特技，讓燈會不只是靜態賞燈，更像走入大型沉浸式劇場。







2026元宵燈會都要拍起來！

2026桃園燈會更多照片

▲造型獨特的沉浸式大喇叭互動，吸引遊客駐足拍下沉浸式美照。

▲未來光域隱藏的超大蝴蝶翅膀互動鞦韆，是園區內必拍的網美系打卡點。

▲dtto friends 萌力登場腸太郎與好鴨換上馬年限定裝扮，以超萌 IP 魅力坐鎮三民運動公園。

▲漫步南崁溪水岸遇見唯美白鷺鷥燈組，隨手一拍都是氛圍感十足的網美照。