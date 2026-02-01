走訪300年苑裡媽祖廟！慈和宮228踩街發燈籠，加碼「啡常美好」限量涼飲免費喝。

這不只是一場熱鬧的踩街，更是苑裡在地情感的凝聚。慈和宮將三百年的媽祖信仰，結合文青咖啡館的創新活力，讓今年228的苑裡街頭，不僅有傳統米食的香氣，更有屬於年輕世代的打卡節奏。

苗栗縣苑裡鎮的年度宗教盛事即將登場，擁有超過300年歷史的在地信仰中心慈和宮，特別選定在2月28日下午，於廟前廣場盛大舉辦「天官賜福迎財神踩街」慶典 。這場結合傳統信仰與現代文青風格的活動，不僅邀請民眾跟隨財神爺的步伐提燈祈福，更首度與在地知名咖啡品牌「啡常美好」跨界合作，將傳統節慶轉化為充滿生活美學的城鎮慶典，為苑裡老街注入嶄新活力 。

▲苑裡信仰中心慈和宮，已有300多年歷史、更是苑裡在地情感的凝聚重要所在地。 圖／慈和宮提供；窩客島整理



苑裡慈和宮300年香火延續，香燈媽祖守護地方平平安安

慈和宮主委林坤山指出，慈和宮媽祖的歷史最早可追溯至清康熙53年，即1714年，至今已守護苑裡地區超過300年 。相傳開基媽祖「香燈媽」是福建水師提督吳英從湄洲天后宮恭請而來的第12分靈，在因緣際會下駐留於苑裡，並透過聖杯示意留祀，自此香火綿延不絕 。乾隆年間，因媽祖顯聖護航的事蹟，廟宇遷至現址，成為地方重要的精神堡壘 。早年慈和宮在元宵節有炸寒單的傳統，象徵迎財納福，近年則轉型為迎財神踩街，讓珍貴的宗教文化脈動得以在當代延續 。

▲慈和宮於2月28日下午舉辦「天官賜福迎財神踩街」慶典。 圖／慈和宮提供；窩客島整理

2月28日提燈踩街領好禮，美味米食與精緻結緣品一應俱全

今年的踩街活動內容極為豐富，活動當日下午4點，廟方將在廣場發放美味的在地米食供民眾免費品嚐 。緊接著在5點發放應景的小燈籠，並於6點正式由廣場出發，展開熱鬧的踩街遶境 。踩街隊伍沿途將發放集字卡，民眾只要收集滿3張卡片，即可回到慈和宮兌換精緻的結緣禮鑰匙圈，象徵將新春的財氣與福運帶回家中，祈求一整年的圓滿與好運 。

跨界聯手文青咖啡館「啡常美好」，打卡標記即享50元消費折抵

為了吸引年輕族群親近傳統信仰，慈和宮本年度特別攜手苑裡在地文青餐飲品牌「啡常美好」咖啡館 。從2月25日至2月28日期間，民眾只要前往「啡常美好」打卡，並標記慈和宮的任一活動，就能獲得一張50元的折抵券 。透過這種結合在地名店與企業的模式，林坤山主委希望讓傳統信仰更自然地走入民眾的日常生活中 。

▲打卡啡常美好，並標記慈和宮任一活動，即送一張啡常美好50元折抵券。 圖／啡常美好提供；窩客島整理



營運長加碼送清涼，與「迎春接福」馬仔合照留言拿涼飲

身為苑裡在地人的「啡常美好」營運長陳小姐，為了回饋家鄉並支持踩街活動，特別在活動當日於店門口設置飲品區 。民眾只要在當天與店門口設置的「迎春接福」馬仔立牌拍照打卡，並在社群平台上標記一位朋友、寫下祝福吉祥話，便能免費領取一杯清涼飲品 。陳小姐也熱情邀約各界人士，在踩街之餘造訪苑裡老街，品嚐手沖咖啡與輕食，親身體驗這場米食文化與財神賜福交織出的獨特小鎮魅力 。

慈和宮踩街與店家優惠整理

活動優惠：

慈和宮結緣禮：參與踩街集滿3張集字卡，可至廟內兌換精緻鑰匙圈乙個 。

啡常美好消費券：2月25日至2月28日，於「啡常美好」打卡並標記慈和宮任一活動，贈送50元折抵券乙張 。

活動日加碼飲品：2月28日當天與店門口「迎春接福」馬仔拍照打卡，標記1位朋友並寫下吉祥話，可自取涼飲一杯 。

天官賜福迎財神踩街

活動時間：

2026年2月28日（三）16:00：發放美味米食 。

2026年2月28日（三）17:00：發放小燈籠 。

2026年2月28日（三）18:00：踩街隊伍正式出發 。

活動內容： 民眾跟隨財神爺步法提燈踩街，沿途發放集字卡，並提供米食供大眾品嚐，象徵求得新春圓滿好運 。



