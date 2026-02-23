台北內湖展覽推薦！免門票逛英國藝術家威廉赫曼個展，近20幅諷刺畫免費拍。

台北大直展覽推薦！免門票看英國藝術家威廉·赫曼個展，近20幅作品至3/14在索卡藝術台北展出。

台北大直免費展覽推薦！英國藝術家威廉·赫曼（Will Harman）全新個展《Much Ado About Nothing》，展期一路到3月14日在索卡藝術展出，展覽中藝術家用英式幽默的視角，畫出一幅幅表情誇張的人物表情、熱鬧的群眾場景，偷偷暗諷現代人太在意別人的眼光，不知不覺跟著大眾盲從，在日常生活中的從眾效應與表演行為，近期想找台北室內景點，不妨就來台北內湖免費看展覽。



▲台北大直免費展覽推薦！英國藝術家威廉·赫曼於索卡藝術推出全新個展，即日起至3月14日免費參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲台北室內景點免門票開逛！威廉·赫曼個展一系列諷刺畫，畫出人們為迎合大眾而產生的群眾效應。(攝影：鄭亦庭)





免門票大直展覽威廉·赫曼個展亮點

本次台北免費展覽《Much Ado About Nothing》展名取自莎士比亞同名喜劇《無事生非》，劇中流言、誤解交織，一句話或眼神常被過度解讀，更在人群轉述下越演越真，威廉·赫曼把這種荒謬感全畫進作品裡，把慶祝時刻、競爭現場等熱鬧場景，變成幽默又諷刺，畫面裡的青年到金融菁英就像演員，都變成近乎相同的臉孔， 看起來都像戴上了一樣的假面具在演戲，呈現人們在群體中常會被氣氛牽著走，跟著表態、跟著演完一場既定劇本的現象。

▲台北大直免費展覽展名取自莎士比亞，畫中人物像演員般展現高度相似的臉孔，畫出當代從眾現象。(攝影：鄭亦庭)





免門票大直展覽幽默諷刺畫必看

本次展覽作品圍繞各種集體行為，並聚焦於角色本身，畫中人物、動物柔軟的身體，配上超誇張的變形五官，背景使用黑色或蜜桃粉色景，讓肢體與情緒更加明顯，加上畫家濃密的筆觸，每個角色看起來像隨時會跌落、衝出畫面般，像是〈The Staircase〉可以看到角色身體層層堆疊，化作一團難以分辨彼此的肢體集合，懸在失重與自由落體之間，〈Happy Hour〉中一群女生一起舉杯慶祝，除了群體狂歡的情緒，也透漏出「得融入集體、跟大家頻率一致」的微妙壓力。



▲英國藝術家威廉·赫曼以高度飽和的單色背景，讓畫中人物的誇張肢體、集體行為更明顯。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽展出多幅從眾現象畫作

威廉·赫曼展覽作品描繪不同群體狀態，〈Applause〉中一群西裝筆挺的男子以機械般節奏同步鼓掌，大家在觀畫的同時，像正在接受掌聲般，而〈Acquiesce〉則呈現擁擠躁動的人群，泛紅臉龐與高舉的啤酒瓶、香菸，展現能量滿溢卻缺乏方向的集體情緒，本次內湖展覽展出作品充滿幽默與荒謬感，將日常公共場景變成小劇場，引導觀眾重新思考身分、認同與群體互動關係，台北室內景點假日就約人來逛逛



▲大直展覽免費參觀！作品〈Acquiesce〉描繪擁擠人群的躁動不安，呈現能量滿溢卻失去方向的集體狀態。(攝影：鄭亦庭)



▲台北大直免費展覽推薦！英國藝術家威廉·赫曼於索卡藝術推出全新個展，即日起至3月14日免費參觀。(攝影：鄭亦庭)





威廉·赫曼個展Much Ado About Nothing

展覽期間：即日起– 03/14

展覽地點：索卡藝術・台北(台北市中山區堤頂大道二段350號)

開放時間：週二至週六 10:00 – 19:00（週日、一休館）

