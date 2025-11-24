一年只賣3個月的台南雞湯！馨味胡椒白菜雞暖胃入味，三杯雞也是招牌料理。

「馨味胡椒白菜雞」每年僅營業3個月，招牌胡椒白菜雞湯頭搭配麵線與人氣三杯雞，是 冬季限定 台南美食。

近日天氣稍有涼意，傳說中只營業三個月的「馨味胡椒白菜雞」再度掀起排隊熱潮，其獨特口味讓饕客爭相前往，成為台南必訪美食。原本以薑母鴨起家的「馨味薑母鴨」，後因胡椒白菜雞大受歡迎，乾脆將招牌正式更名為「馨味胡椒白菜雞」。招牌胡椒白菜雞的湯底融合白胡椒的辛香與大量蒜頭，煮出的湯頭既暖胃又入味，非常適合家人聚餐或冬日暖身，也因此成為不少老饕心中不可錯過的冬季經典美食。



▲人氣台南美食「馨味胡椒白菜雞」一年僅營業3個月。（美食好芃友提供）

▲「馨味胡椒白菜雞」每日外帶量驚人。（美食好芃友提供）

冬季限定台南美食！ 「馨味胡椒白菜雞」

提及最夯的台南火鍋，「馨味胡椒白菜雞」絕對榜上有名。這間擁有30多年歷史的台南薑母鴨老店，每年僅營業10至12月短短三個月，但人氣卻始終不減。由於生意相當好，店內每日外帶訂單量都十分驚人，內用更需要提前訂位；「馨味胡椒白菜雞」不僅是台南人冬季的暖胃首選，也是外地觀光客爭相朝聖的台南冬季限定美食餐廳。



▲馨味白菜雞雞湯滋味擄獲眾多老饕味蕾。（美食好芃友提供）

廚房忙不停，胡椒白菜雞香氣四溢

「馨味胡椒白菜雞」廚房的大姐們雙手一刻也不得閒，早在下午四點前就開始忙著準備各種外帶訂單。胡椒白菜雞上桌時，店員都會貼心提醒，鍋物最好以中火慢慢加熱，讓湯底煮約15分鐘更入味。「胡椒白菜雞的雞肉鮮嫩多汁，不像一般土雞湯常出現的乾柴口感。湯底胡椒香氣適中，既不刺喉也不過辣。若能煮到30分鐘，白胡椒與蒜頭的香味會完美融合，喝起來更加濃郁暖胃。



▲「馨味胡椒白菜雞」白胡椒與蒜頭的香味完美融合，濃郁暖胃。（美食好芃友提供）

三杯雞也是「馨味胡椒白菜雞」必點

麵線份量合理、價格親民，本身帶有淡淡鹹味，可直接品嚐；更推薦將麵線放入胡椒白菜雞湯中，吸滿蒜香與胡椒味後，口感和風味瞬間升級，是湯品的最佳搭檔。此外，三杯雞也是每桌幾乎必點的人氣菜色，包含米血、杏鮑菇與玉米筍，香氣十足、乾炒手法更能突顯雞肉鮮嫩與彈性，口感近似土雞但不會過於扎實。不過，口味偏甜，是典型台南味，較適合喜歡重甜或偏甜料理的饕客。



▲麵線吸滿蒜香與胡椒味後，風味瞬間升級，是湯品的最佳搭檔。（美食好芃友提供）

▲「馨味胡椒白菜雞」工作人員雙手一刻也不得閒。（美食好芃友提供）





「馨味胡椒白菜雞」店家資訊

營業時間：16:00-23:30（每年只營業10、11、12三個月）

地址：台南市北區北安路一段66號

電話：06-2815342

