南美館虎爺特展！台南走春必逛展覽超過100尊虎爺，虎爺茄芷袋 虎爺徽章必收。

tiger Walker 玩樂季臺南市美術館南美館虎爺
2026-01-23 18:50文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:臺南市美術館
南美館虎爺特展！即日起至5/24展出超過100尊虎爺，並推出虎爺茄芷袋、虎爺吊飾等周邊，臺南市美術館展覽必逛。

南美館百尊虎爺一次看！臺南市美術館2026年重量級特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，將民間工藝從廟宇引入南美館，展出超過100尊不同樣貌、年代的虎爺，結合民間信仰、傳統工藝、潮流設計、與生活日常的流動關係，同時也推出展覽限定虎爺徽章、虎爺毛巾繡皮質吊飾等虎爺周邊，今年台南走春就來南美館逛逛。

▲臺南市美術館虎爺特展！上百尊虎爺神像即日起展出至5月24日，台南展覽必逛推薦。
▲南美館虎爺特展同步推出多款限定虎爺周邊，推薦必買HOFA款虎爺毛巾繡吊飾。
南美館特展超過100尊虎爺集結

本次展覽以「百虎齊發」為主題，集結超過100尊來自不同廟宇、不同年代的虎爺，可以看到160多年歷史的清朝古董虎爺、造型可愛的普普藝術虎爺，以及擔任扶乩溝通任務的虎爺等，每尊虎爺身上因長年香火供奉留下的香火痕跡、磨損狀態，都有不同的背後故事，這次展覽將帶你了解這些虎爺，認識不同的虎爺。

▲南美館特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，百尊虎爺、展覽限定虎爺茄芷袋周邊。
南美館百虎齊發展覽醮台展區必拍

南美館百虎齊發展覽展出超過100尊虎爺外，展間也配合設計成傳統醮台概念，將傳統祭祀空間變成充滿舞台風格的供桌空間，並結合LED燈條、廟宇旗幟意象，可以看到有守護、招財、平安、健康、斬小人、守護孩童毛小孩的不同虎爺神獸，以當代視覺風格讓大家更能自然親近虎爺。

▲南美館百虎齊發展覽！展區以傳統醮台概念設計，舞台風格的供桌空間搭配LED燈必拍。
南美館特展虎爺周邊必買推薦

南美館配合這次「百虎齊發」主題，推出展覽限定周邊「HOLY YA 虎爺文創商品」，首推最潮復古風茄芷袋「HOLY！吉利袋」，以及可掛在包包或手機上的HOFA款虎爺毛巾繡吊飾，讓虎爺幫你招財，虎爺徽章六件組則可以一次收藏守護健康、財運、溝通、藝術、孩童、家內平安的虎爺神獸小徽章，搭配服飾、包包招好運，此外，只要追蹤官方Instagram帳號，還有機會參加周周抽展覽門票活動，與親友三人同行來台南走春看展。

▲南美館虎爺特展限定周邊！虎爺徽章六件組有守護健康、財運、溝通、藝術、孩童、家內平安的虎爺小徽章。
▲南美館虎爺特展限定周邊，最潮復古風茄芷袋「HOLY！吉利袋」。
恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結 展覽資訊

展覽展期：即日起至2026年5月24日
展覽地點：臺南市美術館1館導覽室及2樓展覽室B-F、I-J (臺南市中西區南門路37號)

更多 台南市美術館「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展覽照片：

▲臺南市美術館虎爺特展！上百尊虎爺神像即日起展出至5月24日，台南展覽必逛推薦。
▲南美館百虎齊發展覽集結超過100尊來自不同廟宇、不同年代的虎爺，帶你認識虎爺背後故事。
▲南美館HOLY百虎齊發展覽！上百尊虎爺展示，限定虎爺周邊一次逛。
