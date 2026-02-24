> 美食 > 迷客夏買一送一！迷客夏快閃優惠白甘蔗青茶買一送一，LINE禮物限時1+1開喝。

迷客夏買一送一！迷客夏快閃優惠白甘蔗青茶買一送一，LINE禮物限時1+1開喝。

2026-02-24
迷客夏開工甘杯優惠開跑，白甘蔗青茶買一送一與LINE禮物1+1同步登場，門市與線上雙管齊下，成為2026年2月開工飲料優惠焦點。
迷客夏買一送一喝起來！迷客夏這是特別推出「開工甘杯」優惠活動，直接用買一送一替粉絲打氣，推出門市快閃買一送一優惠、以及LINE禮物「1+1加碼優惠」，主打清爽回甘的白甘蔗青茶，讓上班族揪團來兩杯，新一年也能有個甘甜好兆頭。
門市限定買一送一

即日起至2月25日期間，至迷客夏一般門市現場購買「白甘蔗青茶」L杯，即享買一送一優惠，兩杯需同糖同冰，可自費差額加料。每人每筆訂單限購2組，數量有限，送完為止，開工首週就能揪同事一起補充上班的動力。
LINE禮物限時1+1

除了門市優惠，2026年2月23日至3月1日於「LINE禮物迷客夏旗艦館」購買或贈送大杯「白甘蔗青茶喜客券」，不論是買給自己、或是送給好友皆可，完成兌換後，自己就可以再獲得一杯「琥珀高峰烏龍L杯喜客券」乙份，活動限量10,000份，每個LINE帳號限購1組，並須於3月10日前使用完畢，飲料控遠端也能送禮傳情。
迷客夏門市買一送一優惠資訊

活動期間：2026年2月23日(一)至2月25日(三)
活動內容：
活動期間，至迷客夏一般門市現場購買白甘蔗青茶(L)即享買1送1，兩杯限同糖/冰量，可自費差額加配料。
注意事項：贈品恕不享有環保杯優惠，活動優惠每人每筆訂單限購兩組，數量有限，送完為止。

迷客夏LINE禮物限時1+1優惠資訊

活動期間：2026年2月23日(一)至3月1日(日)
活動內容：活動期間，於LINE禮物迷客夏旗艦館購買或贈送[限時兌換1+1] 大杯白甘蔗青茶喜客券，且於3月10日(二)營業時間內於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得「LINE禮物贈品券-【迷客夏】大杯高峰琥珀烏龍 喜客券 」乙份。

注意事項：贈品恕不享有環保杯優惠，活動限量10,000份，數量有限，售完為止；單一LINE帳號最高可獲得好禮1次。
