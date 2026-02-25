邊佑錫也瘋狂！韓國首爾必吃「AUFGLET」插旗台北東區，黑色美學與邪惡可頌球3/6開吃。

首爾現象級咖啡品牌 AUFGLET 宣布 3 月 6 日登陸台北，以標誌性的黑色美學重新定義甜點工藝。除了男神打卡的經典可朗芙，更推出台北限定早午餐，邀請你進入這場融合時尚與美味的感官盛宴。

在首爾漢南洞擁有極高人氣，並以獨特的「黑色宇宙美學」橫掃社群平台的咖啡品牌「AUFGLET」，正式宣布跨海來台。這間曾吸引大勢韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫親自打卡、甚至連發3張照片讚嘆的傳奇甜點店，將於3月6日在台北大安區安和路展開試營運。AUFGLET Taipei 不僅完整復刻首爾店的神祕黑白時尚感，更帶來多款重新定義麵包可能性的創意可頌，預計將成為2026年台北東區最受矚目的風格地標。



▲沉浸於漢南洞的極黑美學，邊佑錫連發三照讚嘆的焦糖可朗芙，即將在三月六日的台北安和路開啟感官儀式。 / 圖：翻攝aufglet_taipei、窩客島整理

邊佑錫同款招牌可朗芙 首爾漢南洞排隊名物登台

這波登台熱潮中，最受粉絲期待的莫過於邊佑錫在社群上強力推薦的「招牌可朗芙」。這款經典甜點將香醇的可頌麵團以鬆餅機壓製而成，精準的火候掌控讓外層擁有如焦糖般的酥脆口感，內裡卻依舊保有可頌的柔韌與層次。在首爾，這不僅是品牌的不敗代表作，更是許多旅客赴韓旅遊時指名必點的美味。如今隨著台北店開幕，台灣愛好者無需飛往韓國，就能在台北街頭品嚐到這份讓男神也傾心的甜蜜滋味。



▲捕捉音樂響起前的靈魂停頓，AUFGLET 帶著重新定義麵包的可頌球，跨海來台構築一座純粹黑色的文化場域。 / 圖：翻攝aufglet_taipei、窩客島整理

黑色空間承載文化能量 AUFGLET 重新定義城市儀式感

品牌名稱 AUFGLET 源自德文動詞「auflegen」，意指擺放物件或播放唱片。品牌創辦理念在於捕捉音樂響起前那段充滿期待的短暫停頓，將這份儀式感轉化為實體空間。台北店延續了首爾五間分店的極簡基因，將黑色發揮得淋漓盡致。對 AUFGLET 而言，黑色並非單調的顏色，而是融合所有色彩後呈現出的最終形態，具有極強的包容力。從牆面、燈飾到員工制服，這座黑色文化場域不僅是咖啡廳，更是匯聚時尚、美妝與次文化的潮流載體。



▲不只是咖啡廳更是時尚載體，這份由可朗芙與極簡基因交織出的神祕驚喜，即將在台北街頭重現韓式潮流靈魂。 / 圖：翻攝aufglet_taipei、窩客島整理

必吃邪惡可頌球 Croball 台北限定早午餐系列同步亮相

除了經典的可朗芙，AUFGLET Taipei 開幕首波主打「Croball 可頌球」同樣話題十足。這款甜點將可頌的層層酥皮重新揉塑成完美的圓球體，經過烘烤後，金黃爽脆的外皮包覆著濃郁的奶油香氣。此外，因應台灣消費者的餐飲習慣，台北店更推出了「台北限定早午餐系列」，提供更多元化的鹹食選擇。不管是可頌貝果、可頌吉拿棒，每一款都展現了品牌對麵包工藝的極致追求。



▲當首爾神祕黑色宇宙揉合可頌的層層酥香，這場讓男神也傾心的味蕾饗宴，即將橫掃台北東區成為最潮地標。 / 圖：翻攝aufglet_taipei、窩客島整理

3/6正式開啟試營運 每日凌晨開放30天內線上預約

位於安和路一段的 AUFGLET Taipei 預計於3月6日正式對外服務，營業時間為每日9時至18時。為了確保每位賓客都能在最純粹的黑魂空間中感受 AUFGLET 的靈魂，店家採取線上預約制，並於每日0時開放未來30天的預約名額。隨著台北東區再度迎來指標性韓國咖啡品牌，這場由黑色美學與創意甜點交織的感官饗宴，無疑將再次掀起一股朝聖旋風。

AUFGLET Taipei 台北大安店試營運

活動時間： 2026 年 3 月 6 日起正式開啟

活動內容：

男神同款必點： 引進邊佑錫愛不釋手的「招牌可朗芙」，體驗焦糖酥脆與可頌韌性的極致層次。

台北限定驚喜： 推出專為台灣研發的「台北限定早午餐系列」，包含可頌貝果與可頌吉拿棒。

視覺感官饗宴： 完整移植首爾漢南洞「黑色宇宙」空間設計，融合時尚與次文化儀式感。

地址： 台北市大安區安和路一段（近東區商圈）

營業時間： 每日 09:00 - 18:00

|預約方式： 採取全線上預約制。https://reurl.cc/k8AKOn

開放時段： 每日凌晨 00:00 開放未來 30 天內的訂位名額。