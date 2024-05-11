加蛋的台南牛肉湯你喝過嗎？「無名牛肉湯」有別於其他台南牛肉湯店，最大的特色就是溫體牛肉湯裏頭、多加了一顆蛋，使得使湯頭滋味更加濃郁之外，還多了一絲蛋香；此外，限量的牛骨粥和蔥花牛肉煎蛋也是擄獲許多在地人的胃。不過，牛骨粥的食材都是週三進貨、限量供應，因此想吃牛骨粥最好週三來報到，錯過就要再等一週囉！
既然都來到「無名牛肉湯」了，就建議點最熱門的牛肉湯加蛋，加了蛋的牛肉湯滋味更加濃郁，絕大多數的牛肉也都可見蛋依附在上頭，使得咀嚼過程也多了分蛋香。而且「無名牛肉湯」的牛肉給得相當大方，即便點小碗的牛肉湯加蛋，也能使牛肉湯控感到滿足。
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除了牛肉湯之外，「無名牛肉湯」的肉燥飯和蔥花牛肉煎蛋也是很多熟客推薦必點。肉燥香氣明顯又夠味，瘦肉為主、因此口感也不至於太過油膩和軟爛，也因此儘管白飯免費，還是不少人選擇花20塊點肉燥飯；蔥花牛肉煎蛋每日限量供應，外觀如厚實的蛋捲，每一口都吃得到滿滿的牛肉絲和蔥花，開胃又下飯。
無名牛肉湯推薦餐點
牛肉湯加蛋、蔥花牛肉煎蛋、牛骨粥
無名牛肉湯店家資訊
地址：台南市中西區府前路二段121號
電話：06-223-8685