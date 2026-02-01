媽祖本尊首度坐鎮北車！唐氏症基金會聯名北港朝天宮，限量過爐護身符與聯名乖乖即日起搶先預購。

迎接每年3月21日的世界唐氏症日，2026年迎來一場最具台灣生命力的跨界合作。唐氏症基金會今年首度與台灣信仰中心北港朝天宮攜手，打破傳統與現代、宗教與公益的邊界，宣布將在3月21日至3月29日於台北車站大廳舉辦「321 因為有你・我們一起」特展。這場展覽最受矚目的焦點，莫過於北港朝天宮媽祖本尊將在繞境前特別起駕北上，進駐全台最重要的交通樞紐台北車站。讓來自各地的旅客在日常步履之間，能與信仰的神聖力量以及共融的溫暖價值不期而遇。

▲唐氏症基金會攜手北港朝天宮，推出聯名護身符，以文化象徵共融，邀請全民把祝福化為行動。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理 ▲唐氏症基金會X北港朝天宮聯名護身符共推出4款角色，分別象徵人生中最貼近的祝福需求。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理

媽祖起駕北車坐鎮 北港朝天宮跨界傳遞包容守護力量

北港朝天宮長年以來作為台灣在地文化的精神支柱，其慈悲與包容的精神守護著無數家庭。此次唐氏症基金會特別邀請朝天宮合作，便是看重其安撫人心的文化力。透過將傳統信仰帶入熙來攘往的台北車站，讓大眾在熟悉的文化氛圍中，重新思考多元共融的真諦。這不僅是一場文化展示，更是透過媽祖慈悲的精神，拉近社會大眾與唐氏症者之間的距離，讓「理解」這件事不再顯得遙遠與嚴肅，而是在每一次停下腳步的注視中自然發生。

▲唐氏症基金會X北港朝天宮聯名護身符每個售價新台幣321元，邀請民眾將祝福化為對基金會的實際支持。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理



321世界唐氏症日特展 台北車站大廳化身大型城市共融空間

自2021年起，唐氏症基金會持續透過不同的策展形式走入人群。今年度的主題「321 因為有你・我們一起」，更榮獲亞太唐氏症聯盟2025年最佳活動獎的肯定。展覽場域選擇在台北車站大廳，正是希望利用其作為城市核心的特性，邀請不同族群在此相遇。展覽內容將共融價值具象化，讓社會大眾能從中看見唐氏症者與其家庭的真實面貌，並將同理心轉化為日常的陪伴，讓共融逐漸成為城市生活的一部分。

2026限量聯名護身符預購 點點善插畫風格溫潤詮釋傳統信仰

除了實體展覽，基金會提前推出的「超強守護組」聯名商品也成為話題焦點。其中「限量護身符」由北港朝天宮過爐加持，設計上結合點點善溫潤的插畫風格，將傳統神明形象化為可愛又具質感的隨身配件。護身符共推出4款，分別為守護全家平安的「媽祖婆」、保佑學業順利的「文昌君」、守護外出與行車平安的「太子爺」，以及象徵財運與勇氣的「虎爺公」。每一枚護身符都承載著古老神明的祝福，更代表著對社會共融行動的具體支持。

把祝福化為公益行動 聯名乖乖與護身符讓守護成為日常風景

唐氏症基金會董事長林正俠強調，民眾購買的每一份聯名商品，都是一種溫柔的選擇。除了限量護身符，這次與經典零食乖乖合作推出的「聯名乖乖」，同樣傳遞著安定與祝福的意涵。這些商品不僅是祈求個人平安的寄託，更是支持基金會持續推動各項服務計畫的重要動力。當傳統信仰的「守護」與公益議題的「共融」交織，每一份支持都能延伸為對唐氏症家庭最實質的溫暖力量。

▲唐氏症基金會X北港朝天宮聯名乖乖每包售價新台幣50元，邀請民眾將祝福化為對基金會的實際支持。 圖／唐氏症基金會提供；窩客島整理



321 世界唐氏症日《321 因為有你 ‧ 我們一起》特展

活動時間：2026年3月21日至3月29日

活動地點：台北車站大廳

活動亮點：北港朝天宮媽祖本尊將於繞境前起駕至台北車站坐鎮 ，現場結合城市交通樞紐策劃共融主題展 。

聯名商品與預購資訊

預購時間：即日起開放預購

限量商品：

2026年限定聯名「超強守護組」：包含北港朝天宮過爐護身符及聯名乖乖 。

聯名護身符款式：媽祖婆（闔家平安）、文昌君（學業順利）、太子爺（行車平安）、虎爺公（財運勇氣） 。

設計風格：融合點點善溫潤插畫風格 。

購買連結：